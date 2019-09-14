Вой на лестничной клетке

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 791 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 10:00 by

История случилась на сороковой день после смерти дедушки. Меня и братишку мама повезла в деревню, поэтому отец был дома один.Время было за полночь.Отец крепко спал, когда из сна его стало вытаскивать смутное беспокойство. Распахнув глаза, он услышал, как по квартире раздается тихий, утробный вой.Будто собака скулит, которой у нас не было. Поворочавшись в постели и поняв, что тягучее чувство нарастает, отец поднялся с постели, накинул халат и включил свет.Обойдя трехкомнатную квартиру, констатировал, что все в порядке. Уже собирался опять ложиться, как снова раздался вой. Звук шел от входной двери.Подойдя к ней отец, недолго думая, распахнул, в уверенности, что за дверью сидит пес.Свет на лестничной площадке не горел, и за дверью была кромешная темнота. Леденящий душу вой раздался уже совсем близко.Папа нашарил в кармане халата зажигалку и чиркнул. Площадка тускло осветилась. На ней никого не было.Неожиданно он почувствовал холод, протяжный вой раздался вновь. Ощутив, как по спине заструился липкий пот, родитель быстро захлопнул дверь.Остаток ночи он проспал с включенным светом.Соседи на утро сказали, что ночью ничего не слышали.Автор - Очаровашка Эмми.

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