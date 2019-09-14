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Истории из жизни

Вой на лестничной клетке

История случилась на сороковой день после смерти дедушки. Меня и братишку мама повезла в деревню, поэтому отец был дома один.

Время было за полночь.

Отец крепко спал, когда из сна его стало вытаскивать смутное беспокойство. Распахнув глаза, он услышал, как по квартире раздается тихий, утробный вой.

Будто собака скулит, которой у нас не было. Поворочавшись в постели и поняв, что тягучее чувство нарастает, отец поднялся с постели, накинул халат и включил свет.

Обойдя трехкомнатную квартиру, констатировал, что все в порядке. Уже собирался опять ложиться, как снова раздался вой. Звук шел от входной двери.

Подойдя к ней отец, недолго думая, распахнул, в уверенности, что за дверью сидит пес.

Свет на лестничной площадке не горел, и за дверью была кромешная темнота. Леденящий душу вой раздался уже совсем близко.

Папа нашарил в кармане халата зажигалку и чиркнул. Площадка тускло осветилась. На ней никого не было.

Неожиданно он почувствовал холод, протяжный вой раздался вновь. Ощутив, как по спине заструился липкий пот, родитель быстро захлопнул дверь.

Остаток ночи он проспал с включенным светом.

Соседи на утро сказали, что ночью ничего не слышали.

Автор - Очаровашка Эмми.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 791Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Дедушка смерть сороковой день мама деревня отец квартира вой входная дверь холод страх

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 12:46
+2
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Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 691
Дед магией не увлекался, интересно?..
Жаль, что не написано о дальнейших последствиях событиях. Думается мне, что это работает так же, как с непонятным стуком в дверь. Откроешь - болезнь и неприятности ворвутся в твою жизнь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 682
Тоже подумала, что зря дверь открыли, надеюсь, всё обошлось...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Дама в черном
Сегодня, 13:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 358
Сразу можно было бы подумать что это соседская собака, которую оставили одну дома и она вышла под дверью, но тогда папа об этом бы узнал, или догадался, да и почему соседи тогда не слышали. Похоже на знак к покойнику
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (44|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 814
И чего? Не надо было открывать, точно. Завидую папиному бесстрашию.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#5 написал: Nlo
Сегодня, 17:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 687
А у нас ребёнок на верху по ночам так воет. Только заснешь, и начинается, какое-то время не могли понять, откуда вой, будто на ухо :)
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:42
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3021|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 119
Мало информации. Может папа страдает белой горячкой,откуда нам знать? Вот и слышится всякое. А вообще отсутствие света довольно странно, наводит на мысль что кто-то пугал просто.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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