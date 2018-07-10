Вороватый домовой

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 113 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 11:23 by

Это история из детства. Помню, у нас часто пропадали в квартире разные вещи, чаще всего всякие мелочи. Бывало, игрушка любимая потеряется и обнаружится на балконе, а мама с бабушкой убеждают, что туда её не относили, или уже сама мама ищет по всей квартире то ножницы, то очки, то расчёску. С расчёсками вообще отдельная история: они пропадали чаще всего и находились с какими-то рыжими волосами, при том, что в семье никого рыжего нет. В общем, домовой у нас, похоже, воришка, каких мало!Я ещё с детства выучила: если вещь потерялась окончательно и бесповоротно и все члены семьи утверждают, что её не трогали, значит, надо ругаться. Ходить по квартире, искать пропажу и громко стыдить вора. Ах, дома воры завелись, ничего оставить нельзя, вот кто-то же тащит всё, что плохо лежит, и ни стыда нет, ни совести! И так далее, и в том же духе. Через некоторое время вещь находилась. Причём там, где уже посмотрели сорок раз. Воришке стыдно стало.Помимо расчёсок, домашний вор очень полюбил мои резинки для волос. Главная проблема в том, что их пропажа становится заметна тогда, когда остаются одна-две последних. Тогда мама, поискав для начала вместе со мной, предлагала, “пойди-ка, поругайся”. Я сердито шла по всем комнатам, отчитывая воришку. На следующий день резинки начинали обнаруживаться… На кухне на столе, на полке с книгами, просто на полу посреди комнаты. Смешнее всего было обнаружить одну из них, нацепленной на кран в ванной комнате. “Урожай” пропаж собирала пару дней.Мама наполовину в шутку высказала предположение, что у нас не домовой, а домовушка, которая любит себе причёски делать. Недаром же то расчёски, то резинки ворует.Запомнился и другой случай. Поскольку я любила рисовать, мне на день рождения подарили набор красок и альбом. На следующий день решаю по художничать и обнаруживаю один альбом. Краски спёрли! Мама не трогала, бабушка не трогала, папа тем более. Домашний вор, как всегда, – большой молодец! Иду ругаться. На следующий день краски нашлись. Их обнаружила мама, когда подметала пол. Попросту вымела из-под шкафа коробочку. Краски, кстати, оказались нетронутыми.Но не только мои вещи таскал воришка, да и не всегда это были мелочи. Летом у нас часто гостила моя племянница, которая всего на три года меня младше. Так уж получилось в нашей семье… Мы с ней в те годы дружили очень крепко и не менее крепко ссорились, правда, всегда исхитрялись помириться. В тот раз сестра привезла её к нам на несколько дней с ночёвкой. И вот после первой же ночи вдруг обнаруживается, что куда-то пропали её – барабанная дробь! – шорты! На ночь переоделась, футболку и шорты на стуле оставила, а утром футболка на месте, а шорты, как в чёрную дыру затянуло. Всю квартиру обошли. Бабушка решила пошутить: “Воришка, наверное, примеряет”. Шутки шутками, а я пошла ругаться! Полдня с племяхой обезьянками скакали по квартире, распевая песенку: “Отдай штаны! Не твой размер!”. Когда стали ложиться спать, обнаружили злополучные шорты. Под матрасом на кровати, где спала племяшка. Только краешек было видно.Со временем таких случаев стало меньше, но они не прекратились полностью. До сих пор иногда загадочно пропадают мелочи, но быстро находятся сами. Оказывается, что лежат на самом видном месте. Иногда я вообще сомневаюсь: может, я попросту выдумала этого воришку, а на самом деле во всём виноваты невнимательность, забывчивость и стремление убрать вещи, как говорится, на скорую руку…Автор - Чудачка Н.

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