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Истории из жизни

Про Сёмку

Недавно мы похоронили своего кота Сёмку, который прожил с нами 16 лет.

Несколько месяцев назад, до его ухода из жизни, мы стали замечать в квартире какие-то «тени», которые появлялись внезапно из ниоткуда, и точно так же растворялись. В это время кот уже с трудом двигался и только пил водичку, а привычную для себя пищу (вискас и прочие) уже не ел. Эти тени видел не только я, но и жена. Затем, мне снится сон, буквально за день до его смерти, где я вижу вот такую картинку — кот сидит как статуэтка, вытянутый, и смотрит на меня, начинает со мной «разговаривать», мысленно. Суть разговора — я должен для него оказать услугу, перед уходом, сделать гробик.

Он начинает мне говорить о том, чтобы я научился варить сварочником и просит меня изготовить для него крепкий гроб, чтобы не развалился — чёрный по цвету. Я его спрашиваю, почему железный ты хочешь, он мне говорит — надёжный и крепкий должен быть.

Я утром проснулся, кот лежит у кровати на полу, хотя до этого с трудом передвигался и лежал в коридоре на сквознячке, там ему было комфортнее. Я его погладил по головушке и сон рассказал жене, уже за завтраком. Поехал на работу, и образ кота всё маячил перед глазами у меня. Мысль просто телеграммой отбивалась «НЕ УСПЕЕШЬ сделать то, что я прошу».

Я поехал в гараж, бросив всё, и стал делать гробик из толстой доски. Когда прикидывал длину, то мысленно мной как будто кот руководил — «больше или меньше, где отрезать и из какого материала делать». Работа ладилась, и вскоре то, о чём он просил, было почти готово. Я обтянул гробик чёрной плотной бархатистой тканью от пальто, которое находилось в гараже и дожидалось своего применения… С собой в дом я не стал брать изделие, тем более, что везти гробик, зная, что кот еще наверняка жив… как-то нехорошо.

Приехал и увидел, что Татьяна уже плачет, Сёмочка умер. Таня его обнаружила первой, приготовила коробку от ноутбука, в которой думала его и похоронить. Я сказал, что сделал гробик, как Сёмка просил.

Мы поехали в гараж. Когда стали перекладывать кота из коробки в гробик, я понял, что он настолько ему впору по размеру, ни больше не меньше, перед глазами всплыли кадры, на которых я рукой отмеряю длину, и голос, который мне говорит, сколько нужно и где нужно отрезать.

Мы его похоронили вечером в том месте, в лесу, где у нас погребена собака колли, Линда,ткоторую мы привезли из города Брянска, где ранее жили. Когда всё завершили, простились с котом, собрались поехать назад, домой, я посмотрел в заднее зеркало и увидел вот что: сидит собака, наша собака Линда, а рядом с ней кот Семка. Я взглянул еще раз, обернувшись назад, но ничего уже не было.

Таня мне сказала позднее, что у неё мысль была очень отчетливая, что кот боится один, а Линда будет его оберегать.

Прошло несколько дней. Вчера я вернулся с работы очень поздно. Жара, пробки, поужинал и решил, что приму душ, лягу отдыхать. Когда уже был в постели, я несколько раз вглядывался в темноту, мне казалось, что кто-то смотрит, наблюдает за мной. Не удивился бы нисколько, если почувствовал мягкие лапки, которые ступают мне по телу.

Вот такая история.

Жена хочет завести собаку, но я категорически против новых животных. Нужно, наверное, время, чтобы всё улеглось, а там посмотрим.

Автор - Вячеслав.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:18
Сегодня, 06:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 127Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Кот Семка квартира тени сон гробик похороны лес зеркало видение животные

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Комментарии

#1 написал: Ель
Сегодня, 08:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 101
"Не удивился бы нисколько, если почувствовал мягкие лапки, которые ступают мне по телу"...
Было такое....Утро, вставать еще не хочется, но уже понимаешь, что и уснуть также не получится. Лежишь на животе. Отчетливо чувствуешь, что на ноги что то мягко наступает и небольшими мягкими кошачьими шагами идет к голове. Сначала мысль, неужто не проснулся еще ? Жду. Дошло до головы, мягко приложило лапку к затылку и я резко разворачиваюсь на живот, быстро проведя над головой своей рукой. Ничего не ощутил. Ухмыльнувшись, снова перевернулся на живот. Все повторяется.... Снова мягкие кошачьи шаги по ногам и спине, снова касается лапка затылка, давление лапки усилилось. Также резко разворачиваюсь, и снова никого не поймал рукой... "Третий раз закинул старик в море невод.... ", Третий раз лег на живот. И что, Снова те же мягкие шаги по ногам и спине , снова лапка прикасается к затылку, на этот раз в затылке в точке прикосновения возникает острая небольшая боль, давление усиливается. Быстро разворачиваюсь, и снова никого рукой не смог зацепить.
Давно это было. Вспомнилось.
Думаю, что это мой кот приходил попрощаться....(Хотя не исключается что то еще..мир он интересный) Уже 3 недели не показывался дома. А на улице зима. Лет 10 жил. С кисточками на ушах, умный, хулиганистый. На улицу постоянно выходил погулять. Было у кого нибудь похожее ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
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