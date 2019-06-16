Мой сынишка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 150 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:05 by

Хочу рассказать о своем сынишке, родился он в 2016 году. Здоровый, активный мальчик, обычный ребенок. Говорить начал поздно, года в полтора.Есть у нас на переулке заброшенный дом. Я с сыном гуляю, а он на развалины тычет – баба, баба. Спрашиваю, а он лопочет, ничего не разобрать. Ну время идёт, ходим, понемногу начинает сыночек говорить яснее и рассказывает, что там баба, бабушка. Задаю вопросы – что она делает, какого цвета. Говорит, что спит. А иной раз рукой ей машет, говорит, что смотрит. Черного цвета. И глазки черные.Так года два продолжалось, он к ней относился как к соседям, он общительный, ко всем бежит обниматься, здороваться и всегда бабе этой махал рукой. А потом мы шли, и он рассказал, что бабы нет, она улетела. И теперь даже не смотрит туда. Жена моя говорит, что когда она ещё была ребенком, там жила старушка одинокая, потом она умерла, родные все где-то далеко. Дом разрушился, травой заросло всё.Было сыну два с копейками, поехали летом убираться на кладбище к бабушке жены. Приехали, из машины вытащил грабли, перчатки, рвем траву, листья собираем. Я с сына ботиночки снял, чтоб он голыми ногами по земле походил. Он побродил, сел в тень под вишню, которая на могиле растёт, и вдруг начал говорить, прям вот лопотать, что-то рассказывать, нас в упор не видит – смотрит перед собой, смеется иногда, улыбается. В разговоре, слышу, слово “мама” промелькнуло, потом про меня что-то говорит, ведёт беседу. Минут 10 он так общался. Потом мы собрались, сели в машину, едем, я спрашиваю – с кем ты там говорил-то? А он отвечает – с тётей Аней. Бабушка эта, Аня, – сестра бабушки жены, но своих детей не было, жену мою любила как родную. Но сама себя всегда звала именно тётей Аней.Ещё сын сильно реагирует на полную луну. Так, вроде, хороший ребенок, но мы ждём полнолуния, трех дней до и дней двух после, каждую ночь уложить его невозможно, возбужден, хихикает, носится по дому, прыгает с диванов, стульев, ломится на улицу смотреть луну, потом, после часа ночи, засыпает, но спит беспокойно, весь извертится, говорит во сне. А потом опять всё хорошо.Автор - Иван.

Ключевые слова: Сын заброшенный дом баба кладбище тетя Аня луна беспокойство

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