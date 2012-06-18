Ночной душитель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:32

Edvin Просмотров: 614 Комментарии: 5 +10 Вчера, 14:32 by

Сон снова не шёл. У меня всегда было так, когда муж уезжал в рейс. Я просто не люблю спать одна в квартире, поэтому и сегодня я уже пересчитала всех в мире овец, три раза сходила в детскую, поправила одеяла мальчишкам, посетила холодильник, чего мне делать категорически противопоказано.Но нет, видимо, дождаться объятий Морфея мне не суждено. Ладно, полежу хотя бы, может, усну.Я лежала, прислушиваясь к проезжающим изредка за окном автомобилям, и пялилась в темноту. Вдруг слышу - на кухне что-то загремело, будто упала разделочная доска, висящая на крючке."Ксюша свалила", - подумала я и собралась было идти на кухню, разогнать нашу кошку-озорницу, которая любила бегать по квартире ночами. У меня иногда возникало чувство, что она с кем-то играет ночью. Я снова встала, накинув халат и только собралась было идти на кухню, как внезапно наткнулась взглядом на кошку, спящую возле кровати. В свете уличных фонарей был хорошо виден её ровно приподнимающийся в такт дыханию белый бок. Она не могла успеть вернуться с кухни и так крепко заснуть.На кухню почему-то идти перехотелось. Ну её, эту доску, завтра подниму. Я снова легла, пытаясь заснуть. Наконец-то дремота меня одолела, и я начала засыпать.Мне всегда нравилось это состояние между сном и явью - пьянящее ощущение покоя и расслабленности, смутное понимание, что сейчас я, наконец, отдохну от дневной суеты.Приятный полусон внезапно прервала скрипнувшая дверь. Она распахнулась и ударилась о стену. Кто-нибудь из детей проснулся? Я открыла глаза. В комнате не было никого, только почему-то стало очень холодно. Ксюша запрыгнула на кровать и уставилась в сторону двери.У меня в тот момент было чёткое ощущение чужого присутствия в комнате - словно кто-то невидимый стоит возле кровати и смотрит на меня.Ужас сковал меня. С трудом взяв себя в руки, чтобы не закричать, я, будто маленькая девочка, закуталась в одеяло, как в кокон и закрыла глаза. Через несколько минут Ксюша в ногах успокоилась и свернулась клубком. Я тоже успокоилась, почувствовав, что ощущение холода прошло. И стала засыпать.Вы думаете, невидимый кто-то на этом остановился? Как бы не так! Только сон вновь начал меня одолевать, как что-то тяжёлое, небольшое и, по ощущениям, мягкое, запрыгнуло на меня сверху. Попытки закричать не привели к успеху, я издавала лишь сдавленное кряхтение. А то, что на меня навалилось, стало меня натурально душить! Я разлепила веки и чуть не сошла с ума от ужаса: чёрное, косматое существо с красными глазами было прямо перед моим лицом. Оно не было крупным, но либо немало весило, либо так сильно давило на грудь и шею, что я начала жадно хватать воздух ртом. Руки мои с трудом поднялись и зарылись во что-то пушистое и мягкое. В ногах зашипела Ксюша, и существо слегка ослабило хватку.Я, наконец, смогла сбросить с себя нечто. Маленький косматый колобок размером чуть больше кошки кубарем покатился по комнате в сторону двери, издавая при этом звук, похожий на ехидный смех. Не в силах слезть с кровати, я молча наблюдала, как следом за колобком спрыгнула Ксюша и бросилась за ним следом.Любопытство взяло верх над страхом. Я с опаской вышла из спальни, но увидела только Ксюшу, которая сидела на полу и размеренно вылизывалась, как ни в чем не бывало. Дети мирно спали. Естественно, будить и тревожить я их не стала, и, взяв кошку, побрела к себе в комнату. Удивительно, но после такого ужаса я уснула, как убитая.***Утром на работе я рассказала о случившемся своей коллеге, Марине.Марина усмехнулась:- Это домовой был! Он приходит, обычно, если ему что-то не нравится, но это вряд ли твой случай, у тебя чисто всегда, и печеньки на столе. Значит, предупредить пришёл о чем-то. Надо было спросить, к добру или к худу?- Ой, поверь, я бы даже если знала, об этом бы не вспомнила! - отмахнулась я, вспоминая своё ощущение ужаса.- Ну не знаю. Со мной, слава богу, такого не было.Внезапно мобильный зазвонил, я посмотрела - на экране высветилось имя мужа.- Алло? Привет, Серёж!- Привет, Полина. Ты только не волнуйся. Я в больнице.Не волноваться? Да он издевается!- Что случилось?- Дорога скользкая. Не справился с управлением, с дороги улетел. Ничего серьёзного, небольшие ссадины.***Мужа выписали в тот же день. Конечно, ему пришлось отчитываться на работе, писать объяснительную, но всё обошлось. А я тогда поняла, что это действительно был домовой, и он хотел меня предупредить, что с мужем случится неприятность. Слава богу, больше меня домовой не беспокоит пока, но кто знает. Ведь Ксюша по-прежнему с кем-то играет ночью...Автор - Светлана. А.

Ключевые слова: Ночь кошка домовой предупреждение

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