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Истории из жизни

Ночной душитель

Сон снова не шёл. У меня всегда было так, когда муж уезжал в рейс. Я просто не люблю спать одна в квартире, поэтому и сегодня я уже пересчитала всех в мире овец, три раза сходила в детскую, поправила одеяла мальчишкам, посетила холодильник, чего мне делать категорически противопоказано.
Но нет, видимо, дождаться объятий Морфея мне не суждено. Ладно, полежу хотя бы, может, усну.
Я лежала, прислушиваясь к проезжающим изредка за окном автомобилям, и пялилась в темноту. Вдруг слышу - на кухне что-то загремело, будто упала разделочная доска, висящая на крючке.
"Ксюша свалила", - подумала я и собралась было идти на кухню, разогнать нашу кошку-озорницу, которая любила бегать по квартире ночами. У меня иногда возникало чувство, что она с кем-то играет ночью. Я снова встала, накинув халат и только собралась было идти на кухню, как внезапно наткнулась взглядом на кошку, спящую возле кровати. В свете уличных фонарей был хорошо виден её ровно приподнимающийся в такт дыханию белый бок. Она не могла успеть вернуться с кухни и так крепко заснуть.
На кухню почему-то идти перехотелось. Ну её, эту доску, завтра подниму. Я снова легла, пытаясь заснуть. Наконец-то дремота меня одолела, и я начала засыпать.
Мне всегда нравилось это состояние между сном и явью - пьянящее ощущение покоя и расслабленности, смутное понимание, что сейчас я, наконец, отдохну от дневной суеты.
Приятный полусон внезапно прервала скрипнувшая дверь. Она распахнулась и ударилась о стену. Кто-нибудь из детей проснулся? Я открыла глаза. В комнате не было никого, только почему-то стало очень холодно. Ксюша запрыгнула на кровать и уставилась в сторону двери.

У меня в тот момент было чёткое ощущение чужого присутствия в комнате - словно кто-то невидимый стоит возле кровати и смотрит на меня.
Ужас сковал меня. С трудом взяв себя в руки, чтобы не закричать, я, будто маленькая девочка, закуталась в одеяло, как в кокон и закрыла глаза. Через несколько минут Ксюша в ногах успокоилась и свернулась клубком. Я тоже успокоилась, почувствовав, что ощущение холода прошло. И стала засыпать.
Вы думаете, невидимый кто-то на этом остановился? Как бы не так! Только сон вновь начал меня одолевать, как что-то тяжёлое, небольшое и, по ощущениям, мягкое, запрыгнуло на меня сверху. Попытки закричать не привели к успеху, я издавала лишь сдавленное кряхтение. А то, что на меня навалилось, стало меня натурально душить! Я разлепила веки и чуть не сошла с ума от ужаса: чёрное, косматое существо с красными глазами было прямо перед моим лицом. Оно не было крупным, но либо немало весило, либо так сильно давило на грудь и шею, что я начала жадно хватать воздух ртом. Руки мои с трудом поднялись и зарылись во что-то пушистое и мягкое. В ногах зашипела Ксюша, и существо слегка ослабило хватку.

Я, наконец, смогла сбросить с себя нечто. Маленький косматый колобок размером чуть больше кошки кубарем покатился по комнате в сторону двери, издавая при этом звук, похожий на ехидный смех. Не в силах слезть с кровати, я молча наблюдала, как следом за колобком спрыгнула Ксюша и бросилась за ним следом.
Любопытство взяло верх над страхом. Я с опаской вышла из спальни, но увидела только Ксюшу, которая сидела на полу и размеренно вылизывалась, как ни в чем не бывало. Дети мирно спали. Естественно, будить и тревожить я их не стала, и, взяв кошку, побрела к себе в комнату. Удивительно, но после такого ужаса я уснула, как убитая.
***

Утром на работе я рассказала о случившемся своей коллеге, Марине.
Марина усмехнулась:
- Это домовой был! Он приходит, обычно, если ему что-то не нравится, но это вряд ли твой случай, у тебя чисто всегда, и печеньки на столе. Значит, предупредить пришёл о чем-то. Надо было спросить, к добру или к худу?
- Ой, поверь, я бы даже если знала, об этом бы не вспомнила! - отмахнулась я, вспоминая своё ощущение ужаса.
- Ну не знаю. Со мной, слава богу, такого не было.
Внезапно мобильный зазвонил, я посмотрела - на экране высветилось имя мужа.
- Алло? Привет, Серёж!
- Привет, Полина. Ты только не волнуйся. Я в больнице.
Не волноваться? Да он издевается!
- Что случилось?
- Дорога скользкая. Не справился с управлением, с дороги улетел. Ничего серьёзного, небольшие ссадины.
***

Мужа выписали в тот же день. Конечно, ему пришлось отчитываться на работе, писать объяснительную, но всё обошлось. А я тогда поняла, что это действительно был домовой, и он хотел меня предупредить, что с мужем случится неприятность. Слава богу, больше меня домовой не беспокоит пока, но кто знает. Ведь Ксюша по-прежнему с кем-то играет ночью...

Автор - Светлана. А.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:32
Вчера, 14:32 by EdvinПросмотров: 614Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Ночь кошка домовой предупреждение

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Комментарии

#1 написал: awesome-man
Вчера, 23:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 250
Интересная и милая история. У меня кошку тоже Ксюшей звали)
Зарегистрирован: 18.06.2012
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 23:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 045
Хорошая история, легко читается. Муж легко отделался.А вот жена много страха натерпелась.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:37
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3543|-1)
Публикаций: 2 594
Комментариев: 13 540
Вот откуда домовой может знать, что случится с мужем!? У них что, связь такая в паранормальном мире, на уровне ультразвука!? ))
Типа, привет Домовой, я тут мимо пролетал(а), мужик какой то едет ненормальный на машине на большой скорости, сейчас не справится с управлением и съедет с дороги, несчастный случай короче будет. Ты уж там будь добр, предупреди хозяйку.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#4 написал: акжана
Сегодня, 07:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (1191|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 334
Однажды я была в гостях, припозднилась и оставили с ночевой. Спала в комнате сына хозяев (он в армии был), только засыпать стала, кто-то стал теребить за плечо и дуть в лицо и вдруг схватил за ладонь. Ручка маленькая, пухлая, как у ребенка, я машинально сильно сжала его, он вырываться стал, я и отпустила. Открываю глаза, вижу в темноте очертания круглое как шар, мохнатое, и да похож на колобка, правда красных глаз не увидела и паралича не было, все в обычном режиме. Шар резво укатил куда-то в угол. Видимо домовому не понравилось мое присутствие в комнате сына хозяев.
Домовые часто реагируют на будущие события, на гостей и пр. Верю, за историю++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: Йожык
Сегодня, 10:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 70
Цитата: акжана
Однажды я была в гостях, припозднилась и оставили с ночевой. Спала в комнате сына хозяев (он в армии был), только засыпать стала, кто-то стал теребить за плечо и дуть в лицо и вдруг схватил за ладонь. Ручка маленькая, пухлая, как у ребенка, я машинально сильно сжала его, он вырываться стал, я и отпустила. Открываю глаза, вижу в темноте очертания круглое как шар, мохнатое, и да похож на колобка, правда красных глаз не увидела и паралича не было, все в обычном режиме. Шар резво укатил куда-то в угол. Видимо домовому не понравилось мое присутствие в комнате сына хозяев.
Домовые часто реагируют на будущие события, на гостей и пр. Верю, за историю++


Ахахах, ну вы даете =)! Схватили домовенка, перепугали бедного, а он просто решил с вами поближе познакомиться, после такого к гостям точно больше не выйдет ))) +++
Зарегистрирован: 11.02.2019
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