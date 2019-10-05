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Истории из жизни

Реальная история, которая приключилась со мной

Я очень боюсь оставаться одна дома ночью. Постоянно слышатся всякие звуки, я ужасно напрягаюсь, и от страха хочется плакать. Включаю музыку на весь дом, смотрю видео на Ютубе, пою, разговариваю с собой вслух, не выключаю нигде свет, спать ложусь с музыкой и светом в коридоре. Не особо всё это помогает.

Началось всё с одного случая, когда мне было 15 лет. Я училась в художественной школе и жила с родителями, у нас был художественный совет на следующий день. Мои родители тогда улетели на отдых, а я две ночи подряд доделывала работы на просмотр. Мне всегда в той квартире было неуютно, я чувствовала, как будто кто-то кроме меня есть дома, но тогда я уже неделю жила одна, и нервы конкретно сдавали. Знаете, бывают такие квартиры, которые с виду нормальные, но обстановка какая-то гнетущая.

В общем, зная, что мне будет некомфортно ходить по квартире ночью, я перетащила на кухню все материалы, ноут и одеяло. Работала, слушала музыку, общалась с людьми в социальных сетях. В какой-то момент очень устала и села отдохнуть на диван, а он стоял так, что сидя на нём, я прислонялась спиной к стене, смежной с соседней комнатой.

Сижу я, отдыхаю, и в какой-то момент слышу глухие удары из стены прямо мне в спину, как будто кто-то стучит ногой или чем-то тяжёлым.

В соседней комнате никого нет, соседи стучать не могут (я их в принципе за три года жизни там слышала всего пару раз, плюс на часах была где-то половина четвёртого ночи).

Я тогда просто за секунду покрылась холодным потом и сидела, не зная, что мне делать. В итоге сто раз себе сказала, что всё в порядке, ничего в соседней комнате стучать не может, и нужно быть храброй и пойти проверить. Встала, пошла к выходу из комнаты. Открываю дверь...

Удары становились громче, как будто источник звука стал ближе. Я мельком заглянула и увидела нечто невообразимое — длинное худое существо с красной кожей и кривой спиной билось всем своим телом об стену. Его спина напоминала спину верблюда, а кожа как будто вывернулась наизнанку. Я понимаю, что описание со стороны глупое, но поверьте, что оно выглядело невероятно ужасно. Прошло десять лет с того момента, но я идеально помню этого монстра и ужас, который испытала.

Естественно, у меня сдали нервы, я бегом побежала на кухню. Резко захлопнула дверь, закрыла на защёлку и припёрла стулом. Да, я просто побежала назад на диван, сидела и тряслась от страха, слушая эти удары. Чуть с ума не сошла в ту ночь. Мне так страшно реально никогда не было.

После того случая со стуком я всеми силами старалась избегать оставаться одной после наступления темноты.

Спустя пару месяцев я первый раз осталась одна после того случая. Уже вечерело, а подруга, которая ко мне приехала на ночь, сначала хотела прогуляться и ждала меня на лавочке под домом.

Я собираюсь, стараюсь как можно быстрее закончить, и тут вырубается свет. Ну вырубило и вырубило, верно? У всех такое бывает. Но как только погас свет, я услышала, чёрт возьми, те самые звуки. Оно снова билось об стену, но в этот раз я услышала ещё какое-то чавканье, будто какое-то животное обгладывало кость.

Меня сразу начало трясти. Я в панике звоню подруге, чтобы она поднялась ко мне, но связи нет! Тогда я просто выскочила босиком из квартиры и обувалась уже возле лифта. Я реально тогда первый грёбаный раз после того случая осталась там одна, когда темнело. И сразу же такая жесть. Это был хороший дом, там не вырубалось электричество просто так, и связь не может пропасть ни с того ни с сего. У меня было ощущение, что эта квартира хочет меня убить или как минимум свести с ума. Как хорошо, что я всё же переехала из того ада.

Я скептик и атеистка, более того, вроде как очень близка к науке и уверена, что всё можно объяснить с её помощью. Но вот та квартира и то, что я в ней чувствовала - это я не могу объяснить.

Автор - lisico5532.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:28
Сегодня, 14:28 by orlandoboooПросмотров: 235Комментарии: 1
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Ключевые слова: Квартира существо темнота стена

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 17:37
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Скептик- атеист с лабильной нервной системой. Видосами с Ютуба (интересно, какого содержания?), бодрящими песнопениями и ночными бдениями загнала себя в нервный срыв. Лучше бы ромашку пила, ещё лучше- корвалол (они чаще всего в доступе, под рукой). Спать по ночам надо, если с темнотой не дружишь, спать.
А историии+, за экспрессию.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
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