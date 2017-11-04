Люстра...чертова люстра!

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 883 Комментарии: 13 +15 Сегодня, 14:45 by

Моя подружаня Оля с недавних пор живет одна с полуторагодовалым сыном в двухкомнатной квартире. Нервы у нее ни к черту из-за постоянной ругани со своим молодым человеком, который, собственно, и является отцом ребенка. С ними он не живет и опосредованно принимает участие в их жизни. Короче, ее смело можно назвать матерью - одиночкой.Около месяца назад проездом была у нее в гостях, она ремонт сделала небольшой, люстру новую купила. Красота. Радостная ходит, все-таки посвежее стало в квартире. И вот мы сидим с ней за столом, она режет мне огурчик, Димыч сидит за своим столиком и ковыряет фруктовое пюре в тарелке. И тут она улыбается и говорит, что, мол, хочешь штуку интересную расскажу? Ну, говорю, давай. А она хохочет, но как-то нервно что ли, и говорит, что как только люстру ей повесили новую, у нее какая-то ерунда начала происходить в комнате. Ну вот, что по потолку как будто кто-то топает, хотя соседи сверху уехали уже давно на ПМЖ в Германию, а квартира их стоит пустая вот уже два года. Где-то на пятый день после установки люстры, в одном и том же углу, под потолком она краем глаза начала замечать маленькую черную тень, но когда она поворачивает голову, то там пусто. Раза три или четыре, когда она возвращалась с ребенком с прогулки или из магазина, заставала люстру, ритмично раскачивающейся из стороны в сторону. В те разы она захлопывала дверь и шла гулять дальше, а когда возвращалась, то все было спокойно, и люстра была на месте, как ни в чем не бывало. Испугалась, говорит, страшно. В последние дней десять, вообще черти что творится. Уложит ребенка спать, сядет на кухне, и вдруг из той комнаты, где висит эта чудная люстра, стуки какие-то начинают раздаваться, и, как будто быстрое шарканье тапочками по полу. А там свет выключен, страшно. И вот она несколько раз так сидела, тряслась как цуцик. На утро мешки под глазами.«А перед твоим приездом, я спала у себя в комнате, ребенок рядом и вдруг просыпаюсь от сильного шума, как будто шкаф упал где-то рядом, я свет включила, бегу смотреть, что там. А в коридоре все в порядке, в комнате с новой люстрой тоже, ванная и туалет в порядке, кухня тоже. Стояла, как дурак посреди коридора и соображала, что случилось, и вдруг опять, как бабахнет и, Господи спаси, в той комнате, где эта чертова люстра, я ребенка в охапку и к соседке, ключи только схватить успела. Та меня пустила, предлагала полицию вызвать, я уж было согласилась, а они не приехали почему-то, наверное, подумали, что пьяная или с ума сошла.»А я вот это все слушаю и думаю, ежик в тумане, ведь этот человек во всякую муть не верил никогда, никогда и ничего не придумывал. Это вообще один из самых адекватных и трезвомыслящих людей из моего окружения. На кой черт ей выдумывать всякую дичь? Даже в детском садике она с фантазией не дружила особо, куда остальные – туда и она.Ну, я списала это все на недосып и нервы из-за парня и ребенка. Одно на другое наложилось, и вот тебе уже готовый психоз. Посмеялись мы с ней, посидели. Димыч уже дрых, когда я стояла в дверях, а Ольчик меня провожала. Вот я уже за порогом, как вдруг в соседней комнате что-то падает и разбивается. Мы замолчали, у Ольки глаза округлились, смотрит в сторону комнаты и говорит, мол, пойдем посмотрим, одной страшно. Я прям в ботинках, в куртке иду за ней, включаем свет и видим, что посреди комнаты валяется роза в колбе, сувенир такой. Естественно, она уже не в колбе, а просто роза, вокруг куча стекла, а стояла эта штука наверху шкафа купе.Ну, что сказать? Убирали мы это дело в полной тишине, даже не переглядывались. Уехала я от нее спустя полчаса, на душе как-то не очень после всего, не хотелось ее оставлять одну. Она грозится снять эту люстру, не знаю, сняла ли сейчас или нет, нужно наверное позвонить узнать. Люстра обычная, с одного известного отечественного маркетплейса. Она даже не тяжелая, так, дешевенькая.А всю эту историю я решила написать тут после прочтения одного поста здесь, на нашем 4stor-e, где Автор рассказывал похожие странности с люстрой.Плюс, когда она рассказывала мне все это, я вспомнила, что смотрела похожее видео на ютуб. Но там у девушки люстра то поднималась, то опускалась.Вывожу на Ваш суд, Уважаемые. Что это может быть? Я – человек рациональный, пытаюсь везде искать суть и, лучше бы, чтобы она была адекватной и реальной. Есть в жизни вещи, которые мы не можем объяснить.Очень нравится фраза "Хотелось бы верить, но верится с трудом".Спасибо, дорогие за то, что прочитали.Любви и мира в Ваши дома.Автор - я.

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