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Истории из жизни

Люстра...чертова люстра!

Моя подружаня Оля с недавних пор живет одна с полуторагодовалым сыном в двухкомнатной квартире. Нервы у нее ни к черту из-за постоянной ругани со своим молодым человеком, который, собственно, и является отцом ребенка. С ними он не живет и опосредованно принимает участие в их жизни. Короче, ее смело можно назвать матерью - одиночкой.

Около месяца назад проездом была у нее в гостях, она ремонт сделала небольшой, люстру новую купила. Красота. Радостная ходит, все-таки посвежее стало в квартире. И вот мы сидим с ней за столом, она режет мне огурчик, Димыч сидит за своим столиком и ковыряет фруктовое пюре в тарелке. И тут она улыбается и говорит, что, мол, хочешь штуку интересную расскажу? Ну, говорю, давай. А она хохочет, но как-то нервно что ли, и говорит, что как только люстру ей повесили новую, у нее какая-то ерунда начала происходить в комнате. Ну вот, что по потолку как будто кто-то топает, хотя соседи сверху уехали уже давно на ПМЖ в Германию, а квартира их стоит пустая вот уже два года. Где-то на пятый день после установки люстры, в одном и том же углу, под потолком она краем глаза начала замечать маленькую черную тень, но когда она поворачивает голову, то там пусто. Раза три или четыре, когда она возвращалась с ребенком с прогулки или из магазина, заставала люстру, ритмично раскачивающейся из стороны в сторону. В те разы она захлопывала дверь и шла гулять дальше, а когда возвращалась, то все было спокойно, и люстра была на месте, как ни в чем не бывало. Испугалась, говорит, страшно. В последние дней десять, вообще черти что творится. Уложит ребенка спать, сядет на кухне, и вдруг из той комнаты, где висит эта чудная люстра, стуки какие-то начинают раздаваться, и, как будто быстрое шарканье тапочками по полу. А там свет выключен, страшно. И вот она несколько раз так сидела, тряслась как цуцик. На утро мешки под глазами.

«А перед твоим приездом, я спала у себя в комнате, ребенок рядом и вдруг просыпаюсь от сильного шума, как будто шкаф упал где-то рядом, я свет включила, бегу смотреть, что там. А в коридоре все в порядке, в комнате с новой люстрой тоже, ванная и туалет в порядке, кухня тоже. Стояла, как дурак посреди коридора и соображала, что случилось, и вдруг опять, как бабахнет и, Господи спаси, в той комнате, где эта чертова люстра, я ребенка в охапку и к соседке, ключи только схватить успела. Та меня пустила, предлагала полицию вызвать, я уж было согласилась, а они не приехали почему-то, наверное, подумали, что пьяная или с ума сошла.»

А я вот это все слушаю и думаю, ежик в тумане, ведь этот человек во всякую муть не верил никогда, никогда и ничего не придумывал. Это вообще один из самых адекватных и трезвомыслящих людей из моего окружения. На кой черт ей выдумывать всякую дичь? Даже в детском садике она с фантазией не дружила особо, куда остальные – туда и она.

Ну, я списала это все на недосып и нервы из-за парня и ребенка. Одно на другое наложилось, и вот тебе уже готовый психоз. Посмеялись мы с ней, посидели. Димыч уже дрых, когда я стояла в дверях, а Ольчик меня провожала. Вот я уже за порогом, как вдруг в соседней комнате что-то падает и разбивается. Мы замолчали, у Ольки глаза округлились, смотрит в сторону комнаты и говорит, мол, пойдем посмотрим, одной страшно. Я прям в ботинках, в куртке иду за ней, включаем свет и видим, что посреди комнаты валяется роза в колбе, сувенир такой. Естественно, она уже не в колбе, а просто роза, вокруг куча стекла, а стояла эта штука наверху шкафа купе.
Ну, что сказать? Убирали мы это дело в полной тишине, даже не переглядывались. Уехала я от нее спустя полчаса, на душе как-то не очень после всего, не хотелось ее оставлять одну. Она грозится снять эту люстру, не знаю, сняла ли сейчас или нет, нужно наверное позвонить узнать. Люстра обычная, с одного известного отечественного маркетплейса. Она даже не тяжелая, так, дешевенькая.
А всю эту историю я решила написать тут после прочтения одного поста здесь, на нашем 4stor-e, где Автор рассказывал похожие странности с люстрой.
Плюс, когда она рассказывала мне все это, я вспомнила, что смотрела похожее видео на ютуб. Но там у девушки люстра то поднималась, то опускалась.
Вывожу на Ваш суд, Уважаемые. Что это может быть? Я – человек рациональный, пытаюсь везде искать суть и, лучше бы, чтобы она была адекватной и реальной. Есть в жизни вещи, которые мы не можем объяснить.
Очень нравится фраза "Хотелось бы верить, но верится с трудом".
Спасибо, дорогие за то, что прочитали.
Любви и мира в Ваши дома.

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:45 by shiny_pumpkin_of_little_starsПросмотров: 883Комментарии: 13
+15

Ключевые слова: Подруга квартира люстра страх роза авторская история

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Комментарии

#1 написал: lx3311
Сегодня, 14:56
+8
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 91
интернет, вот настоящяя мистика, утром подумал что хочу маринованого лука, включаю комп,и тутже рецепт маринованого лука, позавчера повесил новую люстру, захожу на сайт ,пожалуйста история про люстру.А история ,да вобщем-то одна из многих, но плюсик поставлю.
Зарегистрирован: 4.11.2017
#2 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 14:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 94
Цитата: lx3311
интернет, вот настоящяя мистика, утром подумал что хочу маринованого лука, включаю комп,и тутже рецепт маринованого лука, позавчера повесил новую люстру, захожу на сайт ,пожалуйста история про люстру.А история ,да вобщем-то одна из многих, но плюсик поставлю.

Спасибо Вам))))тоже захотелось маринованных огурчиков, пойду поем))))
Зарегистрирован: 5.02.2019
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:08
+8
Группа: Посетители
Репутация: (368|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 719
История про люстру из моей жизни.
Сотрудница женила сына. Свадьбу оплачивали две стороны. Плюс Люда надарила молодых крупной суммой денег, на начало новой семейной жизни.
После свадьбы Люда от сына узнала, что все деньги отдолжила (читай - забрала) мать невесты. Внаглую. Сказала, что ей просто необходим ремонт в квартире. Надо сказать, что у Люды 2х комнатная квартира, куда сын привел невестку, а у мамы невестки - 3 х комнатная квартира, в которой та по сей день живет одна.
Молодые отдали деньги, так как счастливы были, что поженились и ничего им больше не требовалось.
Людина сватья сделала шикарный ремонт и купила очень дорогую люстру.
Когда Люда об этом узнала, она в сердцах сказала, что бы эта люстра разбилась нахрен!
Где-то через месяц невеска сообщила, что "Вы представляете, у мамы люстра упала , разбилась на мелкие осколки! Хорошо, что мамы в комнате не было!"
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: xlarafitum
Сегодня, 16:16
+4
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 220
Может домовой ремонтом не доволен? Или люстра ему не вкатила))
Зарегистрирован: 27.01.2013
#5 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 16:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 94
Цитата: Light_a_dark
История про люстру из моей жизни.
Сотрудница женила сына. Свадьбу оплачивали две стороны. Плюс Люда надарила молодых крупной суммой денег, на начало новой семейной жизни.
После свадьбы Люда от сына узнала, что все деньги отдолжила (читай - забрала) мать невесты. Внаглую. Сказала, что ей просто необходим ремонт в квартире. Надо сказать, что у Люды 2х комнатная квартира, куда сын привел невестку, а у мамы невестки - 3 х комнатная квартира, в которой та по сей день живет одна.
Молодые отдали деньги, так как счастливы были, что поженились и ничего им больше не требовалось.
Людина сватья сделала шикарный ремонт и купила очень дорогую люстру.
Когда Люда об этом узнала, она в сердцах сказала, что бы эта люстра разбилась нахрен!
Где-то через месяц невеска сообщила, что "Вы представляете, у мамы люстра упала , разбилась на мелкие осколки! Хорошо, что мамы в комнате не было!"

Спасибо большое за комментарий, интересная история. Прям по делам досталось ей...

Цитата: xlarafitum
Может домовой ремонтом не доволен? Или люстра ему не вкатила))

Черт его знает. На счет домового я до конца не уверена. Дело в том, что как будто он у нас был, а в один момент пропал. Не знаю, есть ли эта сущность на самом деле или нет, но занятно.
Зарегистрирован: 5.02.2019
#6 написал: Летяга
Сегодня, 17:02
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10875|-4)
Публикаций: 946
Комментариев: 9 474
Из рационального: может, из-за ремонта "маршруты" сквозняков поменялись?

+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 17:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 631
Цитата: Light_a_dark
История про люстру из моей жизни.
Сотрудница женила сына. Свадьбу оплачивали две стороны. Плюс Люда надарила молодых крупной суммой денег, на начало новой семейной жизни.
После свадьбы Люда от сына узнала, что все деньги отдолжила (читай - забрала) мать невесты. Внаглую. Сказала, что ей просто необходим ремонт в квартире. Надо сказать, что у Люды 2х комнатная квартира, куда сын привел невестку, а у мамы невестки - 3 х комнатная квартира, в которой та по сей день живет одна.
Молодые отдали деньги, так как счастливы были, что поженились и ничего им больше не требовалось.
Людина сватья сделала шикарный ремонт и купила очень дорогую люстру.
Когда Люда об этом узнала, она в сердцах сказала, что бы эта люстра разбилась нахрен!
Где-то через месяц невеска сообщила, что "Вы представляете, у мамы люстра упала , разбилась на мелкие осколки! Хорошо, что мамы в комнате не было!"

Хорошая история про справедливость. Потому что она {справедливость} есть. Хорошо бы ещё люди понимали, за что им такое.
По поводу истории... Я бы такое сразу сняла, нафиг.
Сложно представить, что это такое.
Думается мне, что люстра стала таким катализатором. Возможно давно в квартире что-то есть. А тут новая вещь спровоцировала это нечто на активное проявление себя. Люстру снять, квартиру почистить. И посмотреть, что изменится.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#8 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 18:15
+2
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Репутация: (51|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 94
Цитата: Летяга
Из рационального: может, из-за ремонта "маршруты" сквозняков поменялись?

+++++

не знаю, у них сейчас газовые трубы меняют, но это было месяц назад

Цитата: Летяга
Из рационального: может, из-за ремонта "маршруты" сквозняков поменялись?

+++++

не знаю, у них сейчас газовые трубы меняют, но это было месяц назад

Цитата: Jako tako
Цитата: Light_a_dark
История про люстру из моей жизни.
Сотрудница женила сына. Свадьбу оплачивали две стороны. Плюс Люда надарила молодых крупной суммой денег, на начало новой семейной жизни.
После свадьбы Люда от сына узнала, что все деньги отдолжила (читай - забрала) мать невесты. Внаглую. Сказала, что ей просто необходим ремонт в квартире. Надо сказать, что у Люды 2х комнатная квартира, куда сын привел невестку, а у мамы невестки - 3 х комнатная квартира, в которой та по сей день живет одна.
Молодые отдали деньги, так как счастливы были, что поженились и ничего им больше не требовалось.
Людина сватья сделала шикарный ремонт и купила очень дорогую люстру.
Когда Люда об этом узнала, она в сердцах сказала, что бы эта люстра разбилась нахрен!
Где-то через месяц невеска сообщила, что "Вы представляете, у мамы люстра упала , разбилась на мелкие осколки! Хорошо, что мамы в комнате не было!"

Хорошая история про справедливость. Потому что она {справедливость} есть. Хорошо бы ещё люди понимали, за что им такое.
По поводу истории... Я бы такое сразу сняла, нафиг.
Сложно представить, что это такое.
Думается мне, что люстра стала таким катализатором. Возможно давно в квартире что-то есть. А тут новая вещь спровоцировала это нечто на активное проявление себя. Люстру снять, квартиру почистить. И посмотреть, что изменится.

вот я тоже так думаю. новая вещь могла стать чем-то вроде рычага. Да простит меня Утопия, но черт его знает
Зарегистрирован: 5.02.2019
#9 написал: Talisha
Сегодня, 19:08
+2
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Репутация: (1781|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 772
Скорее всего, там уже что-то было до люстры, а она выступила катализатором, либо через неё просто удобнее стало проявляться:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#10 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 21:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 94
Цитата: Летяга
Из рационального: может, из-за ремонта "маршруты" сквозняков поменялись?

+++++

Да вроде как она только потолок отмыла от побелуи и покрасила краской. Ничего не меняла.
Зарегистрирован: 5.02.2019
#11 написал: Tengu
Сегодня, 21:40
+2
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Репутация: (50|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 134
Скажем так: с малым ребёнком я бы с такой квартиры съехала. Это в одного или с мужем прикольно наблюдать. Скорее всего, вибрация где-то в доме идёт. Метро, перфоратор, ремонт у соседей, самолеты низко летают...
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#12 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 21:47
+1
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Репутация: (51|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 94
Цитата: Tengu
Скажем так: с малым ребёнком я бы с такой квартиры съехала. Это в одного или с мужем прикольно наблюдать. Скорее всего, вибрация где-то в доме идёт. Метро, перфоратор, ремонт у соседей, самолеты низко летают...

Согласна, я бы тоже ушла. Но это центр почти, Павелецкая, мск. Метро дальше проходит около школы. Там да, аж стекла шатает
Зарегистрирован: 5.02.2019
#13 написал: Tanusha13666
Сегодня, 23:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 615
Цитата: Light_a_dark
История про люстру из моей жизни.
Сотрудница женила сына. Свадьбу оплачивали две стороны. Плюс Люда надарила молодых крупной суммой денег, на начало новой семейной жизни.
После свадьбы Люда от сына узнала, что все деньги отдолжила (читай - забрала) мать невесты. Внаглую. Сказала, что ей просто необходим ремонт в квартире. Надо сказать, что у Люды 2х комнатная квартира, куда сын привел невестку, а у мамы невестки - 3 х комнатная квартира, в которой та по сей день живет одна.
Молодые отдали деньги, так как счастливы были, что поженились и ничего им больше не требовалось.
Людина сватья сделала шикарный ремонт и купила очень дорогую люстру.
Когда Люда об этом узнала, она в сердцах сказала, что бы эта люстра разбилась нахрен!
Где-то через месяц невеска сообщила, что "Вы представляете, у мамы люстра упала , разбилась на мелкие осколки! Хорошо, что мамы в комнате не было!"

Ну как так-то у детей своих отбирать, пусть и у взрослых?!
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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