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Истории из жизни

Шаманский дар (История 2)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Долго не заглядывал на огонек - все времени нет - работа. Выдалось свободное окошко, дай думаю, расскажу еще одну историю из своей жизни. По правде говоря, не история даже, сейчас все поясню. В комментариях к прошлым моим историям красной нитью идет вопрос: "Не "не развязался ли я?" "Как быть дальше с силой?" Постараюсь по мере скудного словарного запаса изложить, как обстоят дела.

Как я раньше писал, я не верю во всякую чертовщину,.. ну почти не верю. Чаще всего те или иные страсти, как правило, не имеют под собой мистической подоплеки. Причины непонятного и неведомого при взгляде с определенного угла, становятся обыденными и в чем-то даже скучными, не заслуживающими серьезного внимания. Например: шорохи ночью на кухне – это мыши. Или происходит перепад температур, и пригнанные доски, пол, мебель трещит. Ну, вы поняли. Увидел бабайку – сморгни. Скорее всего, просто почудилось. Или ты устал. От усталости порой всякая хрень и видится. Ну, или съел (покурил, подышал, выпил – нужное подчеркнуть) не то. Если голоса и видения, то чаще всего с головой совсем беда. Вызывать надо бригаду «кровельщиков». Являясь агностиком, понимаю, что в природе много непостижимого, но на каждом шагу это самое непостижимое не будет тревожить современного человека. У него и без этого много забот.

Как правильно заметили многие читатели прошлых рассказов, шаманский дар, который якобы был загнан глубоко и надолго, дал о себе знать лет эдак через 10 после проведения камлания в ночном лесу. Школу я уже закончил, учился в институте и тут «Ррраз!!!». «Измененное состояние сознания», так вроде называют в псевдонаучной литературе то, что стало происходить с завидной регулярностью. Внешне этого не было видно. Просто накатывало как дурнота, и опять фрагменты фраз в ушах. Непонятные картинки перед мысленным взором. Однажды ехал в общественном транспорте, лето, духота. Много народу в маршрутке. Тут вижу перед глазами груду покореженного желтого металла, где без труда можно различить пассажирскую «Газель». Слышу злобные маты и почему-то вспышки проблесковых маячков-мигалок. Так плохо стало, что подумал «щас вырвет». Не отдавая себе отчет в своих действиях, я вышел на половине пути до своей остановки. Вышел, отдышался. Покурил. Голова идет кругом. Наверное, так себя чувствуют люди при панических атаках. Сердце бьется, хочется забиться куда-нибудь, зажмуриться и закрыть уши. Взял себя в руки. Включил музыку в плеере. Музыка только усугубила состояние. Ритмичные ударные и барабаны, казалось, вот-вот сейчас вынут душу из тела. Потихоньку дрожь улеглась. Я успокоился. Испугался ли я? Нет. Стало как-то мерзко и тоскливо на душе, все, думаю, приплыли. Кровля протекает. Никто не поможет. Дурка плачет по мне. Жалко, молодой еще. Это я сейчас такой спокойный внешне, а если серьезно накроет, то вдруг я - буйный псих? Приятного конечно мало. Маршрутка та, кстати, в дтп попала. Сразу же через несколько остановок. К счастью серьезных жертв удалось избежать. Несколько человек попали в больницу с ушибами и сотрясением мозга.

Анализируя же свое состояние позже, и экспериментируя (не зря я упомянул «ритмичные барабаны»), и читая всякую научную и не очень литературу, я пришел к выводу, что не зря шаманы уходили в транс при помощи бубна и всяких песнопений. Ведь при пении при определенном навыке и специальных систем дыхания можно достигнуть того, что мы называем трансом, или «измененным состоянием сознания». А ритмичные глухие удары в бубен (прошу прощения за каламбур) только усугубляют клиническую картину. Вот и путешествует шаман по верхним и нижним мирам, являясь проводником между нашей и чужой реальностью. Думаю, как-то так. Позже, я уже без особого труда, научился вызывать это состояние в себе. Достаточно лишь монотонного звука. Барабаны, бубен, метроном, треск поленьев в костре… Достаточно при этом глубоко дышать и «выключить» мозги. Дальше - больше. Уже не так страшно. Держишь себя в руках, все под контролем, постепенно усилием воли гасишь в себе это состояние и все. Очень странные и захватывающие сны начали после этого снится. Локации одни и те же, только под разными углами так сказать. Лес. Тайга. Бурные реки. Горы, горы, горы… Как будто смотришь и сам являешься участником документального фильма о природе. Ощущение свободы и счастья. А если посмотреть наверх, то звездное небо (даже днем, парадокс!) и чувство, что на тебя кто-то смотрит. Ты же являешься лишь частью этого прекрасного места. Как позже объяснили знающие люди, у каждого шамана своя стихия. И что шаманы завязаны очень сильно на природные стихии: ветер, огонь, вода, земля. У тебя, мол, лес и горы. Значит твоя стихия - Земля. А что было дальше? Да ничего. Несколько раз выходил из разных передряг. Видел что-то или кого-то. Не могу сказать точно. Зная свой скепсис, каждый раз сталкиваясь со всяким непонятным, пытался докопаться до сути и найти рациональный ответ. С переменным успехом, как вы поняли. Не знаю. Давать объявление знакомым и родным мол: «Потомственный шаман Ихтиандр снимет, лечит, портит, сушит, гладит и стирает» нет никакого желания. Научился жить с этим. Иногда прикольно. Иногда нет. И еще, перестал бояться темноты, от слова совсем. Звучит смешно, но я поясню. Дело в том, что темнота - моя самая большая фобия с детства была. Как сейчас помню, очень страшно было оставаться в темноте. Мог и описаться, мог и в обморок упасть, как говорится. Даже в подавляющем большинстве, взрослые люди не любят темноту. Не боятся, просто со светом как-то комфортнее им. Не боюсь темноты и то, что воспаленный разум может там спрятать: бабаек, привидений, нло, покойников и тд. На сеансах фильмов ужасов, откровенно скучно или смешно. Как-то так в общем. И да, думаю, психом я точно не являюсь. Просто разум, одна из тех материй, возможности которого думается мне до конца не изучены. Ортодоксальная наука (которую я очень уважаю) даже толком не подобралась к самой сути того, что называется разум или душа. Не знаю, как лучше сказать. Засим позвольте откланяться. Если интересно, буду писать по мере свободного времени. Спасибо за внимание)

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:31
Вчера, 16:31 by JanderПросмотров: 418Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Шаман общественный транспорт стихия ответы на вопросы разум душа авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 16:55
+4
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Комментариев: 9 389
Пока я читала, кто-то плюс отъел)) Было +1, я добавила. Осталось без изменений))
Мне понравилось, предыдущую публикацию помню.
«Потомственный шаман Ихтиандр снимет, лечит, портит, сушит, гладит и стирает»

good
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:57
+1
Онлайн
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Комментариев: 6 220
Интересная история. Плюс
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