Разные ужасности. Мамины рассказы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Miss Pin 26 Просмотров: 93 Комментарии: 0 +3 Вчера, 23:37 by

История 1.Однажды моя мама и бабушка Татьяна отправились навестить больную мать бабушки Татьяны. Не буду врать, сколько километров им надо было идти, но, думаю, много, потому что выходили они после полудня, а пришли только, когда начало смеркаться.На их пути была конюшня, охраняли которую, и там же и жили муж с женой. Как сейчас помню - Степан и Степанида.И возле входа в конюшню стояла поленница дров, только не вдоль стены дома, а перпендикулярно ей. И когда мама и моя бабушка проходили мимо этой конюшни, обе увидели, что над поленницей выглядывает голова бабушки, к которой они шли! А её в принципе там быть не могло, ибо она была уже плоха, и не ходила. Видение это послужило вестником печальным, матери бабушки Татьяны не стало, не прошло и недели.История 2В семье моей мамы общее количество детей составляло ровно 10 человек. В те времена рожали по каким-то своим принципам, которые мне до сих пор не ясны (ну куда же столько детей? Разве что в качестве рабочей силы). Хронологию событий я, к сожалению, не помню, и кто точно из многочисленных детей стал свидетелем этого случая, я точно не скажу. Но однажды был такой случай.Был зимний холодный вечер. Большая семья занималась делами, каждый своим.Туалет, разумеется, был на улице, и свидетель событий отправился по своим нуждам на улицу. И в тишине услышал, как за дощатым забором, на задворках кто-то пилит дрова.Недоумевая, мандражируя, трясясь от холода и страха, человек решил посмотреть в щель между досками, что происходит, кто почти ночью пилит, когда все дома, дрова на чужой территории.Я не знаю, что здесь правда, что домысел, но увиденное, лично для меня - натуральная мистика. При свете луны, на заснеженном, искрящемся участке, пилили дрова трое ребятишек в светлых рубашонках! Двое пилят, один держит доску, которую, собственно, пилят. Незнакомые, одетые не по погоде дети, практически ночью! Жуть!Когда в большой семье, с перерывом в год-два, умерли трое младенцев из 10 ребят, это тоже связали с этим странным случаем.Историй много, но эти две, на мой взгляд, самые непонятные, необычные. Наверняка здесь вымысел переплелся с правдой, но эти истории рассказываются всегда одинаково, без дополнения деталей. И всегда заставляют покрываться мурашками лично меня.

Ключевые слова: Дети деревня видения авторская история

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