Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Он умер

Есть у нас одни родственники. Довольно дальние, но в свое время семьи более-менее дружили.
И вот, встретила я как-то на остановке одного парня, с которым познакомилась на свадьбе у тех самых родственников (т.е. он знал и меня, и их). Остановились, поболтали. И тут он мне сообщает, что у родственников отец семейства умер.
Я, конечно, сразу сообщила эту новость бабушке, которая больше всего с ними общалась.
- Как это так?! - воскликнула бабушка. - От чего ж он умер? Такой молодой! И почему они нас на похороны не позвали?
Ответов на эти вопросы у меня не было - тот парень ничего связно не объяснил.
Несколько дней бабушка обижалась, потом решилась им позвонить.
И оказалось, что сработал “испорченный телефон”, то ли имя совпало, то ли еще что-то, но тот парень все напутал. Родственники действительно сообщали ему о смерти, но умер какой-то знакомый, а у них все в порядке.
Посмеялись над дурацким недоразумением.
По крайней мере, они смеялись. Нам было очень неловко - сами понимаете. Глупая и неприятная ситуация.
Едва мы чуть отошли от этого случая, как родственники позвонили снова и - представьте себе - сообщили, что глава семейства умер!
Причем страшным образом.
Даже сейчас, вспоминая об этом, покрываюсь мурашками.
Он ехал на велосипеде вдоль обочины, и его зацепил автомобиль. А водитель то ли не заметил, то ли попытался скрыться... В общем, не остановился сразу, а протащил его по дороге еще метров сто! Так что в результате, тело просто разорвало на кусочки!!! Их потом ходили и собирали по всей дороге!!!
Боюсь даже представлять себе эту ситуацию. Надеюсь только, что он быстро потерял сознание.
А самое ужасное то, что его дочери - медсестре по образованию - самой пришлось эти кусочки сшивать, чтобы то, что положили в гроб, было похоже на тело... Потому что у них там деревня, а местный фельдшер заниматься этим не пожелал. И, честно говоря, я его вполне понимаю. Все-таки он должен оказывать первую помощь, на такие ужасы не подписывался.
Отношения с родственниками с тех пор плавно сошли на нет. Наверняка они винят нас в том, что мы “сглазили” их семейство.
А мы до сих пор гадаем: то ли совпадение это было? То ли знак судьбы? То ли действительно наши разговоры его сглазили...

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:08 by SagotoПросмотров: 429Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Сглаз совпадение смерть родственника авторская история.

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1241|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 880
Не нужно себя винить в том, где вы не имели злого умысла. Но, конечно, информацию такого рода нужно проверять деликатно, издалека, а не как обухом по голове, не тактично и может испортить отношения, вызвать предвзятость. Печально, что так получилось, но, скорее всего, дело в стечении обстоятельств. +++
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 17:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 572
Очень странное совпадение. У жизни странное чувство юмора иногда.
Могли и специально сбить. Некоторые автомобилисты очень не любят ни велосипедистов, ни мотоциклистов.
Культуры вождения нет. И Россия - не Дания всё-таки.
История очень жуткая, подобную знаю с одним из знакомых. Правда, она без мистики.
Очень страшно, плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Kiria
Сегодня, 17:25
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (13|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 26
Мне больше всего понравилась в этой истории бабуля, которая обиделась за то, что ее не позвали на похороны. facepalm
Зарегистрирован: 12.04.2018
#4 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 17:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 545
А мне больше всего показалось странным то,что криминальный труп родственница "сшивала по кускам".Это как?А что в это время делала полиция и ск?
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#5 написал: arnold777
Сегодня, 17:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 40
Надеюсь этого глупого водителя взяли под стражу.
Зарегистрирован: 20.09.2013
#6 написал: Birmanka
Сегодня, 18:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Не вините себя. Не могли сглазить. Наоборот, есть примета, если про человека сказали, что он мертв, то долго будет жить. Но тут не сработала. Истории плюс
Зарегистрирован: 5.11.2020
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 330
Цитата: Olga-Viculia
А мне больше всего показалось странным то,что криминальный труп родственница "сшивала по кускам".Это как?А что в это время делала полиция и ск?

Меня тоже это удивляет. Такие тела уже с морга готовые привозят. После всех экспертиз. Поэтому остальное для меня затмевается.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:08
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2961|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 989
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Olga-Viculia
А мне больше всего показалось странным то,что криминальный труп родственница "сшивала по кускам".Это как?А что в это время делала полиция и ск?

Меня тоже это удивляет. Такие тела уже с морга готовые привозят. После всех экспертиз. Поэтому остальное для меня затмевается.

Вообще никто ничего не сшивает обычно. В закрытом гробу хоронят и все. Опять сказочки.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#9 написал: Alisa293
Сегодня, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 371
А интересно, этот Ваш знакомый откуда это взял, про смерть родственника? А вообще смерть -это особая энергетика, никогда не надо над ней смеяться, хоть и такое недоразумение, вот она и услышала. плюс
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.