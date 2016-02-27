Он умер

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sagoto Просмотров: 429 Комментарии: 9 +14 Сегодня, 16:08 by

Есть у нас одни родственники. Довольно дальние, но в свое время семьи более-менее дружили.И вот, встретила я как-то на остановке одного парня, с которым познакомилась на свадьбе у тех самых родственников (т.е. он знал и меня, и их). Остановились, поболтали. И тут он мне сообщает, что у родственников отец семейства умер.Я, конечно, сразу сообщила эту новость бабушке, которая больше всего с ними общалась.- Как это так?! - воскликнула бабушка. - От чего ж он умер? Такой молодой! И почему они нас на похороны не позвали?Ответов на эти вопросы у меня не было - тот парень ничего связно не объяснил.Несколько дней бабушка обижалась, потом решилась им позвонить.И оказалось, что сработал “испорченный телефон”, то ли имя совпало, то ли еще что-то, но тот парень все напутал. Родственники действительно сообщали ему о смерти, но умер какой-то знакомый, а у них все в порядке.Посмеялись над дурацким недоразумением.По крайней мере, они смеялись. Нам было очень неловко - сами понимаете. Глупая и неприятная ситуация.Едва мы чуть отошли от этого случая, как родственники позвонили снова и - представьте себе - сообщили, что глава семейства умер!Причем страшным образом.Даже сейчас, вспоминая об этом, покрываюсь мурашками.Он ехал на велосипеде вдоль обочины, и его зацепил автомобиль. А водитель то ли не заметил, то ли попытался скрыться... В общем, не остановился сразу, а протащил его по дороге еще метров сто! Так что в результате, тело просто разорвало на кусочки!!! Их потом ходили и собирали по всей дороге!!!Боюсь даже представлять себе эту ситуацию. Надеюсь только, что он быстро потерял сознание.А самое ужасное то, что его дочери - медсестре по образованию - самой пришлось эти кусочки сшивать, чтобы то, что положили в гроб, было похоже на тело... Потому что у них там деревня, а местный фельдшер заниматься этим не пожелал. И, честно говоря, я его вполне понимаю. Все-таки он должен оказывать первую помощь, на такие ужасы не подписывался.Отношения с родственниками с тех пор плавно сошли на нет. Наверняка они винят нас в том, что мы “сглазили” их семейство.А мы до сих пор гадаем: то ли совпадение это было? То ли знак судьбы? То ли действительно наши разговоры его сглазили...Автор - я.

Ключевые слова: Сглаз совпадение смерть родственника авторская история.

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