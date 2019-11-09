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Истории из жизни

Некто на школе

Участником этой истории были: я, моя сестра и две наши подружки (тоже сестры).

Однажды зимним вечером пошли девчонки, т.е. мы вчетвером, с собаками на прогулку вдоль забора из рабицы, что вокруг школы и пришкольной территории возвышается. Ну как возвышался, думаю, метр в высоту он был, летом, когда сугробов нет.

В какой-то момент, проходя напротив школы (т.е. снаружи периметра, огороженного забором, от которого сама школа на расстоянии, может, в метрах 3-х.) мы увидели на крыше школы человека (школа в 4 этажа). И этот, как нам показалось, ребенок, даже пацан, сидит на краю крыши школы и ножками качает. Само это зрелище неприятное, но не мистическое, мало ли, кто и как мог туда забраться.

Когда подошли еще ближе, смогли разглядеть и одежду, и шапку. Не чётко, ведь уже вечерело, и освещали наш путь только фонари, свет которых попадал больше на дорожку, по которой мы шли, а не крышу школы. Но черты человека хорошо было видно, и цветастость одежд (если это можно так назвать, просто цвет лица светлый, отличался от более темной куртки. А куртка от штанов, которые были еще темнее, возможно черные. И шапка темней лица, и куртки).

Одна из подружек его даже узнала, окликнула по имени и помахала ему рукой. И он тоже помахал рукой в ответ.

И тут он спрыгнул, ну или соскользнул. Мы с сестрой, еще ни разу не видевшие трупов, побежали смотреть. А подружки остались с собаками за оградой. Возможно, испугались.

Тут стоит объяснить расположение поподробней, чтоб было понятнее. Стена школы (на крыше которой и сидел пацан) вдоль неё прифундаментный асфальт с полметра, потом сугроб (без видимых повреждений) метра 2-2,5 в длину, а в высоту примерно по колено, и ограда из сетки-рабицы, за которой девчонки и остались нас ждать. Всё это припорошено пушистым свежим снежком пару часов назад, и не тронуто после этого ногой человека.

Вот и прошлись мы с сестрой вдоль школьной стены туда, назад. Просмотрели весь сугроб. Ну нет там человека, и следы на дорожке только наши. И сугробы ровные, если б в них кто-то упал, осталась бы яма, вмятина. Даже если предположить, что сверху человека снегом еще засыпало, все равно было бы заметно. А тут ровненький сугроб, усыпанный свежими снежинками поверху. И рядом со школой тоже следов не было, значит, и убежать никто не мог.

Вернулись к девчонкам, рассказали, что нет трупа. Они нам не поверили, пошли проверять. С полчаса точно они лазили по сугробу. Так ничего и не нашли.

На следующий день девчонки подтвердили, что мальчишка, которого одна из них признала в этом "сидящем на крыше некто", был в школе. Сбежал с 3-го урока. Еще учительница ругалась.

А через месяц этот мальчишка реально спрыгнул с двенадцатиэтажки, это произошло на каникулах, и нас с сестрой в городе не было, узнали мы об этом позже.

Сейчас нам всем (четверым подружкам) уже за 30. Но девчонки до сих пор уверены, что видели в тот вечер человека на крыше. А я говорю, что снег там был, ведь не мог человек исчезнуть, упав. А девчонки пытаются меня переубедить, напоминая, что и по очертаниям человек, и ногами болтал, и потом еще и рукой же помахал нам.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:14 by Скептик 2012Просмотров: 273Комментарии: 4
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Ключевые слова: Нечто на крыше снег ребенок авторская история

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