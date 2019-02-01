Ночной попутчик

Ночной попутчикАчим работал в городе, домой в деревню возвращался каждый день на вечерней электричке. Как-то раз задержали на работе, и на вечернюю электричку он опоздал. Пришлось ехать на ночной. Осень, темень на улице. От конечной станции до дома парню нужно было ещё пешком идти 2 километра по полю.
И вот, сойдя с ночной электрички, идёт он себе спокойно знакомым маршрутом. Примерно на середине пути встречает знакомого. Знакомый говорит, что вот, мол, сигареты закончились, и идёт он за ними на станцию. Ачим ответил, что у него есть сигареты, и он с удовольствием поделится со знакомым. Угостил куревом встречного, тот развернул назад и пошёл обратно в деревню вместе с Ачимом.
Идут, курят, болтают о том, о сём. Дошли почти до деревни. И тут Ачим услышал, как его кличут. В эту же секунду по телу прокатилось ощущение, будто наваждение какое сошло. И видит парень, что стоит метрах в ста от дороги, в сторону леса, рядом никого, на земле окурок тлеет и второй - в руках у самого Ачима. А неподалёку мама его с фонариком, вышла, оказывается, ночью на околицу его встречать. От материнского оклика парень и очнулся.
Сколько ни пытался парень вспомнить какого же знакомого он встретил на ночной дороге - так и не смог этого сделать. Как и то, о чём они шли и так оживлённо болтали. Память будто ластиком стёрли.
Рассказчик, кстати, уверяет, что был абсолютно трезв и ничем другим ни разу в жизни не баловался.
Автор - читатель канала "Мистика для вас".
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18
Вчера, 22:18 by TalishaПросмотров: 384Комментарии: 5
Ключевые слова: Ночь попутчик нечисть наваждение