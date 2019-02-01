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Истории из жизни

Ночной попутчик

Ачим работал в городе, домой в деревню возвращался каждый день на вечерней электричке. Как-то раз задержали на работе, и на вечернюю электричку он опоздал. Пришлось ехать на ночной. Осень, темень на улице. От конечной станции до дома парню нужно было ещё пешком идти 2 километра по полю.

И вот, сойдя с ночной электрички, идёт он себе спокойно знакомым маршрутом. Примерно на середине пути встречает знакомого. Знакомый говорит, что вот, мол, сигареты закончились, и идёт он за ними на станцию. Ачим ответил, что у него есть сигареты, и он с удовольствием поделится со знакомым. Угостил куревом встречного, тот развернул назад и пошёл обратно в деревню вместе с Ачимом.

Идут, курят, болтают о том, о сём. Дошли почти до деревни. И тут Ачим услышал, как его кличут. В эту же секунду по телу прокатилось ощущение, будто наваждение какое сошло. И видит парень, что стоит метрах в ста от дороги, в сторону леса, рядом никого, на земле окурок тлеет и второй - в руках у самого Ачима. А неподалёку мама его с фонариком, вышла, оказывается, ночью на околицу его встречать. От материнского оклика парень и очнулся.

Сколько ни пытался парень вспомнить какого же знакомого он встретил на ночной дороге - так и не смог этого сделать. Как и то, о чём они шли и так оживлённо болтали. Память будто ластиком стёрли.

Рассказчик, кстати, уверяет, что был абсолютно трезв и ничем другим ни разу в жизни не баловался.

Автор - читатель канала "Мистика для вас".
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18
Вчера, 22:18 by TalishaПросмотров: 384Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Ночь попутчик нечисть наваждение

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:39
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Надо же! Чуть в лес не ушёл!
Хорошо что мама встречала.
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#2 написал: stahlratte
Вчера, 23:03
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Ой самые жуткие истории, а если б он еще и в процессе заметил, что знакомый какой то странный, то еще страшней было бы
У меня в таких моментах шерсть дыбом всегда встает
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#3 написал: верю-не верю
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