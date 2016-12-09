Интуиция?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:37

Goroshinka Просмотров: 261 Комментарии: 11 +4 Сегодня, 16:37 by

Было мне 10 лет. Моей близкой подруге очень нравился мальчик, который был нас старше на 4 года и не обращал на подругу никакого внимания. И как-то вечером сидим мы на лавочке. Погода отличная, летняя, подруга мне и говорит, что если бы она знала телефонный номер этого парня, она переступила бы через девичью гордость и позвонила ему сама. И тут я в своих мыслях вижу шесть цифр. Я их назвала вслух. Подруга на меня смотрит, а я ей говорю, что это его номер.Она: "Откуда знаешь?" Я: "Не поверишь, я их увидела". Она не поверила сначала, но на следующий вечер мы все же проверили этот номер. Я эти цифры чётко помнила. И, действительно, трубку взял он! Нашему с подругой изумлению не было предела! Правда ничего эти звонки не дали. Этот мальчик мягко дал понять моей подруженьке, что она маленькая, и он в ней не заинтересован.Второй случай произошёл через года 2. Брат задержался после школы надолго. Мама не на шутку испугалась. Она обзвонила всех его друзей, но его у них не было. Я сидела в своей комнате. Тут я опять вижу в голове цифры и понимаю, надо по ним звонить. Маме сказала, что набери этот номер. Она была так напугана, что не стала меня спрашивать, что это за номер, откуда я его знаю? Она набрала его, оказалось, что брат после школы пошёл в гости к однокласснику, с которым раньше дружбу не водил. Поэтому номер его мы и не знали. После этого, конечно, меня мама спрашивала, а откуда его знаю я? Я ей рассказала честно, но она как-то не приняла мои слова всерьез. В то время (а это конец 80-х годов) не верили в мистику. Уже через много лет мы с ней эти истории вспоминали, и она очень была удивлена. Даже думала, что может у меня были способности, которые я не стала развивать. Больше со мной такого не случалось. А у вас было что-то подобное?

Ключевые слова: Интуиция номера мама брат авторская история

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