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Истории из жизни

Интуиция?

Было мне 10 лет. Моей близкой подруге очень нравился мальчик, который был нас старше на 4 года и не обращал на подругу никакого внимания. И как-то вечером сидим мы на лавочке. Погода отличная, летняя, подруга мне и говорит, что если бы она знала телефонный номер этого парня, она переступила бы через девичью гордость и позвонила ему сама. И тут я в своих мыслях вижу шесть цифр. Я их назвала вслух. Подруга на меня смотрит, а я ей говорю, что это его номер.

Она: "Откуда знаешь?" Я: "Не поверишь, я их увидела". Она не поверила сначала, но на следующий вечер мы все же проверили этот номер. Я эти цифры чётко помнила. И, действительно, трубку взял он! Нашему с подругой изумлению не было предела! Правда ничего эти звонки не дали. Этот мальчик мягко дал понять моей подруженьке, что она маленькая, и он в ней не заинтересован.

Второй случай произошёл через года 2. Брат задержался после школы надолго. Мама не на шутку испугалась. Она обзвонила всех его друзей, но его у них не было. Я сидела в своей комнате. Тут я опять вижу в голове цифры и понимаю, надо по ним звонить. Маме сказала, что набери этот номер. Она была так напугана, что не стала меня спрашивать, что это за номер, откуда я его знаю? Она набрала его, оказалось, что брат после школы пошёл в гости к однокласснику, с которым раньше дружбу не водил. Поэтому номер его мы и не знали. После этого, конечно, меня мама спрашивала, а откуда его знаю я? Я ей рассказала честно, но она как-то не приняла мои слова всерьез. В то время (а это конец 80-х годов) не верили в мистику. Уже через много лет мы с ней эти истории вспоминали, и она очень была удивлена. Даже думала, что может у меня были способности, которые я не стала развивать. Больше со мной такого не случалось. А у вас было что-то подобное?


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37 by GoroshinkaПросмотров: 261Комментарии: 11
+4

Ключевые слова: Интуиция номера мама брат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 17:04
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2526|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 452
Было, я знала какой билет вытяну, правда всего три раза. В школе один и в институте пару раз, вроде. Это не номер телефона, но тоже кое что))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Serg2001
Сегодня, 18:11
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 9
Комментариев: 30
Я не верю. Я читал, что бывают подсказки , но они бывают во сне. Хотя в вещие сны я тоже не особо верю
Зарегистрирован: 12.10.2020
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:21
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
Было мне 10 лет. Моей близкой подруге очень нравился мальчик, который был нас старше на 4 года и не обращал на подругу никакого внимания.

Этот мальчик мягко дал понять моей подруженьке, что она маленькая, и он в ней не заинтересован.

А он типа большой, созрел для любви. Ой, цирк... friends
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#4 написал: Serg2001
Сегодня, 18:24
+2
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Публикаций: 9
Комментариев: 30
Цитата: Баба Клава
Было мне 10 лет. Моей близкой подруге очень нравился мальчик, который был нас старше на 4 года и не обращал на подругу никакого внимания.

Этот мальчик мягко дал понять моей подруженьке, что она маленькая, и он в ней не заинтересован.

А он типа большой, созрел для любви. Ой, цирк... friends

Ага smeh
Зарегистрирован: 12.10.2020
#5 написал: Goroshinka
Сегодня, 18:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Ему уже было 14, он чувствовал себя взрослым молодым человеком, а мы ещё на качелях качались, малолетки relaxed
Зарегистрирован: 19.10.2020
#6 написал: Летяга
Сегодня, 18:42
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10529|-4)
Публикаций: 903
Комментариев: 9 283
Цитата: Tigger power
Было, я знала какой билет вытяну, правда всего три раза. В школе один и в институте пару раз, вроде. Это не номер телефона, но тоже кое что))

Да, примерно так. Но, к сожалению, не заранее, а вот прямо здесь: стоишь перед столом с разложенными билетами, выбираешь, и откуда-то приходит знание: "15!" Беру, переворачиваю - он самый. Почти на всех экзаменах. Но толку от таких "предсказаний"...

Цитата: Баба Клава
А он типа большой, созрел для любви. Ой, цирк...

Дык разница почти в два раза! Ясен пень - большой)) Это лет через 30 четыре года туда-сюда роли особой не играют, а в 10 лет или в 14 - очень даже.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:54
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
Цитата: Goroshinka
Ему уже было 14, он чувствовал себя взрослым молодым человеком, а мы ещё на качелях качались, малолетки relaxed

Да он то ладно. Кем он там себя чувствовал это его дело. Ваша то подружка о чем думала? Сопля малолетняя. Какая любовь в таком возрасте вообще может быть?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#8 написал: Goroshinka
Сегодня, 19:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Баба Клава
Цитата: Goroshinka
Ему уже было 14, он чувствовал себя взрослым молодым человеком, а мы ещё на качелях качались, малолетки relaxed

Да он то ладно. Кем он там себя чувствовал это его дело. Ваша то подружка о чем думала? Сопля малолетняя. Какая любовь в таком возрасте вообще может быть?

Это уже сейчас с возрастом понимаешь, что в 10, да и в 14 соплявки, а тогда ей наверное казалось, что вот это раз и на всегда. Глупые маленькие дети были)))

Цитата: Tigger power
Было, я знала какой билет вытяну, правда всего три раза. В школе один и в институте пару раз, вроде. Это не номер телефона, но тоже кое что))

Вот это здорово! От такрй интуиции я бы не отказалась, когда училась wink
Зарегистрирован: 19.10.2020
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 20:13
+1
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Репутация: (291|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 537
Цитата: Баба Клава
Какая любовь в таком возрасте вообще может быть?

Со всей ответственность заявляю, что может!
Сама я, любила мальчика в детском саду. Это была чистая любовь. Я ему постоянно шнурочки на ботиночках завязывала. Ножки у него были тоненькие-тоненькие, все в тоненьких синих венах. Звали Эдик. До сих пор его лицо помню)))))
Пользовался моими чувствами, гаденыш. Сам так и не завязывал шнурки, меня ждал.)))
А цифры показывали. Из номера телефона. Но не все и не по порядку. Но все равно удалось вычислить владельца.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:04
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
Цитата: Goroshinka
Это уже сейчас с возрастом понимаешь, что в 10, да и в 14 соплявки, а тогда ей наверное казалось, что вот это раз и на всегда. Глупые маленькие дети были)))

Извините, но мне этого не понять. Я в 10 лет пионеркой была, у меня другие приоритеты в голове кучковались. Мы коммунизм строили, в комсомол вступить мечтали. Макулатуру собирали, чтоб стране с бумагой помочь. Мы были за социализм и электрофикацию всей страны. А у нонешней молодежи одна половуха в голове с рождения. Мы помрем и они с голоду околеют. Одной любовью сыт не будешь.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#11 написал: SAVRAS
Сегодня, 21:07
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 44
Классно! ?^_________^
Зарегистрирован: 9.03.2014
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