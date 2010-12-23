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Истории из жизни

Пугающие стуки и шаги

Когда мне было 11 или 12 лет, переехали мы в старый дом, доставшийся в наследство уже не помню от какой седьмой воды на киселе. Мои родители и младший брат спали на втором этаже, а моя комната была внизу. Каждую ночь между часом и двумя ночи было слышно, как кто-то ходит по второму этажу — туда и обратно. Я слышала их совершенно ясно, поскольку спала как раз под частью верхнего коридорчика и комнат.

Вначале я думала, что это ходила мама, но она отрицала, что это была она или кто-то ещё. Это происходило каждую ночь, в одно и то же время, как по часам. Я, конечно, жутко пугалась сперва, но, попривыкнув, просто лежала в кровати, слушала шаги и ждала тишины до двух ночи, а иногда засыпала даже под звук шагов, если была уставшей.

Однажды я вернулась домой раньше с уроков, никого не было дома. Я пошла в комнату брата взять ручек и услышала, как что-то стучит в его комнате как будто в потолок. Там как раз рядом была лесенка на чердак. И тут же стук, как будто отвечают — из стены комнаты брата. Как будто там кто-то стоял и ждал сигнала. Постучали ровно 5 раз — я посчитала специально, хоть и обмирала от страха.

Обливаясь потом от страха, я, стараясь не шуметь, боясь выдать своё присутствие, стала спускаться со второго этажа к себе на первый. Там я кое-как впопыхах оделась и побежала к соседке — подождать маму или хотя бы брата, чтобы не быть одной. Моя семья мне не верила относительно стуков, говорили, что это кошка или крысы.

— Подождите, но у нас нет кошки! — Твердила я. — Если вы мне не верите, останьтесь и послушайте ночью, как ходят рядом с вами, прямо надо мной.

— Глупости, нам рано вставать, а это всё твои выдумки, — был ответ.

Никто не осмеливался послушать шаги в моей комнате, просто отмахивались. Однако через несколько лет мы переехали. Правда, по другим причинам, но это неважно, я была так рада!

Вскоре после переезда я встретила девочку, жившую недалеко от нашего старого дома, и она мне сообщила нечто, что напугало меня до потери сознания.

Новые хозяева стали ругаться, что дом надо чинить, переделывать, затеяли перестройку и обнаружили чьи-то старые кости, почти истлевшие в сундуке на чердаке. Ещё какая-то мерзость вроде костей была обнаружена замурованной в стену.

Бывшая соседка рассказывала об этом с ужасом и одновременно с горящими глазами. Даже если она и приукрасила (а это вполне возможно, система «испорченный телефон» сами знаете как работает!), я склонна верить, что что-то в этом роде они нашли — останки умершего человека.

И думать не хочу, какое отношение к нам имел этот покойник. Всё-таки некоторые вещи лучше не знать.


Автор - Or des Scythes.
Источник.

Сегодня, 08:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 501Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Старый дом переезд наследство ходьба стуки скелеты останки

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:25
+2
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 855
Вот я не понимаю. Зафигом чьи то трупы по сундукам прятать, если можно в огороде закопать? Люди какие то неадекватные. А дети потом страдают.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 16:44
0
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Комментариев: 524
Какой кошмар. Плюсанула
доставшийся в наследство уже не помню от какой седьмой воды на киселе
То есть виноватым в убийствах может быть кто-то из дальних родственников?..
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Nlo
Сегодня, 18:38
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Комментариев: 615
Что-то в этом сезоне покойники активировались 45
Весной, помнится, нашествие домовых было.
А теперь косяки мертвецов так и прут по всем историям. Что ж, плюс.. noknow
на то он и мистический сайт)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: Plebeian
Сегодня, 20:20
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Комментариев: 5
Вот всегда выбешивало, когда не верят ребенку в таких ситуациях! Что сложного попытаться проверить и, возможно, развеять мистику в сознании ребенка. В этом случае, определенно, мистика была и жаль, что родитель никак попытался помочь, ведь это сказывается на психике ребенка и и.п.
Зарегистрирован: 19.11.2019
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