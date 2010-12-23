Пугающие стуки и шаги

Сделано_в_СССР Просмотров: 501 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 08:26 by

Когда мне было 11 или 12 лет, переехали мы в старый дом, доставшийся в наследство уже не помню от какой седьмой воды на киселе. Мои родители и младший брат спали на втором этаже, а моя комната была внизу. Каждую ночь между часом и двумя ночи было слышно, как кто-то ходит по второму этажу — туда и обратно. Я слышала их совершенно ясно, поскольку спала как раз под частью верхнего коридорчика и комнат.Вначале я думала, что это ходила мама, но она отрицала, что это была она или кто-то ещё. Это происходило каждую ночь, в одно и то же время, как по часам. Я, конечно, жутко пугалась сперва, но, попривыкнув, просто лежала в кровати, слушала шаги и ждала тишины до двух ночи, а иногда засыпала даже под звук шагов, если была уставшей.Однажды я вернулась домой раньше с уроков, никого не было дома. Я пошла в комнату брата взять ручек и услышала, как что-то стучит в его комнате как будто в потолок. Там как раз рядом была лесенка на чердак. И тут же стук, как будто отвечают — из стены комнаты брата. Как будто там кто-то стоял и ждал сигнала. Постучали ровно 5 раз — я посчитала специально, хоть и обмирала от страха.Обливаясь потом от страха, я, стараясь не шуметь, боясь выдать своё присутствие, стала спускаться со второго этажа к себе на первый. Там я кое-как впопыхах оделась и побежала к соседке — подождать маму или хотя бы брата, чтобы не быть одной. Моя семья мне не верила относительно стуков, говорили, что это кошка или крысы.— Подождите, но у нас нет кошки! — Твердила я. — Если вы мне не верите, останьтесь и послушайте ночью, как ходят рядом с вами, прямо надо мной.— Глупости, нам рано вставать, а это всё твои выдумки, — был ответ.Никто не осмеливался послушать шаги в моей комнате, просто отмахивались. Однако через несколько лет мы переехали. Правда, по другим причинам, но это неважно, я была так рада!Вскоре после переезда я встретила девочку, жившую недалеко от нашего старого дома, и она мне сообщила нечто, что напугало меня до потери сознания.Новые хозяева стали ругаться, что дом надо чинить, переделывать, затеяли перестройку и обнаружили чьи-то старые кости, почти истлевшие в сундуке на чердаке. Ещё какая-то мерзость вроде костей была обнаружена замурованной в стену.Бывшая соседка рассказывала об этом с ужасом и одновременно с горящими глазами. Даже если она и приукрасила (а это вполне возможно, система «испорченный телефон» сами знаете как работает!), я склонна верить, что что-то в этом роде они нашли — останки умершего человека.И думать не хочу, какое отношение к нам имел этот покойник. Всё-таки некоторые вещи лучше не знать.Автор - Or des Scythes.

Ключевые слова: Старый дом переезд наследство ходьба стуки скелеты останки

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