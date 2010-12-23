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Истории из жизни

Не ходите туда!

В тот вечер я пришел домой уставший, поэтому заснул в 9 часов вечера. Неожиданно меня что-то разбудило. На часах – полночь. Почему-то не удавалось заснуть. Пошел на кухню, попил чаю. Проходя мимо спальни родителей, увидел, что они крепко спят. Тихо зашел к ним, чтобы выключить телевизор, под который они заснули. И вернулся к себе. Не успел прилечь, как услышал голос отца, доносившийся из гостиной: «Сынок, подойди!». Сразу вскочил, ответив: «Уже иду!». От шума проснулся брат.

Выходим из своей комнаты и видим отца в гостиной. Я таким его никогда не видел! В глазах ужас, голова неестественно болтается, туловище корчится в судорогах: Прижимает палец к губам и говорит: «Не ходите туда! Ни в коем случае!». И показывает на кухню. Хотел что-то спросить у него, но он испуганно вскрикнул: «Молчи!». Мы с братом от страха захлопнули двери и побежали в спальню. За нами помчался отец. Было настолько страшно от непонимания происходящего, что я подпер дверь шкафом. Так мы просидели 2 часа. Вроде начали успокаиваться, брат начал дремать. И снова слышу; «Сынок, подойди!». От ужаса я и отец буквально онемели. Ведь папа был рядом, а голос звучал его!

Еле дождались утра. Все было тихо. Я спросил отца, что это было? Он сказал, что его позвал из гостиной мой голос! А дальше ничего не помнит, как провал в памяти. Мама нам не поверила. Но не была же у нас групповая галлюцинация! Что это было? Кто нас звал? Что такое отец там увидел, почему он ничего не помнит? Мы до сих пор содрогаемся, услышав шорохи из гостиной…

Автор: history.

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37 by KiriaПросмотров: 138Комментарии: 2
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Ключевые слова: Папа шорохи кухня

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
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Автор, вам не надоело наш сайт всяким говном забивать?
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#2 написал: Nlo
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Он самый, групповой кошмар open_mouth
Надо было собрать ополчение, и всё-таки пойти на кухню! cs
Плюс за то, что заставили улыбнулся))
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
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