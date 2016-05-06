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Истории из жизни

Домовой в деревенском доме

Здравствуйте дорогие читатели. К вашему вниманию я хочу предоставить историю из своей жизни. Огромная просьба не судить строго, т.к. это моя первая публикация.
В 2010 мы с семьёй поехали в деревню проведать бабушку и дедушку.
Мне на тот момент было 9 лет. Приехав в деревню жарким июльским днём, мы сразу же сели за стол, пить чай с пирогами. Пообедав, папа, мама, я и старший брат пошли в огород работать, собирать сорняки. Было достаточно жарко и душно. А дедушка тем временем ушел топить баню, чтобы мы могли помыться после трудового дня. И вот уже ближе к шести часам вечера мы закончили работу, помылись в бане и из-за сильной усталости сразу легли спать.
И в один момент я проснулся в час ночи и захотел сходить по нужде, а туалет находился на улице. Я пошел по нужде и вернулся в кровать. Сон не шел. Лежал я и думал о своем, как вдруг мои размышления прервал стук, доносящиеся из кухни. Я, переборов страх, аккуратно вышел на кухню, для того чтобы прояснить ситуацию, резко включил свет, из-за того, что свет ослепил меня, я успел разглядеть маленький силуэт человека. Ничего толком не обдумав в виду своего молодого возраста, я сразу рванул в родительскую спальню, позабыв выключить свет. Утром я спросил у бабушки, что это было, она мне ответила, что это хранитель нашего дома - Авдюша.

Сегодня, 06:24 by Ga-plqПросмотров: 320Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Домовой деревня ночь страх бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
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Авдюша хлопотал на кухне, может тоже был рад гостям. Плюс+
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#2 написал: Arhip
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"собирать сорняки" - улыбнуло. Истории +
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#3 написал: Баба Клава
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А дедушка у Вас хитрец, однако. Баню топить он пошел, ага. Лишь бы сорняки не корчевать.
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#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 13:09
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Ох уж этот 2010 год, было скажем так, мягко говоря очень жарко)
Хех, интересно, что бабушка не была удивлена +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#5 написал: Morskaya Pehota
Сегодня, 13:13
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А самогоном дед угощал в тот вечер?))
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