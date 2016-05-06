Домовой в деревенском доме

Ga-plq Просмотров: 320 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 06:24 by

Здравствуйте дорогие читатели. К вашему вниманию я хочу предоставить историю из своей жизни. Огромная просьба не судить строго, т.к. это моя первая публикация.В 2010 мы с семьёй поехали в деревню проведать бабушку и дедушку.Мне на тот момент было 9 лет. Приехав в деревню жарким июльским днём, мы сразу же сели за стол, пить чай с пирогами. Пообедав, папа, мама, я и старший брат пошли в огород работать, собирать сорняки. Было достаточно жарко и душно. А дедушка тем временем ушел топить баню, чтобы мы могли помыться после трудового дня. И вот уже ближе к шести часам вечера мы закончили работу, помылись в бане и из-за сильной усталости сразу легли спать.И в один момент я проснулся в час ночи и захотел сходить по нужде, а туалет находился на улице. Я пошел по нужде и вернулся в кровать. Сон не шел. Лежал я и думал о своем, как вдруг мои размышления прервал стук, доносящиеся из кухни. Я, переборов страх, аккуратно вышел на кухню, для того чтобы прояснить ситуацию, резко включил свет, из-за того, что свет ослепил меня, я успел разглядеть маленький силуэт человека. Ничего толком не обдумав в виду своего молодого возраста, я сразу рванул в родительскую спальню, позабыв выключить свет. Утром я спросил у бабушки, что это было, она мне ответила, что это хранитель нашего дома - Авдюша.

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