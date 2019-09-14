Он сам дал знать

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 504 Комментарии: 1 +2 Вчера, 17:17 by

Вот решила вам рассказать свою историю. Здесь нечто похожее уже рассказывали. Подобная произошла и со мной. Ещё в подростковом возрасте (зимой 1995) я познакомилась с парнем. Некоторое время общались, он предлагал дружбу, но я почему-то отказалась. Не знаю почему. Нравился он мне очень.Как-то то ли в шутку, то ли всерьёз напросились с девчонками к нему в гости на чай. Долго он нам объяснял, где живёт, но мы ничего так и не поняли. В общем, как-то наши пути-дороги разошлись на некоторое время.Где живёт, так и не нашли, был только номер телефона. Я звонила пару раз. Один раз он только что с другом куда-то уехал, в другой (лето 1995) его бабушка ответила, что его нет. Больше не звонила, навязываться не хотелось.В девичестве, думаю, многие баловались гаданием на картах, ну и я как все. Однажды летом 1995 года решила картишки на «любовь» кинуть, мальчика загадала и раскладываю. Слышу стук (дом частный, как будто кто в калитку стучит). Ну и пусть, думаю, стучит. Дальше раскладываю.Стук донимает. Пойду, думаю, посмотрю кто такой настырный. Вышла — нет никого. Зашла, дальше гадаю. Слышу шаги, в дом кто-то идёт, а мне и обернуться некогда. Гадаю. Чувствую: кто-то сзади стоит и смотрит.— Света?Поворачиваюсь — никого. А голос знакомый, и что-то подсказывает, что нет его среди живых. Я так и не поняла кто. Быстренько собралась и из дома слиняла.Прошла зима. Наступало вербное воскресенье. Решили мы с родственницей вербы к празднику наломать. Ходим по речке, веточки покрасивее присматриваем, а мне не по себе. Меня на кладбище тянет, сил нет.Я ей говорю:— Пойдём, сходим.А она:— Ты что, сдурела? Далеко очень, да и время к 4 часам подходит.Темнеет рано (начало апреля). Но я всё-таки уговорила её, пошли. Зашли на кладбище, я ей говорю:— Ты фамилии читай.А сама думаю: что ищу-то? И тревога какая-то на душе. Идём, она читает, а я ей — всё не то да не то.Недолго мы так прошли, как она фамилию одну называет, а у меня сердце в пятки ушло. Я к памятнику. Все данные того парня, а на фото и не похож вовсе. Самое интересное, что через два дня ровно год, как его нет!Вспомнила я и слова его бабушки: «Его нет». Поняла, кто в калитку стучал, и голос вспомнила. Как бы не на него я гадала, что он приходил. И перед годиной он сам сообщил, что нет его уже среди живых.Долго я ещё переживала его нелепый уход. Но жизнь ведь продолжается, и всё течёт своим чередом. И после случались мистические моменты, связанные с ним.Автор - Просто я.

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