Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Он сам дал знать

Вот решила вам рассказать свою историю. Здесь нечто похожее уже рассказывали. Подобная произошла и со мной. Ещё в подростковом возрасте (зимой 1995) я познакомилась с парнем. Некоторое время общались, он предлагал дружбу, но я почему-то отказалась. Не знаю почему. Нравился он мне очень.

Как-то то ли в шутку, то ли всерьёз напросились с девчонками к нему в гости на чай. Долго он нам объяснял, где живёт, но мы ничего так и не поняли. В общем, как-то наши пути-дороги разошлись на некоторое время.

Где живёт, так и не нашли, был только номер телефона. Я звонила пару раз. Один раз он только что с другом куда-то уехал, в другой (лето 1995) его бабушка ответила, что его нет. Больше не звонила, навязываться не хотелось.

В девичестве, думаю, многие баловались гаданием на картах, ну и я как все. Однажды летом 1995 года решила картишки на «любовь» кинуть, мальчика загадала и раскладываю. Слышу стук (дом частный, как будто кто в калитку стучит). Ну и пусть, думаю, стучит. Дальше раскладываю.

Стук донимает. Пойду, думаю, посмотрю кто такой настырный. Вышла — нет никого. Зашла, дальше гадаю. Слышу шаги, в дом кто-то идёт, а мне и обернуться некогда. Гадаю. Чувствую: кто-то сзади стоит и смотрит.

— Света?

Поворачиваюсь — никого. А голос знакомый, и что-то подсказывает, что нет его среди живых. Я так и не поняла кто. Быстренько собралась и из дома слиняла.

Прошла зима. Наступало вербное воскресенье. Решили мы с родственницей вербы к празднику наломать. Ходим по речке, веточки покрасивее присматриваем, а мне не по себе. Меня на кладбище тянет, сил нет.

Я ей говорю:

— Пойдём, сходим.

А она:

— Ты что, сдурела? Далеко очень, да и время к 4 часам подходит.

Темнеет рано (начало апреля). Но я всё-таки уговорила её, пошли. Зашли на кладбище, я ей говорю:

— Ты фамилии читай.

А сама думаю: что ищу-то? И тревога какая-то на душе. Идём, она читает, а я ей — всё не то да не то.

Недолго мы так прошли, как она фамилию одну называет, а у меня сердце в пятки ушло. Я к памятнику. Все данные того парня, а на фото и не похож вовсе. Самое интересное, что через два дня ровно год, как его нет!

Вспомнила я и слова его бабушки: «Его нет». Поняла, кто в калитку стучал, и голос вспомнила. Как бы не на него я гадала, что он приходил. И перед годиной он сам сообщил, что нет его уже среди живых.

Долго я ещё переживала его нелепый уход. Но жизнь ведь продолжается, и всё течёт своим чередом. И после случались мистические моменты, связанные с ним.


Автор - Просто я.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:17
Вчера, 17:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 504Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Знакомство парень частный дом гадание на картах голос кладбище тревога памятник година

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 501
Вот не знаю почему, но история понравилась, интересная. Напомнило правда любой выпуск «Битвы экстрасенсов»... smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.