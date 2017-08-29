Загробная любовь

Сделано_в_СССР Просмотров: 349 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 02:54 by

Почитала рассказы и решила опубликовать свой. Это произошло со мной 5 лет назад. Я встречалась с парнем, вроде все шло к серьёзным отношениям. Однажды он мне позвонил и сказал, что убили его двоюродного брата. Были его проводы, он провожал свою девушку домой, зацепился с соседом девушки, в ходе потасовки сосед три раза ударил его ножом. Скорая уже зафиксировала смерть.На похоронах я не была. Но на 9 дней мы вместе пошли на кладбище. С фото мне улыбался красивый молодой парень. В ту ночь мне приснился сон. Иду я со своим Славой, навстречу мне его брат. Смеётся, в гости нас зовёт. Говорит, если бы ты не был мой брат, отбил бы у тебя Оксану.Приснился он мне и на следующий день. Тоже весёлый и в гости уговаривал прийти. Я во сне ему пообещала.Пришла одна на кладбище, разговаривала с ним. Этой же ночью он мне приснился и благодарил за встречу, звал опять. Болтали как вживую. И я стала ходить, ходить к нему каждый день, а ночью он мне всегда снился, и мы обсуждали все.Он говорил, как я ему нравлюсь, мы мечтали, чтоб я его из армии ждала. И однажды так же во сне он меня поцеловал. Я и во сне понимала, что он умер, но ничего не могла сделать. Он меня так манил, что мне кажется, что я сходила с ума.Со Славой, естественно, отношения расклеились. И однажды я не выдержала и пошла к Батюшке. Он мне посоветовал поставить свечу за упокой и попросить его отпустить меня. На кладбище я шла как побитая. Голова кругом, я была с ним в отношениях почти 2 месяца. Пришла, плакала, умоляла простить и отпустить. В эту ночь он мне приснился в последний раз.Обнимал меня, прижимал к себе. Жалел, что так рано умер и что я не стала его. Был и последний поцелуй. И слёзы градом с наших глаз. Больше я его не видела, хотя в душе мечтала, чтобы он пришёл. Сколько нужно было силы, чтоб не пойти к нему. Сколько было боли…Автор - ksanka.

Ключевые слова: Парень отношения смерть похороны сны кладбище прощение расставание боль

Другие, подобные истории: