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Истории из жизни

Загробная любовь

Почитала рассказы и решила опубликовать свой. Это произошло со мной 5 лет назад. Я встречалась с парнем, вроде все шло к серьёзным отношениям. Однажды он мне позвонил и сказал, что убили его двоюродного брата. Были его проводы, он провожал свою девушку домой, зацепился с соседом девушки, в ходе потасовки сосед три раза ударил его ножом. Скорая уже зафиксировала смерть.

На похоронах я не была. Но на 9 дней мы вместе пошли на кладбище. С фото мне улыбался красивый молодой парень. В ту ночь мне приснился сон. Иду я со своим Славой, навстречу мне его брат. Смеётся, в гости нас зовёт. Говорит, если бы ты не был мой брат, отбил бы у тебя Оксану.

Приснился он мне и на следующий день. Тоже весёлый и в гости уговаривал прийти. Я во сне ему пообещала.

Пришла одна на кладбище, разговаривала с ним. Этой же ночью он мне приснился и благодарил за встречу, звал опять. Болтали как вживую. И я стала ходить, ходить к нему каждый день, а ночью он мне всегда снился, и мы обсуждали все.

Он говорил, как я ему нравлюсь, мы мечтали, чтоб я его из армии ждала. И однажды так же во сне он меня поцеловал. Я и во сне понимала, что он умер, но ничего не могла сделать. Он меня так манил, что мне кажется, что я сходила с ума.

Со Славой, естественно, отношения расклеились. И однажды я не выдержала и пошла к Батюшке. Он мне посоветовал поставить свечу за упокой и попросить его отпустить меня. На кладбище я шла как побитая. Голова кругом, я была с ним в отношениях почти 2 месяца. Пришла, плакала, умоляла простить и отпустить. В эту ночь он мне приснился в последний раз.

Обнимал меня, прижимал к себе. Жалел, что так рано умер и что я не стала его. Был и последний поцелуй. И слёзы градом с наших глаз. Больше я его не видела, хотя в душе мечтала, чтобы он пришёл. Сколько нужно было силы, чтоб не пойти к нему. Сколько было боли…


Автор - ksanka.
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Сегодня, 02:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 349Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Парень отношения смерть похороны сны кладбище прощение расставание боль

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 05:04
+6
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Я в середине истории испугался что она его труп откопает и домой притащит. Обошлось.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:50
+2
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 51
Комментариев: 849
я была с ним в отношениях почти 2 месяца
- чуть не сматерилась. Что за бред??????
Цитата: Arhip
Я в середине истории испугался что она его труп откопает и домой притащит

Я тоже так думала. Девушке срочно к психиатру надо.
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:10
+3
Группа: V.I.P.
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Цитата: Arhip
Я в середине истории испугался что она его труп откопает и домой притащит. Обошлось.

Новое явление Хуаны Безумной
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#4 написал: акжана
Сегодня, 08:40
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"Он меня так манил, что мне кажется, что я сходила с ума."
Сложилось впечатление, что у Оксаны не все в порядке с психикой. Какие такие "отношения" могут быть у живого человека с покойником, тем более во снах. Назвать это извращением язык не поворачивается, но к психологу, а может к психиатру на прием сходить надо.
Плюс+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:27
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Цитата: Arhip
Я в середине истории испугался что она его труп откопает и домой притащит. Обошлось.

smeh
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#6 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 11:37
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Репутация: (14|0)
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Голова кругом, я была с ним в отношениях почти 2 месяца

Да, отношения были очень прочными, зиждились на трех "китах": девушка, труп и сны.

Вот так не думал-не гадал Славка, что девчонку у него отобьет мертвый кузен! Есть "Труп невесты", а тут "Труп жениха" прям.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#7 написал: Jako tako
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