Мне очень жаль моего дядю

Сделано_в_СССР Просмотров: 319 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:24 by

Сначала немного предыстории. Мой дядя закончил свою жизнь самоубийством через повешение. Что толкнуло его на это, никто не знает до сих пор. При жизни он был мастером на все руки. Мог заглянуть в стакан, но это сейчас не редкость у мужчин.В тот день мы все копали картошку в деревне у бабушки. Когда приехали вечером домой, тетя предложила зайти к ним. Помню, как мы поднимались к ним на этаж, а она всё приговаривала, что чувствует что-то неладное. Когда она стала открывать дверь в квартиру, её дочка, моя сестра двоюродная, стала креститься. Я с недоумением смотрела на неё и ничего не понимала.Когда зашли в квартиру, дверь в ванну была приоткрыта, свет был включён. Сестра закричала и выскочила из квартиры. Моя мама открыла дверь в ванную, от увиденного мы были в шоке, дядя висел на верёвке. Видно, что он хотел исправить ситуацию и боролся за жизнь, но петля взяла своё.Началась паника, я выскочила на улицу к сестре, она сидела на лавочке и плакала. Я спросила, откуда она знала. На что она ответила, что дядя ещё утром крупно поссорился с тётей и грозился повеситься.Хоронили мы дядю в дождливый сентябрьский день. Ямку ему выкопали на окраине кладбища, и она была почти до половины наполнена дождевой водой. Похороны прошли. Не знаю как у кого, а у нас есть традиция брать хлеб в руки и звать покойника, а также просить его простить за всё, если обидели. Так вот, тетя взяла хлеб в руки, вышла на лестничную площадку, стала звать дядю, потом все родственники и близкие собрались за столом. Я по незнанию взяла и отломила от того хлеба кусочек и съела.Вот после этого у меня и начались странности. Когда гости все разошлись, мы немного убрались, сели в гостиной и стали вспоминать дядю. В это время все лампочки стали трескаться, мы поменяли их на новые, но они опять все треснули, хотя у соседей всё было нормально.Моя бабушка пошла на кухню отрезать хлеба. Слышим, она закричала. Приходим на кухню, она стоит плачет, нож валяется на полу, а на груди на платье кровь сочится. Оказывается, стала она хлеб резать, а нож соскочил и по груди ей лезвием прошелся. Хочу сказать, что у дяди с бабушкой (она ему тёщей была) отношения были плохие, можно сказать, он её не любил.В ту ночь дядя мне приснился: будто сидим мы всей родней, а тут позвонили в дверь, я пошла открывать. Смотрю, стоит дядя в том костюме, в котором его похоронили, весь грязный, с одежды капает вода. Стоит и просится впустить его в дом обогреться, а я двери закрываю и не впускаю.С этого дня он стал часто приходить ко мне во сне, а, может, и наяву, потому что, когда я просыпалась ночью, я чувствовала его присутствие в доме, и запах покойника меня преследовал везде. Я уже и не помню эти сны, но они постоянно были пугающими и страшными.На сороковой день приснилось, что я захожу к ним в квартиру, в ванной горит свет, дверь приоткрыта. Я заглядываю в спальню, дядина кровать застлана чёрной материей. Я испугалась и выскочила из квартиры.На сорок дней мы собрались помянуть дядю, приехал наш родственник издалека, и так получилось, что его положили спать на кровать дяди. Через некоторое время мы узнаём, что вполне нормальный мужчина без вредных привычек тоже повесился. Вот к чему мне и снился этот сон. И родственнику не надо было спать на дядиной кровати, вот дядя и забрал его к себе.А совсем недавно дядя опять приходил ко мне: будто пошла я к маме своей в гости, смотрю в окно, дядя стоит, я выхожу из дома и спрашиваю, чего он хочет. Он отвечает, что ждёт меня. Я ему говорю, что никуда с ним не пойду. Но он всё равно стоит и ждёт меня, а в дом не заходит. Вот собралась я идти к себе домой, и он плетётся за мной следом.Я ему говорю, давай, мол, рассказывай, что ты хочешь от меня. А он меня просит, чтобы я за него молилась, плохо ему, а ещё в гости к нему никто не приходит, соседи над ним смеются, что все его бросили. И знаете, прихожу на могилу, и правда: могила не убрана, травой поросла, а рядом могилки все ухоженные такие. Почему тётя не навещает его, я не знаю. Но я убралась на могиле. Пока не снился.Автор - Лесли.

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