Прогулка мимо кладбища на Halloween

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 217 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:21 by

Хочу рассказать вам историю из моей молодости, которая случилась со мной как раз на Хэллоуин. Надо сказать, что об этом празднике мы тогда были только смутно наслышаны. Поэтому то, что со мной произошло именно на этот жуткий праздник, не могло быть каким-то самовнушением.Как-то поздним осенним вечером, а именно 31 октября, мне нужно было сделать обход по объектам, находившимся в моём подчинении. Погода была хорошая, ясная, и я решил пройтись пешком. Для этого мне нужно было сначала зайти на первый объект, который находился на небольшой сопке, а потом немного спуститься и окружной дорогой, проходящей мимо местного небольшого кладбища, добраться до второго объекта. Дело в том, что я был ответственным по технике безопасности, а в обед следующего дня должна была нагрянуть проверка. Поэтому я хотел обойти пару объектов с вечера, чтобы утром можно было успеть принести или доделать всё, что не хватало на объектах, а заодно ещё раз проинструктировать дежурных.На первом объекте всё было в порядке, и, быстро справившись, я отправился дальше. Идя по дороге и думая о предстоящих делах, я мельком заметил, что в стороне кладбища мелькает тусклый огонёк. Когда я в очередной раз его увидел, то принял его за фонарик и просто удивился, кто это шарахается в темноте по кладбищу. Подходя ближе к кладбищу, меня охватило какое-то беспокойное чувство. Эта тревога нарастала с каждым шагом, и я шёл всё медленнее, разглядывая каждую могилу и каждое дерево, которые были видны с дороги, пытаясь глазами вновь отыскать огонёк, который я видел.Подойдя к маленькому отрезку дороги, соединявшему кладбище с основной дорогой, я ещё раз всмотрелся в темноту, но так ничего особенного и не увидел.И вдруг, в тот момент, когда я хотел уже направиться дальше, из-за тёмного надгробия вышел человек в светлой куртке. Между нами было метров 6-7, не больше. Я хотел тут же окликнуть его и спросить, что он тут делает в столь поздний час, но не смог. Что-то сдерживало меня. Непонятная тяжесть сдавила грудь, я перестал слышать звуки, и пространство вокруг меня как будто стало тягучим и липким. Человек молча стоял и смотрел на меня, а я на него. Я не мог рассмотреть его лица, но в этом человеке было что-то очень знакомое.Я хотел поднять руку и махнуть ему, но это давалось мне с трудом, а пространство вокруг меня как будто ещё больше уплотнилось. Каково же было моё удивление, когда незнакомец в точности повторил моё движение одновременно со мной! Я наклонился в сторону, он тоже. Я сделал шаг в сторону, прорывая упругое пространство, он снова одновременно повторял мои движения. Моя тревога начала сменяться смесью удивления и непонятного страха. Пытаясь логически объяснить для себя происходящее, отметал одну за другой все версии, которые вскоре иссякли. Я не мог понять, что происходит.В это время из-за туч вышла луна, осветив всё своим серебряным светом. И тут я увидел его лицо! Это был я! Да, это был я, в том же возрасте, в той же одежде и с той же сумкой через плечо! Только вокруг его образа была какая-то непонятная дымка, подсвечивающаяся лунным светом.Я во все глаза таращился на него, и меня окончательно сковал жуткий страх, скатываясь по спине липким холодным потом. Мой двойник сделал несколько шагов мне навстречу, продолжая пристально смотреть на меня. Остановился, усмехнулся, развёл руками в стороны, как будто хотел взлететь, запрокинул голову и начал постепенно исчезать. Его облик дрожал и искажался в зловещем свете луны, пока совсем не исчез.Пространство словно лопнуло и стало прежним. Какофония первобытных чувств, бурливших во мне, начала утихомириваться. Я снова мог двигаться и стал слышать все ночные звуки, звуки такой родной и спасительной цивилизации! Где-то в посёлке лаяли собаки, и слышался шум проезжающего товарняка. Как только я почувствовал себя свободным, то пулей помчался от этого чёртового кладбища, но не домой, а на свой второй объект, который был намного ближе.Через 3 минуты я долетел туда и уже ломился в двери что было силы, перепугав дежурную. Она долго не хотела мне открывать, грозясь стрелять (объект был охраняемый), пока не поняла по моему голосу, что со мной действительно что-то случилось. Отпаивая меня горячим чаем и валерьянкой, дежурная позвонила мужу с просьбой, чтобы он приехал и забрал меня на машине. О том, зачем я шёл на этот объект, я так и не вспомнил, да мне и не до того было. Вскоре приехал муж дежурной и отвёз меня домой.Ещё в течение недели после этого мне снились какие-то сумбурные кошмары с участием моих двойников, но постепенно я успокоился и, вспоминая своё происшествие, уже удивлялся тому, почему же я настолько испугался. Никаких плохих событий за тем случаем не последовало, да и я сам жив-здоров до сих пор. Но меня всё ещё терзает вопрос, что это было?Автор - Старожил.

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