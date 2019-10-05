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Истории из жизни

Папа пришел в гости

Эта жуткая история случилась 10 лет назад. У меня умер папа, и получилось так, что он постоянно снился и говорил нам с мамой во сне, что вернётся. Мы с мамой пошли к женщине-знахарке, которая сказала, что он действительно вернется. После этого визита она нам через два дня позвонила и сказала, чтобы мы вышли в полночь на улицу на перекресток – якобы он будет спускаться со стороны луны. Предупредила, что нельзя бежать к нему, нельзя тянуть руки, иначе будет беда.

Мы испугались, но все же вышли в 23:00 посмотреть, где находится луна (она находилась в стороне болота). Мы с мамой вернулись домой ровно в двенадцать. Вдруг слышим, что по подъезду бегут дети и кричат. Нам стало страшно, но мы успокоились и скоро легли спать.

Прошло минут 15, когда кто-то со всей силы ударил по спинке дивана. Мы перепугались и дальше спали с включённым светом всю ночь.

Через два дня поехали на кладбище на могилу отца. Снега было много, а от могилы шли свежие следы новой обуви. А вот обратно их не было. Значит, он пришел, а обратно на кладбище не вернулся…

После всего случившегося у нас в квартире больше недели стоял трупный запах. Особенно он чувствовался почему-то возле серванта.

Автор - Лена1988.
Источник.

Сегодня, 06:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 113Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Смерть папы знахарка возвращение трупный запах

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 07:42
+1
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Комментариев: 958
Забавная история. Зачем-то пошли то- ли папеньку встречать (на час раньше), то- ли просто на луну смотреть. Дети ночью по подъезду гонзают... Односторонние следы от могилы и трупный запах - вообще трэш. У серванта- рюмку опрокинуть папе хотелось что-ли?
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 08:29
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 191
Это надо в "страшилки"...
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