Бабушка приходила к нам попрощаться

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 286 Комментарии: 2 +1 Вчера, 19:27 by

Накануне похорон моей бабушки случилось несколько мистических случаев. О некоторых я сейчас вам расскажу.В ночь перед похоронами практически все родные были у гроба. Все, кроме некоторых, в том числе и меня. Я чувствовал себя усталым от всего случившегося и пошёл спать. Не помню, как удалось заснуть, но то ли во сне, то ли наяву увидел, что бабушка лежит со мной. Прямо на мне и с таким же мёртвым взглядом, как и в гробу. Я проснулся и сразу не стал рассказывать эту историю никому.Перед тем как гроб вынесли из дому, пошёл страшный дождь и гроза, как будто её оплакивала сама природа. И неудивительно, ведь она была хорошим человеком, и на похороны пришло почти всё село. Только когда её уже похоронили, вдруг из-за серых туч появилось солнце.Через некоторое время сестра бабушки говорила, что слышала, как по кухне и коридору кто-то ночью ходил, так, что аж пол скрипел. Меня это заинтересовало, и я тоже захотел это услышать. И вот настала ночь. Сплю я, значит, между братом и отцом, и захотелось выйти в туалет, но поскольку я был уставшим, то не спешил вставать. И тут я услышал скрип. Я поднял голову и начал слушать ночную тишину. И опять услышал его. Сомневаться не приходилось. Я разбудил отца, и он тоже его услышал.На следующее утро тётя спрашивает у нас: «Кто из вас ночью ходил по коридору? Что это за странный белый свет мелькал?» Ну и сказали, что никто и не ходил, и, видимо, это дух бабушки. Дед наш ночевал у других родственников и тоже утверждал, что слышал той ночью шаги в 3 часа ночи. Он встал и увидел светящийся белый шар, который трижды облетел его голову и вылетел в окно.Вот такая история.Автор - diamon.

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