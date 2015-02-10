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Истории из жизни

Бабушка приходила к нам попрощаться

Бабушка приходила к нам попрощаться


Накануне похорон моей бабушки случилось несколько мистических случаев. О некоторых я сейчас вам расскажу.

В ночь перед похоронами практически все родные были у гроба. Все, кроме некоторых, в том числе и меня. Я чувствовал себя усталым от всего случившегося и пошёл спать. Не помню, как удалось заснуть, но то ли во сне, то ли наяву увидел, что бабушка лежит со мной. Прямо на мне и с таким же мёртвым взглядом, как и в гробу. Я проснулся и сразу не стал рассказывать эту историю никому.

Перед тем как гроб вынесли из дому, пошёл страшный дождь и гроза, как будто её оплакивала сама природа. И неудивительно, ведь она была хорошим человеком, и на похороны пришло почти всё село. Только когда её уже похоронили, вдруг из-за серых туч появилось солнце.

Через некоторое время сестра бабушки говорила, что слышала, как по кухне и коридору кто-то ночью ходил, так, что аж пол скрипел. Меня это заинтересовало, и я тоже захотел это услышать. И вот настала ночь. Сплю я, значит, между братом и отцом, и захотелось выйти в туалет, но поскольку я был уставшим, то не спешил вставать. И тут я услышал скрип. Я поднял голову и начал слушать ночную тишину. И опять услышал его. Сомневаться не приходилось. Я разбудил отца, и он тоже его услышал.

На следующее утро тётя спрашивает у нас: «Кто из вас ночью ходил по коридору? Что это за странный белый свет мелькал?» Ну и сказали, что никто и не ходил, и, видимо, это дух бабушки. Дед наш ночевал у других родственников и тоже утверждал, что слышал той ночью шаги в 3 часа ночи. Он встал и увидел светящийся белый шар, который трижды облетел его голову и вылетел в окно.

Вот такая история.

Автор - diamon.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:27
Вчера, 19:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 286Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Похороны бабушка гроб родственники сон ночь скрип белый свет белый шар

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Комментарии

#1 написал: Alisa293
Вчера, 20:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 354
Ага!
"её оплакивала сама природа. И неудивительно, ведь она была хорошим человеком, и на похороны пришло почти всё село"
Настолько хорошим человеком, что пугать дорогого внука во сне и шлындать ночью по дому белым привидением!
С другой стороны может детский возраст автора, стресс, впечатления сыграли таки свою роль - что-то показалось, что-то додумали... Без оценки - принципиально не плюсую не авторские истории
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#2 написал: Сицилия
Сегодня, 00:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
В ночь перед похоронами практически все родные были у гроба. Я чувствовал себя усталым от всего случившегося и пошёл спать

Ну а чего? Правильно поступил. Но лучше бы на дискотеку пошел. Подумаешь, горе какое, бабка померла.
Зарегистрирован: 30.09.2011
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