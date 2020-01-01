Агония в бане

Eifersucht Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:42 by

Я в жизни обмирал и чувство это знаю,Где мукам всем конец и сладок томный хмель;Вот почему я вас без страха ожидаю,Ночь безрассветная и вечная постель!Пусть головы моей рука твоя коснетсяИ ты сотрешь меня со списка бытия,Но пред моим судом, покуда сердце бьется,Мы силы равные, и торжествую я.Еще ты каждый миг моей покорна воле,Ты тень у ног моих, безличный призрак ты;Покуда я дышу - ты мысль моя, не боле,Игрушка шаткая тоскующей мечты. (А. А. Фет.)В юности я ходил в общественную баню (финскую – для тех, кто разбирается), не потому что я любитель париться, просто мыться было негде, кроме бани.Однажды принесли на носилках старого-престарого мужчину, который «дышал на ладан», был при смерти, по сути у него наблюдалась уже агональная стадия: дышал через раз, да и то дыхание можно было уловить лишь по еле заметным движениям грудной клетки, голова его была запрокинута, рот открыт, взгляд из открытых глаз остекленевший «в никуда». Старик был истощён – кожа да кости, с заострёнными чертами лица и бледен, как стена. К нему обращались родственники, которые его принесли, но он даже на прикосновения уже не реагировал. Близкие люди решили, что если умрёт, то уж лучше в бане, где могла быть маленькая доля шанса на улучшение.Никто не поверит из читающих, но на моих глазах в бане случилось чудо.Девяностолетнего «мертвеца» аккуратно уложили на верхнюю полку в парилке под 90-100 градусов жары. И четверо здоровяков-родственников от души его отхлестали берёзовыми вениками со всех сторон. За руки-ноги вытащили из парилки, положили на скамью, облили наотмашь водой. И опять за руки-ноги в парилку под веники. И так ещё два раза. После третьего раза старик вышел из парилки самостоятельно. Без посторонней помощи помылся, вышел в раздевалку, ещё потрепался с родственниками, оделся и самостоятельно пошёл домой. Вот такие дела. Врачи утверждали, что умрёт с минуты на минуту, ничего сделать уже было нельзя. А ведь он протянул ещё лет десять после той бани.Нет ничего невозможного для человека в этом мире.

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