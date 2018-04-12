Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Клад на кладбище

Случилось это в Крыму: в том самом — с горами, виноградниками, ароматом можжевельника и сосны, теплым морем и красным вином. Приятная картина, что и говорить, даже не подумаешь, что на фоне этой красоты может произойти что-то страшное.

Отдыхали мы в пансионате на самом берегу моря. Буквально — на берегу, который был высоким и обрывистым, так что и к морю, и на набережную приходилось спускаться по длинным-длинным пролетам ступеней. Выходило так, что шум моря мы слышали из окон наших домиков, и казалось, что звучит он где-то далеко-далеко под нашими ногами.

Компания у нас была большая и веселая, но разношерстная: одинокие и семейные, с детьми и без, но все молодые и веселые. Днем мы валялись на море, а вечерами гуляли под огромными крымскими звездами. Был у нас в компании парень-сорвиголова Игорь: рисковый и какой-то безбашенный — первый влезал «на спор» в холодное море, первый заставлялся на выигрыш в случае какой-то ставки. Говорил: я такой, риск и адреналин люблю, а жизнь она короткая, надо все испытать…

Поселок был небольшим, а значит, примечательные места можно было пересчитать на пальцах, да и мы разведали их в первые пару дней. Становилось скучно.

Как-то вечером одна семейная пара и говорит: слышали мы, что если идти по берегу от пансионата направо — можно выйти на маяк. Вот здорово было бы посмотреть! Поскольку никто из нас вживую маяка не видел, да и вообще — та сторона поселка постоянно вылетала из нашего поля зрения, мы решили пойти посмотреть маяк. Вечерело… самое оно, чтобы наслаждаться маяком. Собрались — и повалили шумной гурьбой. Идем, смеемся, но каждый раз зорко смотрим налево: ведь идем по берегу моря, а как я писала выше, берег — крутой обрыв метров 60, ничем не огорожен, лишь твоим здравым смыслом, что подходить нельзя: можешь сорваться в море.

Не прошли и 10-и метров, как один из малышей в нашей компании подбегает к своей маме и говорит:

— Мама, а что это такое у нас справа все тянется и тянется? Забор какой-то такой длинный, что там за ним?

А и в самом деле: мы даже не обратили внимание, что как только вышли из пансионата справа от нас зачастил однообразны забор, да длинный какой! Уже основательно свечерело, что за забором — просматривалось с трудом. Наш Игорь шустро пролез в щель забора, мы услышали, как он присвиснул, потом высунул голову назад и сказал:

— Народ, а вы в курсе, что бок-о-бок с нашим пансионатом кладбище?

Нам как-то стало не по себе. Не то, чтобы мы все поголовно боялись кладбища, но мысль о том, что за стеной нашего веселого отдыха находились могилы, немного угнетала. Ситуация как в фильме ужасов или популярной страшной игре про зомби, вампиров и прогулки под полной луной. Между тем Игорь вылез наружу, и мы двинулись дальше, но как-то веселости у нас поубавилось. Как водится, разговор перешел в русло кладбищенской тематики. Мы продолжали идти, а кладбищу не было конца. Кто-то даже удивился: надо же, такой маленький поселок, а какое огромное у него кладбище!

А я возьми да скажи:

— Помните, как у Гоголя? Если где на могилке свечка зажжется — быть в том месте кладу.

Игорь посмотрел на меня и ответил:

— И ты в это веришь?

Я говорю:

— Нет, конечно, да и какой клад может быть зарыт на современном кладбище, хотя, неизвестно, насколько это кладбище может быть современным, все-таки смотри, какое оно огромное — целый город!

Игорь ничего не ответил, как-то само собой разговоры стали затихать, и все идущие волей-неволей поворачивали головы в сторону кладбища. Через 15 минут кто-то сказал: пойдемте назад, до маяка мы все равно не дойдем. И мы повернули назад.

Стояла уже вполне настоящая ночь, из-за того, что рядом кладбище, мы торопились вернуться. Однако Игорь постоянно отставал. Мы с ним плелись в самом хвосте, он поминутно глядел через прутья ограды. Вдруг он сказал:

— Смотри, свеча зажглась на могиле!

Я ошалело посмотрела на него: какая свеча?! Откуда ей там быть среди ночи?

А он уже пытался перелезть через забор со словами:

— Представь, настоящий клад! Это даже не твоя мечта найти в море колечко, это клад, клад!

— Да ты с ума сошел! — это я кричала ему и тянула его назад. — Ты что, серьезно решил раскапывать могилу?!

Но Игоря уже отделял забор кладбища, слышали его удаляющийся голос.

Мы остановились, стали кричать и звать его. Он не отвечал. Затем вдруг мы услышали голос, но… словно не его, точнее его, но какой-то не такой. Он сказал:

— Все в порядке, идите, меня не ждите. Завтра увидимся.

Все ушли. Я еще постояла, но мне было страшно, и я тоже ушла.

Назавтра обнаружилось, что Игорь пропал: он не вернулся ночью, он не появился днем. К вечеру объявили поиски.

Назавтра его тело было найдено на берегу моря: сказали, что, очевидно, ночью он оступился на крутом берегу и упал вниз с 60-и метровой высоты, разбился или сразу утонул. Когда нас пригласили на опознание, он весь бы покрыт какими-то морскими водорослями. Но на шее… на шее был плотно затянут старый кладбищенский венок: зеленый, в виде еловой ветки…

Автор - Kvitava.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:50
Вчера, 16:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 690Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Крым пансионат отдых маяк забор кладбище примета свечка клад смерть опознание

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kiria
Вчера, 17:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 24
Вопрос - зачем тянуть детей в столько опасное "путешествие", где есть обрывы? noknow
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 17:29
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 298
он весь бы покрыт какими-то морскими водорослями. Но на шее… на шее был плотно затянут старый кладбищенский венок: зеленый, в виде еловой ветки…

WTF! А где следы от пальцев на горле?!
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: Славянин777
Вчера, 17:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (195|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 280
Здравствуйте!
А жизнь она короткая, надо всё испытать...

А вот не нужно так думать!!!
И глядишь покинешь этот бренный мир в своей постели среди внуков и внучек, а не с венком на шее в полном рассвете сил!
За Историю Плюс!
Путь к маяку у каждого свой...
Любуясь светом далеких звёзд, шествуя по дороге, можно не заметить яму под ногами...
Зарегистрирован: 21.12.2019
#4 написал: Эмма Шульц
Вчера, 18:01
+7
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 187
Похоже на "страшилку" на ночь. И что это за компания такая, где народ уходит, спокойно оставив человека в одиночестве на кладбище, да ещё ночью? Я бы не смогла просто так уйти, да и компаньонов своих попросила бы подождать, мало ли что...
Зарегистрирован: 13.04.2018
#5 написал: lenaevseeva
Вчера, 18:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 83
Цитата: Эмма Шульц
Похоже на "страшилку" на ночь. И что это за компания такая, где народ уходит, спокойно оставив человека в одиночестве на кладбище, да ещё ночью? Я бы не смогла просто так уйти, да и компаньонов своих попросила бы подождать, мало ли что...

Согласна , тоже бы не оставила. Хотя я бы на кладбище ночью и не пошла. +
Зарегистрирован: 14.09.2020
#6 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (267|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 660
Цитата: Эмма Шульц
Похоже на "страшилку" на ночь. И что это за компания такая, где народ уходит, спокойно оставив человека в одиночестве на кладбище, да ещё ночью? Я бы не смогла просто так уйти, да и компаньонов своих попросила бы подождать, мало ли что...

Да уж! Хороши друзья!

Возможно, когда Игорь сказал не ждать его - это говорил уже не он scream
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#7 написал: ЛорБор
Вчера, 19:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Что то какая то совсем сказочная сказка! Венок на горле... Ага... Ещё плотно затянутый... Ну точно утонул, какие могут быть сомнения то? Ну или разбился... Или утонул все таки? Хоть бы перечитывали за собой, логику бы включали. Фу.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#8 написал: Sisi
Вчера, 20:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 134
Цитата: ЛорБор
Что то какая то совсем сказочная сказка! Венок на горле... Ага... Ещё плотно затянутый... Ну точно утонул, какие могут быть сомнения то? Ну или разбился... Или утонул все таки? Хоть бы перечитывали за собой, логику бы включали. Фу.

Действительно бред
Зарегистрирован: 1.07.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.