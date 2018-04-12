Клад на кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 690 Комментарии: 8 +5 Вчера, 16:50 by

Случилось это в Крыму: в том самом — с горами, виноградниками, ароматом можжевельника и сосны, теплым морем и красным вином. Приятная картина, что и говорить, даже не подумаешь, что на фоне этой красоты может произойти что-то страшное.Отдыхали мы в пансионате на самом берегу моря. Буквально — на берегу, который был высоким и обрывистым, так что и к морю, и на набережную приходилось спускаться по длинным-длинным пролетам ступеней. Выходило так, что шум моря мы слышали из окон наших домиков, и казалось, что звучит он где-то далеко-далеко под нашими ногами.Компания у нас была большая и веселая, но разношерстная: одинокие и семейные, с детьми и без, но все молодые и веселые. Днем мы валялись на море, а вечерами гуляли под огромными крымскими звездами. Был у нас в компании парень-сорвиголова Игорь: рисковый и какой-то безбашенный — первый влезал «на спор» в холодное море, первый заставлялся на выигрыш в случае какой-то ставки. Говорил: я такой, риск и адреналин люблю, а жизнь она короткая, надо все испытать…Поселок был небольшим, а значит, примечательные места можно было пересчитать на пальцах, да и мы разведали их в первые пару дней. Становилось скучно.Как-то вечером одна семейная пара и говорит: слышали мы, что если идти по берегу от пансионата направо — можно выйти на маяк. Вот здорово было бы посмотреть! Поскольку никто из нас вживую маяка не видел, да и вообще — та сторона поселка постоянно вылетала из нашего поля зрения, мы решили пойти посмотреть маяк. Вечерело… самое оно, чтобы наслаждаться маяком. Собрались — и повалили шумной гурьбой. Идем, смеемся, но каждый раз зорко смотрим налево: ведь идем по берегу моря, а как я писала выше, берег — крутой обрыв метров 60, ничем не огорожен, лишь твоим здравым смыслом, что подходить нельзя: можешь сорваться в море.Не прошли и 10-и метров, как один из малышей в нашей компании подбегает к своей маме и говорит:— Мама, а что это такое у нас справа все тянется и тянется? Забор какой-то такой длинный, что там за ним?А и в самом деле: мы даже не обратили внимание, что как только вышли из пансионата справа от нас зачастил однообразны забор, да длинный какой! Уже основательно свечерело, что за забором — просматривалось с трудом. Наш Игорь шустро пролез в щель забора, мы услышали, как он присвиснул, потом высунул голову назад и сказал:— Народ, а вы в курсе, что бок-о-бок с нашим пансионатом кладбище?Нам как-то стало не по себе. Не то, чтобы мы все поголовно боялись кладбища, но мысль о том, что за стеной нашего веселого отдыха находились могилы, немного угнетала. Ситуация как в фильме ужасов или популярной страшной игре про зомби, вампиров и прогулки под полной луной. Между тем Игорь вылез наружу, и мы двинулись дальше, но как-то веселости у нас поубавилось. Как водится, разговор перешел в русло кладбищенской тематики. Мы продолжали идти, а кладбищу не было конца. Кто-то даже удивился: надо же, такой маленький поселок, а какое огромное у него кладбище!А я возьми да скажи:— Помните, как у Гоголя? Если где на могилке свечка зажжется — быть в том месте кладу.Игорь посмотрел на меня и ответил:— И ты в это веришь?Я говорю:— Нет, конечно, да и какой клад может быть зарыт на современном кладбище, хотя, неизвестно, насколько это кладбище может быть современным, все-таки смотри, какое оно огромное — целый город!Игорь ничего не ответил, как-то само собой разговоры стали затихать, и все идущие волей-неволей поворачивали головы в сторону кладбища. Через 15 минут кто-то сказал: пойдемте назад, до маяка мы все равно не дойдем. И мы повернули назад.Стояла уже вполне настоящая ночь, из-за того, что рядом кладбище, мы торопились вернуться. Однако Игорь постоянно отставал. Мы с ним плелись в самом хвосте, он поминутно глядел через прутья ограды. Вдруг он сказал:— Смотри, свеча зажглась на могиле!Я ошалело посмотрела на него: какая свеча?! Откуда ей там быть среди ночи?А он уже пытался перелезть через забор со словами:— Представь, настоящий клад! Это даже не твоя мечта найти в море колечко, это клад, клад!— Да ты с ума сошел! — это я кричала ему и тянула его назад. — Ты что, серьезно решил раскапывать могилу?!Но Игоря уже отделял забор кладбища, слышали его удаляющийся голос.Мы остановились, стали кричать и звать его. Он не отвечал. Затем вдруг мы услышали голос, но… словно не его, точнее его, но какой-то не такой. Он сказал:— Все в порядке, идите, меня не ждите. Завтра увидимся.Все ушли. Я еще постояла, но мне было страшно, и я тоже ушла.Назавтра обнаружилось, что Игорь пропал: он не вернулся ночью, он не появился днем. К вечеру объявили поиски.Назавтра его тело было найдено на берегу моря: сказали, что, очевидно, ночью он оступился на крутом берегу и упал вниз с 60-и метровой высоты, разбился или сразу утонул. Когда нас пригласили на опознание, он весь бы покрыт какими-то морскими водорослями. Но на шее… на шее был плотно затянут старый кладбищенский венок: зеленый, в виде еловой ветки…Автор - Kvitava.

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