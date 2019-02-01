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Истории из жизни

В гостях у подруги

Привет всем читающим и проводящим время на этом сайте.
Данная история может найти в себе множество объяснений: от детский страхов и фантазий, до природных явлений, но я все же хочу поделиться ей здесь, перебрав в памяти то небольшое количество историй, о коих я расскажу позже.
На дворе поздний октябрь, возможно, начало ноября. То самое неприятное холодное осеннее время, когда еще не отвык от летнего тепла и с горем пополам приходится смириться с наступившим учебным годом и кучей домашнего задания. Было мне лет 11, как и моей подруге, соответственно.
После школы я часто приходила к ней, и мы допоздна могли сидеть у нее, играя в разные игрушки на ее компьютере. Жили мы очень близко, в частных домах, в метрах 200 друг к другу.

В тот день, как по традиции, она пришла за мной домой, и мы побежали к ней под предлогом того, что мы умницы-красавицы, которые будут весь день делать уроки вместе (нет).
Наделав себе бутербродиков с чаем, мы отправились в большой зал и, устроившись на ковре на полу, стали читать различные страшилочки из книжки, которую я тайно стащила из дома (ну знаете, такие про страшные черные-черные пятна в стенах). Неплохо себя накрутив (с такой мелочи, казалось бы), мы решили немножко взбодриться и начали бегать по дому, швыряясь подушками и перепрыгивая с дивана на кресло и с кресла на диван, знатно друг друга этими же подушками и лупасить. Изрядно устав, мы стали потихоньку прибирать весь хаос, что натворили.
И вдруг, краем уха, я начинаю слышать какую-то возню на веранде. Списав все это на начавшийся дождь, я не придала этому не значения.

Но подруга тоже услышала шум и спросила, слышала ли я что-то подобное. Но не успела я ответить, как звук повторился с новой силой. Что-то хлопнуло дверью на веранде, ведущей в сад за домом (стоило ли говорить, что эта дверь довольно тяжела и закрывается на шпингалет).
Мы замерли, словно мышки, прожигая взглядом кухню, через которую можно было войти в зал с коридора, где находилась входная дверь.
Шум, тяжелый и в то же время тихий, давящий на уши, начал приближаться. Родители? Нет, родители моей подруги работают допоздна, и быть их не могло в то время и близко к дому.

Неизвестность. Из зала в кухню не было двери, там была бамбуковая штора, так что, если бы оно захотело подойти к нам, то мы бы его увидели. Не хотелось.
Раздался наимерзейший скрип. Мы рванули в комнату подруги и закрылись там, перебирая множество теорий о том, кто бродит по ее дому.
Родители? Не могли. Соседи? Они всегда звонят перед визитом.
Наверное, мы бы и сидели так, прислушиваясь к каждому шороху из-за двери нашего убежища, как к моей подруге пришла в голову прекраснейшая идея. Взяв оторванную ножку стула из-за угла и трубу пылесоса на счет раз, два, три, мы резко открыли дверь и с диким визгом ринулись в зал.
Никого.

Набравшись храбрости, мы решили проверить и веранду, но не успели мы и шага ступить, как услышали очень сильный грохот, донесшийся из комнаты подруги. Как мы в тот момент напугались – не передать словами. Дрожа от страха, мы переглянулись: «Идем? Идем!» В комнате перед нами предстала следующая картина: окно, находящееся там, было распахнуто настежь, стекла которого были выбиты и валялись крупными кусками по всей комнате. Ветер? Маловероятно (все ведь помнят эти советские деревянные окна со шпингалетом в слое краски, которые открыть только бог поможет). А если бы в тот момент там были мы? Стекло взорвалось буквально за полминуты после нашего побега из своего убежища, комната очень маленькая, и от окна до двери, где мы прятались, расстояние примерно в метра 4.
Подруге моей тогда знатно влетело за разбитое окно, кто поверит в рассказ маленьких девочек о том, что кто-то ходит по дому, когда они начитались страшилок?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:50 by drakylaylaПросмотров: 586Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Шаги грохот осколки ветер авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:27
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 660
Очень бесстрашные девчушки! Я бы через то самое окно да через забор и к соседям. И до прихода родителей ни ногой! fearful
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:33
+1
Онлайн
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Комментариев: 13 040
Возможно потому и не убежали, что страшилок начитались и ждали чего то из ряда вон неведомого, лишь испуг сковал любознательность. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#3 написал: lenaevseeva
Вчера, 20:08
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 83
Цитата: Мать_Драконов
Очень бесстрашные девчушки! Я бы через то самое окно да через забор и к соседям. И до прихода родителей ни ногой! fearful

Согласна с вами. Я бы тоже убежала. +
Зарегистрирован: 14.09.2020
#4 написал: Дама в черном
Вчера, 22:44
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 325
Так а что дальше то было, до прихода родителей ?
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
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