В гостях у подруги

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

drakylayla Просмотров: 586 Комментарии: 4 +11 Вчера, 15:50 by

Привет всем читающим и проводящим время на этом сайте.Данная история может найти в себе множество объяснений: от детский страхов и фантазий, до природных явлений, но я все же хочу поделиться ей здесь, перебрав в памяти то небольшое количество историй, о коих я расскажу позже.На дворе поздний октябрь, возможно, начало ноября. То самое неприятное холодное осеннее время, когда еще не отвык от летнего тепла и с горем пополам приходится смириться с наступившим учебным годом и кучей домашнего задания. Было мне лет 11, как и моей подруге, соответственно.После школы я часто приходила к ней, и мы допоздна могли сидеть у нее, играя в разные игрушки на ее компьютере. Жили мы очень близко, в частных домах, в метрах 200 друг к другу.В тот день, как по традиции, она пришла за мной домой, и мы побежали к ней под предлогом того, что мы умницы-красавицы, которые будут весь день делать уроки вместе (нет).Наделав себе бутербродиков с чаем, мы отправились в большой зал и, устроившись на ковре на полу, стали читать различные страшилочки из книжки, которую я тайно стащила из дома (ну знаете, такие про страшные черные-черные пятна в стенах). Неплохо себя накрутив (с такой мелочи, казалось бы), мы решили немножко взбодриться и начали бегать по дому, швыряясь подушками и перепрыгивая с дивана на кресло и с кресла на диван, знатно друг друга этими же подушками и лупасить. Изрядно устав, мы стали потихоньку прибирать весь хаос, что натворили.И вдруг, краем уха, я начинаю слышать какую-то возню на веранде. Списав все это на начавшийся дождь, я не придала этому не значения.Но подруга тоже услышала шум и спросила, слышала ли я что-то подобное. Но не успела я ответить, как звук повторился с новой силой. Что-то хлопнуло дверью на веранде, ведущей в сад за домом (стоило ли говорить, что эта дверь довольно тяжела и закрывается на шпингалет).Мы замерли, словно мышки, прожигая взглядом кухню, через которую можно было войти в зал с коридора, где находилась входная дверь.Шум, тяжелый и в то же время тихий, давящий на уши, начал приближаться. Родители? Нет, родители моей подруги работают допоздна, и быть их не могло в то время и близко к дому.Неизвестность. Из зала в кухню не было двери, там была бамбуковая штора, так что, если бы оно захотело подойти к нам, то мы бы его увидели. Не хотелось.Раздался наимерзейший скрип. Мы рванули в комнату подруги и закрылись там, перебирая множество теорий о том, кто бродит по ее дому.Родители? Не могли. Соседи? Они всегда звонят перед визитом.Наверное, мы бы и сидели так, прислушиваясь к каждому шороху из-за двери нашего убежища, как к моей подруге пришла в голову прекраснейшая идея. Взяв оторванную ножку стула из-за угла и трубу пылесоса на счет раз, два, три, мы резко открыли дверь и с диким визгом ринулись в зал.Никого.Набравшись храбрости, мы решили проверить и веранду, но не успели мы и шага ступить, как услышали очень сильный грохот, донесшийся из комнаты подруги. Как мы в тот момент напугались – не передать словами. Дрожа от страха, мы переглянулись: «Идем? Идем!» В комнате перед нами предстала следующая картина: окно, находящееся там, было распахнуто настежь, стекла которого были выбиты и валялись крупными кусками по всей комнате. Ветер? Маловероятно (все ведь помнят эти советские деревянные окна со шпингалетом в слое краски, которые открыть только бог поможет). А если бы в тот момент там были мы? Стекло взорвалось буквально за полминуты после нашего побега из своего убежища, комната очень маленькая, и от окна до двери, где мы прятались, расстояние примерно в метра 4.Подруге моей тогда знатно влетело за разбитое окно, кто поверит в рассказ маленьких девочек о том, что кто-то ходит по дому, когда они начитались страшилок?

Ключевые слова: Шаги грохот осколки ветер авторская история

Другие, подобные истории: