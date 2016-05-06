Никогда не умоляйте их вернуться

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 507 Комментарии: 6 +19 Сегодня, 12:18 by

Эта жуткая и просто нереальная история была рассказана моей приятельницей, дамой вполне здравомыслящей и адекватной во всех отношениях, поэтому не верить ей я не могу. Думаю, любой человек, окажись он на ее месте, вполне мог лишиться рассудка.Начну с того, Катерину я знаю достаточно давно и прекрасно помню начало ее романа с будущим мужем, Егором. Любовь там была поистине нереальная и всепоглощающая. Очень быстро они поженились, родили двух очаровательных малышей и зажили тихой семейной жизнью.Трагедия случилась через 7 лет: Егор разбился на машине. Лопнуло колесо, когда он спешил домой к семье: на следующий день они должны были уезжать в отпуск на море. Рассказать, как убивалась Катя – нет таких слов… Думаю, только дети смогли удержать ее от необдуманных и необратимых действий. Все мы переживали за нее и старались поддержать, как могли.Однажды, поздно вечером, уложив детей спать и набегавшись по домашним делам, Катя пошла на кухню мыть посуду. Она и раньше мыла ее позже всех хозяйственных дел, и на помощь ей приходил Егор: она мыла, он – вытирал и раскладывал, было это у них вроде семейной традиции. Нахлынули воспоминания, и такая тоска ее взяла, что упала Катя на колени перед мойкой и зашлась в беззвучных рыданиях.Сколько это продолжалось, она не помнит. Время было уже далеко за полночь, когда она, наконец, поднялась и подошла к окну подышать свежим воздухом. Надо сказать, что двор дома, где она живет, представляет собой большую площадку с детскими качелями, скамейками и т.д. Напротив ее девятиэтажки стоит еще одна такая же, сзади которой находится автостоянка, там Егор всегда ставил машину, когда возвращался домой слишком поздно. Далее от первого лица.«После пережитой истерики ужасно разболелась голова. Я стояла у окна, прижавшись лбом к стеклу, поэтому не сразу обратила внимание на тень человека, который вышел из-за дома напротив и двигался теперь по направлению к моему подъезду. Казалось бы, что тут удивительного: обычный одинокий прохожий поздно возвращающийся домой, но что-то в его походке показалось мне очень знакомым, до такой степени, что, боясь верить своим глазам, я стояла как вкопанная и ждала, когда он выйдет из тени дома.Когда это случилось, я прижала руки ко рту, иначе мой крик услышал бы весь дом: это был Егор! Именно он шел по залитому лунным светом двору, совершенно живой и здоровый. Первое мгновение я подумала, что я сплю, потом — что я сошла с ума. По мере приближения Егора к подъезду, чувство нежданной радости (мне показалось на миг, что смерть любимого мне просто приснилась) стало сменяться на чувство всепоглощающего страха. Такого животного ужаса я никогда не испытывала, казалось, что если он войдет в квартиру, я умру от разрыва сердца.Егор зашел в подъезд, и я услышала звук поднимающегося лифта. В горле пересохло, а сердце, казалось, сейчас вылетит из груди. Я слышала, как он подошел к двери. Сколько он стоял перед ней – не помню. Время остановилось. И тут я почувствовала, как волосы зашевелились на голове: в замочной скважине послышался скрежет ключа. В голове помутилось, я пошатнулась и схватилась за занавеску, карниз соскочил, сильно ударив меня по голове. Я рухнула на пол без сознания, и это, видимо, спасло мне рассудок и жизнь.Очнулась я на полу от сильной головной боли и просто ледяного холода (это в июле-месяце!). Первым делом кинулась в детскую – там, к счастью, было все в порядке. Но заснуть в эту страшную ночь у меня так и не получилось. А ясным летним утром о ночном происшествии ничто не напоминало, кроме головной боли и оторванного карниза. Но тот ужас, который я испытала ночью, я не смогу забыть никогда».Что я думаю по поводу всей этой истории? Возможно, есть в этом мире что-то за гранью нашего понимания, и когда близкие покидают нас, как бы тяжело ни было, надо оплакать их и отпустить. Ведь Катерина просто жила на кладбище первое время, все время звала Егора, умоляя его вернуться. Но то, что приходило к ней, было вовсе не ее любимым мужем, и она сразу это почувствовала. И теперь, по прошествии времени, приходя к нему на кладбище, она говорит: «Я знаю, что на этом свете мы с тобой никогда не встретимся. Но я верю, что на том мы навсегда будем вместе».Автор - Asusena.

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