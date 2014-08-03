Якутские старинные заброшки: этэх

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 446 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 07:26 by

Сегодня расскажу три короткие истории, которые решила объединить, так как все они случились в заброшках, называемых по-якутски "этэх". Рассказчики этих историй уверяли, что истории реальные. Я не была в них участницей и за достоверность не ручаюсь. Но звучали они правдоподобно.Эту историю мне рассказала одна женщина, с которой я была хорошо знакома. Назовем ее Яна. Она тогда училась в старших классах. Во время каникул они с подружками подрабатывали доярками на летнике.Это было очень давно, в разгар социалистического прогресса. Тогда еще существовали колхозы. Бригадиром у них была бойкая и деловитая женщина лет сорока. Девушек поселили в летник, который находился на аласе, на приличном расстоянии от их родного поселка.Бригадирша приезжала на мотоцикле с коляской дважды в день, чтобы забрать молоко и привезти продукты, а также чтобы проконтролировать работу девушек. Были ли на аласе другие постройки - история умалчивает, знаю только, что девушки устроились жить в старинном заброшенном балагане. Видать, руководство колхоза, подумав, что летом тепло, не стало сильно заботиться о жилье, крыша над головой есть и ладно.Скучать девушкам было некогда, работы хватало: с утра пораньше коров подоить, телят покормить и т.п. Жили весело, по вечерам играли в карты, гадали или просто болтали. Была среди них одна особенная девушка. Скажем, звали ее Люся. Якуты про таких говорят с "открытым мясом" или "с тонкой кожей". Так говорили про чувствительных людей, что-то вроде экстрасенсов.Эта девушка замечала странные вещи. Например, по вечерам, если девушки сильно шумели, она боязливо им говорила:"Тише-тише, не шумите. Хозяйке это не нравится". Когда девчонки расспрашивали ее, про кого это она говорит, Люся отвечала, что это хозяйка балагана. Кто-то ей верил, кто-то подсмеивался.А у Яны необыкновенно красивые волосы: густые, длинные, блестящие. Все девчонки ей завидовали, говорили - настоящая якутская красота. Был у нее очень красивый гребень: резной, узорчатый, с блестящими разноцветными камнями. Она каждое утро расчесывала им свои прекрасные волосы. Однажды она его потеряла.Стала ругаться на подруг, мол, зачем взяли без спроса? Они в недоумении стали отнекиваться, что не брали. А Люся сказала, что не надо ругаться и искать гребень, сказала, что он хозяйке приглянулся. Яна ей не поверила и обвинила в воровстве. Так и не нашла в тот день. Кто-то одолжил ей свою расческу.Потом девчонки пошли в соседний поселок на дискотеку. Пришли под утро и завалились спать. И проспали утреннюю дойку. Вдруг через сон Яна чувствует, что кто-то толкает ее в спину и говорит сердитым голосом: "Быстро вставайте, лентяйки. Коровы не доены, телята не кормлены". Яна вскочила, подумала, что бригадирша приехала. Разбудила остальных.Когда девушки вышли из летника, ни мотоцикла, ни самой бригадирши нигде не было. Поворчав на Яну, что не дала поспать, побрели к коровам. Вечером играть не стали, усталые сразу завалились спать.Под утро Яна проснулась от странного чувства и заметила какое-то копошение за печкой. Начало светать, поэтому в избе было не так темно. Посмотрела на девушек: все мирно посапывали на своих местах. Тогда она подошла к печке и заглянула. Там спиной к Яне сидела женщина с длинными седыми волосами и расчесывала их гребнем Яны.Девушка в ужасе побежала обратно к кровати и накрылась одеялом с головой. Утром рассказала об увиденном подружкам. Они сразу побежали смотреть за печкой. Надеялись там кого-то увидеть? Скорее, хотели удостовериться, что там ничего нет. Кто-то из девушек нашел там Янин гребень. Но Люся сказала, что лучше его не трогать, пусть лежит, где лежал.Несмотря на теплую летнюю погоду, девушки развели в печке небольшой огонь и покормили его с просьбой простить их, если они сделали что-то не так. А Яна добавила, что дарит хозяйке свой гребень и больше не сердится. Больше до конца сезона их никто не тревожил.Когда-то я мечтала стать ученой, скорее, это даже не моя мечта была, а желание родителей. Я даже отучилась в аспирантуре и, как большинство научных сотрудников нашего института, ездила на полевые работы. У нашего института было несколько станций, на одной из которых довелось побывать и мне, чтобы собрать материал для диссертации.К моменту моего приезда станция существовала несколько лет и выглядела вполне обжитой. Я первым делом перезнакомилась с аспирантами и молодыми учеными. На территории располагались всевозможные постройки, предназначенные облегчить жизнь в условиях якутской природы: две-три избы, большой стол со скамейками и навесом, импровизированная летняя кухня и т.п.Одну из избушек, ту, что поменьше, заняло начальство, а в большую избу вместе с другими аспирантами и молодыми учеными предложили заселиться мне. Но опытные люди подсказали мне заселиться в палатку и были правы. В избушках, во-первых, было жарко и душно, а во-вторых, туда набивались несметные полчища комаров. Другое дело жить в палатке, куда я заселилась с одной женщиной, кандидатом наук - свежо и комаров нет.Аспиранты каждый вечер кучковались по кустам, прячась от замдиректора нашего института, по совместительству начальника лагеря, и пили водку, причем девушки ни в чем не отставали от парней. Казалось бы, свет нации, интеллигенция, будущее науки, а туда же - глушить водку. Когда планировали очередную попойку, они знаками зазывали меня присоединиться к их компании. И я присоединялась.Потом начальник лагеря ходил по периметру и кричал: "Иванова, быстро в палатку". Под Ивановой я подразумеваю себя, условно. Он переживал, что я сопьюсь. Видать, были прецеденты. Потом днем подходил ко мне и проводил со мной профилактическую воспитательную беседу. Он говорил почти с отеческой заботой: "Не связывайся ты с ними, они тебя плохому научат".Зря он волновался. Во-первых, я - девочка из хорошей семьи и знаю, что "хорошо", а что "плохо", а во-вторых, мой организм физически не переносит водку, она сразу просится обратно. Я это успела понять еще в студенческие годы. А присоединялась я к теплой компании аспирантов, чтобы послушать их истории. А послушать было что.Однажды они рассказали именно ту историю, о которой и пойдет дальше речь. Когда только начинали обустраивать эту территорию, работы предстояло много. Выбрать подходящие деревья, напилить толстые бревна, натаскать их. Пока возились, лето подошло к концу. Ночевать в палатках стало холодновато, не спасали даже теплые спальники, особенно в дождливую погоду.Ночевать в ближайшем поселке тоже неудобно, ездить каждый день на машине затратно, пешком - долго. И решили тогда шустрики взять и перенести старый якутский балаган из этэха неподалеку. Сказано - сделано. Перенесли дом и остальные домики построили уже живя в комфорте.На следующий год уже и девушки-аспирантки подтянулись. Местный житель посоветовал вернуть балаган на место, но парни поленились, у них и без того было много работы. Потом началось. Те, кто ночевали в старом доме, стали жаловаться, что ночью кто-то ходит вокруг дома и кашляет. Аспиранты даже слышали, как тяжело он дышит. Выбегают посмотреть - никого нет.Так было много раз. Когда опять встретили местного жителя, он им рассказал, что у этого дома есть дух. Хозяин, не обнаружив своего дома на месте, приходил за своим домом. И посоветовал вернуть дом на место, пока не случилось беды. Пришлось вернуть. После этого старик перестал беспокоить бедных аспирантов.Эту историю я слышала от отца, а он в свою очередь от своего отца. А деду, когда он был совсем молодым, рассказал сам старик-охотник, переживший этот ужас.Однажды поздней осенью этот охотник то ли заплутал, то ли ночь его застигла не вовремя. Решил он переночевать в заброшенном доме на старом этэхэ. Об этом доме ходили нехорошие слухи. Да только охотник тогда был молодой и самонадеянный. Натаскал побольше дров, затопил печку и лег спать на одной из нар.Через некоторое время проснулся от ощущения чужого присутствия. Дрова в печке догорали, и он хотел подкинуть еще, но его охватил такой ужас, что не мог пошевелиться. В свете догорающего огня он разглядел что-то темное возле двери. И оно медленно приближалось к нарам, где он лежал.А у этого охотника была лайка. Она лежала возле хозяина и зарычала. Потом стала драться с кем-то неведомым, не подпуская его к хозяину. Только когда начало светать, пес успокоился. Он был весь взмыленный и умер на руках у хозяина.После этого охотник, подхватив свои пожитки, быстро покинул страшный дом. С тех пор всегда обходил это место стороной. Жалел только, что из-за его глупости погиб верный пес.Автор - Лотанариэ.

Ключевые слова: Заброшки летник доярки гребень балаган старый дом дух пес охотник

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