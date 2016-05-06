Проявления полтергейста на даче длиною в 20 лет

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:07

Туманный лес Просмотров: 163 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:07 by

С 1950-х годов 20 века моей семье принадлежит участок с домом, который находится в одном поселке, примерно в 50 километрах к югу от Москвы.В предыстории моего рассказа сразу уточню, что на этом месте никогда не было никаких кладбищ, там никогда ранее не было никаких заброшенных деревень (по крайней мере последние сотню лет), и во время Второй Мировой не происходило никаких боевых действий, поскольку немецкие войска были остановлены примерно за 30-40 километров от этих мест. Все это я узнавала, когда пыталась связать происходящие мистические события в доме с его предысторией. Также примерно в 70-80х годах на этом участке умерла одна дальняя родственница, жившая там много лет каждое лето, умерла от старости в спокойствии в своей кровати, поэтому связывать ее смерть с данными событиями также немного сложно.Первое проявление этого феномена (полтергейста) я застала в 90-х годах, будучи маленьким ребенком лет 7. В одно утро мы с моей бабушкой, с которой я спала в одной комнате, проснулись от громкого стука, который доносился со второго этажа нашего старого дома. Как раз там, в единственной на этаже комнате, ночевал дедушка, и было такое впечатление, что он взял что-то очень тяжелое, вроде молотка, и со всей силы бьет им по полу. Причем пол (то есть наш потолок) сотрясался от силы ударов. Мы с бабушкой долго лежали, удивляясь тому, что же могло заставить дедушку рано утром совершать подобные странные действия, зная, что мы еще можем спать. Эти громкие удары продолжались еще около 15 минут, после чего резко прекратились, а спустя еще несколько минут дверь в нашу комнату открылась, вошел дедушка и спросил, что у нас происходит и почему мы так шумели. Как выяснилось, проснувшись у себя на втором этаже, он также слышал эти странные громкие удары, только ему они слышались доносящимися снизу, как будто мы с бабушкой ударяли бы чем-то тяжелым в потолок. Объяснений этому явлению мы тогда не нашли, а поскольку бабушка и дедушка были людьми уже очень пожилыми и серьезными, то они долго это между собой не обсуждали и забыли.Второй случай проявления этого феномена (?) произошел спустя примерно 10 лет, причем на тот момент моих бабушки и дедушки уже несколько лет не было в живых, а на месте старого дома за несколько месяцев до этого события был построен новый.Во время летних каникул я спала в своей комнате на новопостроенном втором этаже, на который снизу из гостиной вела деревянная лестница. Около 4 или 5 ночи я внезапно проснулась и, увидев, что за окном уже светает, решила поймать последние ночные часы и попытаться поспать еще, как вдруг услышала, что по лестнице кто-то осторожно, но достаточно громко поднимается (лестница деревянная и немного проседает при подъеме по ней). Несмотря на закрытую в комнату дверь, слышно было очень хорошо, и я подумала, что это моей маме что-то понадобилось, и она решила подняться (мы были вдвоем в доме, и она спала на первом этаже). Когда "шаги" дошли до верха лестницы и остановились, дверь в мою комнату очень сильно толкнули, и она резко открылась, и это несмотря на то, что в нее была вмонтирована ручка с "язычком", который не дал бы двери открыться без поворота этой ручки. Поскольку дверь открывалась в сторону кровати, мне не было видно, кто стоит в проеме, и я громко спросила, как я предполагала, маму, что случилось и зачем она поднялась - ответом была тишина. Поднявшись с кровати, я подошла к двери и увидела, что ни возле нее, ни на лестнице никого нет. Кстати, со мной в ту ночь спал мой любимый кот, и по его реакции (он проснулся и поднял голову) было видно, что он также слышал все это.Третий случай и, пожалуй, самый пугающий, произошел еще спустя пару лет, когда мы с друзьями нашей студенческой компанией примерно в 5-7 человек поехали в мой загородный дом отдыхать и пьянствовать во время каникул. В тот раз мы провели в доме около 3 дней, и в первый день происходили некоторые небольшие странности, которые мы не сразу отнесли к чему-то мистическому. Например, двум людям, ночевавшим в маленьком отдельном домике, состоящем из кухни и веранды, всю ночь казалось, что кто-то ходит вокруг дома и подходит к двери. Поскольку мы были молоды и пьяны, никто не придавал значения таким вещам, пока на второй вечер, когда все присутствовавшие в тот момент в загородном доме люди, включая, конечно, меня, не услышали одновременно доносящиеся со второго этажа очень громкие звуки, похожие на топот очень тяжелого человека. Все мы в тот момент сидели в гостиной, больше в доме никого не было; в комнате горел приглушенный свет, один наш друг играл на гитаре, мы пили вино и что-то более крепкое, и в один момент потолок над нами стал трястись от невероятно громкого топота кого-то, кто словно пробегал над нами по комнатам второго этажа, бился в стены и снова бежал в противоположную сторону. Парни из компании сразу поднялись, вооружившись ножами и палками, на второй этаж, но никого там не обнаружили, а грохот сразу прекратился. Но стоило им спуститься, как это продолжилось снова и длилось всю оставшуюся ночь, иногда затихая на какое-то время и начинаясь вновь. Закончилось все это следующим утром. Кстати, один самый смелый и пьяный из нашей компании друг даже решил в ту ночь спать на втором этаже и утром утверждал, что ничего не слышал после того, как поднялся наверх.Предполагаю, что у всех трех явлений может быть нечто общее, и они как-то связаны друг с другом, но объяснить все это не представляется возможным, как мы ни пытались потом с друзьями найти объяснения этому феномену на следующий день.Дом по-прежнему принадлежит моей семье, я часто там бываю, и больше ничего подобного там пока не происходило.

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