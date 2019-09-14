Воришка - Домовой

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 16:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 313 Комментарии: 5 +9 Вчера, 16:47 by

У нас завелся домовой. Столько лет не было его (или не давал о себе знать), и вот нате, пожалуйста. Видеть мы его - не видели, как известно, домовые умеют не попадаться на глаза, зато проделки приметили. Расскажу три случая, участницей которых была я лично.Как-то зимой мы собирались с подругами в кино. Я гладила платье, тут ко мне в комнату зашел отец и деньжат на расходы подкинул. Я обрадовалась, думаю, после кино еще куда-нибудь заскочим. Поблагодарила папу, положила деньги на гладильную доску и продолжила заниматься платьем.Когда все было готово, выключила утюг и принялась одеваться. Натянула платье, смотрю - а денег-то нет. Всю комнату обшарила, сумку вытряхнула, карманы все вывернула, стол переворошила - мало ли, может, переложила и забыла. Нет денег!На 8 Марта подарили мне гребешок. Такой, как мне хотелось: деревянный, расписной, под старину. Мамочка постаралась, выискала где-то. Довольная я отвела ему на полке почетное место. И стала расчесываться только им. Возьму, расчешусь и на место, на полочку, кладу.И вот в один день его на полочке не оказалось. Пропал. Обыскала комнату - нет. Обыскала ванную - нет. Даже гостиную с кухней осмотрела - нет гребешка. Поспрашивала у родителей - не видели. Мой подарок как в воду канул. Пришлось возвращаться к обычным щеткам. Обидно, но что поделаешь.С моим бешеным ритмом жизни я привыкла собирать волосы в хвост, чтобы не мешали. Утром завяжу хвост и хожу потом до вечера, не вспоминая про них. Держится. Главное в этом деле - хорошая резинка.Носила я ее всегда при себе, чтобы не потерять. Ночью под подушкой, утром на руке, а весь день - на голове. А тут выдалось свободное время, и я решила в душ с утра сходить, а не вечером, как обычно. Сняла резинку с руки и положила на край ванны. Искупалась, вылезаю, а резинки-то нет.Ох и разозлилась же я! Весь день пребывала не в духе - пришлось с распущенными волосами на работу идти. Домовой как будто надо мной насмехался - любимые мои вещи таскал.И вот год подошел к концу. Как это обычно у нас принято, мы затеяли генеральную уборку. Все сдвигали и вычищали пыль. Комнату за комнатой. Дошла очередь и до гостиной. А там у нас есть стена, в которой скрывается батарея. И придвинут к этой стене шкаф.Сдвинули мы его... и угадайте, что нашли? Все семейные потери. Я - свои деньги, резинку и гребешок, брат - батарейку, мама - колечко и пилочку для ногтей, отец - очки. У каждого домовой стащил что-то важное и нужное. Что он нам этим хотел сказать? Не знаю. А может, просто коллекцию собирал?Больше у нас пока ничего не пропадало.Автор - Варвара Соломон, г. Челябинск.

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