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Истории из жизни

Воришка - Домовой

Воришка - Домовой


У нас завелся домовой. Столько лет не было его (или не давал о себе знать), и вот нате, пожалуйста. Видеть мы его - не видели, как известно, домовые умеют не попадаться на глаза, зато проделки приметили. Расскажу три случая, участницей которых была я лично.

Как-то зимой мы собирались с подругами в кино. Я гладила платье, тут ко мне в комнату зашел отец и деньжат на расходы подкинул. Я обрадовалась, думаю, после кино еще куда-нибудь заскочим. Поблагодарила папу, положила деньги на гладильную доску и продолжила заниматься платьем.

Когда все было готово, выключила утюг и принялась одеваться. Натянула платье, смотрю - а денег-то нет. Всю комнату обшарила, сумку вытряхнула, карманы все вывернула, стол переворошила - мало ли, может, переложила и забыла. Нет денег!

На 8 Марта подарили мне гребешок. Такой, как мне хотелось: деревянный, расписной, под старину. Мамочка постаралась, выискала где-то. Довольная я отвела ему на полке почетное место. И стала расчесываться только им. Возьму, расчешусь и на место, на полочку, кладу.

Воришка - Домовой


И вот в один день его на полочке не оказалось. Пропал. Обыскала комнату - нет. Обыскала ванную - нет. Даже гостиную с кухней осмотрела - нет гребешка. Поспрашивала у родителей - не видели. Мой подарок как в воду канул. Пришлось возвращаться к обычным щеткам. Обидно, но что поделаешь.

С моим бешеным ритмом жизни я привыкла собирать волосы в хвост, чтобы не мешали. Утром завяжу хвост и хожу потом до вечера, не вспоминая про них. Держится. Главное в этом деле - хорошая резинка.

Носила я ее всегда при себе, чтобы не потерять. Ночью под подушкой, утром на руке, а весь день - на голове. А тут выдалось свободное время, и я решила в душ с утра сходить, а не вечером, как обычно. Сняла резинку с руки и положила на край ванны. Искупалась, вылезаю, а резинки-то нет.

Ох и разозлилась же я! Весь день пребывала не в духе - пришлось с распущенными волосами на работу идти. Домовой как будто надо мной насмехался - любимые мои вещи таскал.

И вот год подошел к концу. Как это обычно у нас принято, мы затеяли генеральную уборку. Все сдвигали и вычищали пыль. Комнату за комнатой. Дошла очередь и до гостиной. А там у нас есть стена, в которой скрывается батарея. И придвинут к этой стене шкаф.

Сдвинули мы его... и угадайте, что нашли? Все семейные потери. Я - свои деньги, резинку и гребешок, брат - батарейку, мама - колечко и пилочку для ногтей, отец - очки. У каждого домовой стащил что-то важное и нужное. Что он нам этим хотел сказать? Не знаю. А может, просто коллекцию собирал?

Больше у нас пока ничего не пропадало.

Автор - Варвара Соломон, г. Челябинск.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 16:47
Вчера, 16:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 313Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Домовой подруги деньги кино гребешок резинка шкаф коллекция

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 18:44
+1
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 419
У меня так игрушки нашлись за стенкой «Тургояк» во время ремонта. Через много-много лет, когда они мне были не нужны. expressionless
Не понимаю только, зачем они это могут делать. Подгадить?
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 19:05
+2
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2912|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 565
У моих знакомых тоже было. Ничего не пропадало, только губки для мытья посуды. Бывало по три раза в день новые клали, а все одно - через полчаса губки нет . Они уж и так и сяк думали. Оказалось все просто. Кошка ихняя к губкам была неравнодушна. Она их воровала, тащила под кровать и там терзала в мелкие клочья. А ведь тоже сперва на домового думали. Так что еще неизвестно как все эти предметы туда попали.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 470
Не кормили, как мог так и обращал на себя внимание.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: conjure one
Вчера, 22:03
0
Группа: Модераторы
Репутация: (7303|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 829
Цитата: Баба Клава
У моих знакомых тоже было. Ничего не пропадало, только губки для мытья посуды. Бывало по три раза в день новые клали, а все одно - через полчаса губки нет . Они уж и так и сяк думали. Оказалось все просто. Кошка ихняя к губкам была неравнодушна. Она их воровала, тащила под кровать и там терзала в мелкие клочья. А ведь тоже сперва на домового думали. Так что еще неизвестно как все эти предметы туда попали.


smeh Чаще нужно уборку дома делать, особенно под кроватью пыль протирать, глядишь, столько губок бы не угробили) Интересно, много ли кошка их туда перетаскала?!
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:34
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2912|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 565
Цитата: conjure one
Интересно, много ли кошка их туда перетаскала?!

Об этом история умалчивает. Теперича, Сергей, ты понимаешь почему я в домовых не верю и чушь всякую про котиков читать не люблю?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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