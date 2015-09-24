Шапка с ногами

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 289 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 06:25 by

Я вырос в татарской деревне, у нас был дом из бревен, небольшой, но добротный, большой двор, два сарая, сени, баня, огород - все как полагается. С самых юных лет я помогал родителям и дедушке с бабушкой по хозяйству, работы не чурался, кормил кур, гусей, ухаживал за кроликами и козой.Иногда я слышал деревенские байки про домовых, но сам никогда не видел ничего похожего, крыс видел, мышей во множестве, однажды даже хорек в курятник залез, а вот домовых не было. Также я не слышал по ночам никаких подозрительных скрипов, спал крепко, а над всеми этими страшильными историями даже посмеивался и говорил, что люди в космос летают, а они в сказки про маленьких человечков верят и молятся.Так было до той самой зимней ночи. Мне тогда было 9 лет. Был февраль, и ударили сильные морозы, за окном где-то минус 32 по Цельсию, все стекла в окнах покрылись узорными морозными завитушками. И чтобы мне и моему брату ночью не надо было ходить по морозу в туалет, который был на улице, в сенях для нас поставили ведерко.И вот я проснулся той ночью часа в 2 или в 3 от того, что захотел по-маленькому. Наскоро, кое-как разодрав глаза, накинул на себя папин ватник и вышел в тоже довольно холодные сени. А там у нас еще стоял небольшой чуланчик, где хранились мои лыжи, санки, корзины для грибов и всякое подобное барахло.И вот я делаю свои дела в ведерко, стоя боком к приоткрытой двери чуланчика, и тут вижу, как там внутри, в чуланчике, что-то шевелится. Но я не испугался, первая мысль была, что это кошка - кошек у нас было много, три или четыре, уже не помню, они редко заходили в дом, в основном ночуя в сарае с козой и курами. Там было сено и было достаточно тепло для них.Я закончил, повернулся, чтобы уйти в дом и тут вижу, что из чуланчика прямо ко мне бодренько выходит... шапка на ножках. Да, выглядело оно именно как меховая зимняя шапка с тонкими ножками, на которых были маленькие босые (это зимой-то!) пальчики. Совсем как у человека. Ростом оно было мне по колено или немного выше, подошло ко мне совсем близко, а я стою, и у меня словно столбняк, не могу двинуться, только пялюсь на это и даже холод не ощущаю. А оно стоит и на меня смотрит: у него были глаза, маленькие и темные, едва видные в меху "шапки". Рук не видно, ушей и носа тоже и рта нет.Это длилось всего пару секунд, но они мне показались минутами. Потом я с такой скоростью рванул из сеней в дом, что потерял по пути тапок и обратил на это внимание, лишь когда добежал до кровати. Потом залез под одеяло, замотался и сидел так, тяжело дыша, наверное, час или даже больше. Я все боялся выглянуть и снова увидеть ЭТО.Утром я почему-то почти не помнил эту историю, она ощущалась как полузабытый сон. Я понял, что это было реальным, лишь когда бабушка сказала мне, что нашла мой тапок в сенях.Потом я никогда больше не осмеливался выходить в сени ночью; если мне нужно было в туалет, я будил брата и просил его проводить меня до уличного сортира. А он надо мной не смеялся и не обзывал трусом, хотя я даже и не говорил ему, что я видел тогда в сенях, и вообще никому не говорил про такое.Через несколько лет мы с родителями уехали оттуда в город, и я потом в деревне бывал лишь пару раз в год, когда навещал бабушку и дедушку. И каждый раз, когда приходилось вставать ночью в туалет, я вспоминал ту живую шапку, и снова накатывал страх. Но больше я то существо так и не встречал.Автор - Равиль М.

Ключевые слова: Деревня чулан домовой существо зима кошка дом

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