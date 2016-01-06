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Истории из жизни

Яблоки от дедушки

Мой дедушка умер, когда я училась в десятом классе. Сейчас уже мои дети закончили школу.

Дед мой воевал, после войны жил в деревне и работал в колхозе. Был великий труженик, шутник и балагур, любил лошадей. Дед мне не снился, вспоминала я о нем редко. Тем страннее выглядит это происшествие.

Приснился мне такой сон: звонок в дверь, я открываю, стоит на пороге мой дед. Очень красиво и даже нарядно одетый, что при жизни было редкостью. Я так ему обрадовалась! Я кинулась его обнимать и целовать, затащила в квартиру. Дед в руках держал прозрачный пакет, в котором были яблоки. Он мне их отдал со словами: «Вот, тебе яблочки принес».

Я очень люблю яблоки, и эти были какие-то необыкновенные, никогда таких не видела: громадные, величиной с небольшую дыньку, зеленовато-прозрачные.

Впечатление от сна осталось какое-то реально радостное. Я и не знала, что так скучаю по деду.

В этот же день под вечер ехали с мужем домой на машине. Была осень, конец сентября. У нас многие владельцы садов выставляют лишние плоды перед домами с надписью «Отдаем даром». Я и увидела такую надпись на ящике, который стоял на скамейке возле одного дома, и попросила мужа остановиться.

Подошла, там лежал пакет с яблоками. Я таких никогда не видела, громадные, величиной с небольшую дыньку, зеленовато-прозрачные. Именно их я видела во сне. А какие они были сладкие!

Так дед мне передал яблоки с того света. Спасибо ему.

Кстати, в то время у меня были большие жизненные проблемы, которые впоследствии успешно разрешились.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11 by слон и слоненокПросмотров: 328Комментарии: 1
+10

Ключевые слова: Сон яблоки муж сентябрь проблемы дедушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:26
+2
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Удивительная история! Да, верится, что дедушка передал гостинцы. Плюс,+.
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