Ведьмин крест

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:27

V.V.Pukin Просмотров: 312 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:27 by

События, о которых пойдёт речь, происходили с моей хорошей знакомой. Она долгое время не соглашалась, чтобы я описывал их в рассказе. Но наконец, по прошествии несколько лет, разрешила. Только с условием не называть настоящих имён участников. Что я и делаю. Правда, постарался придумать созвучные…Арина росла самым обыкновенным ребёнком. Ничем не выделяющейся из общей массы девчонкой. Её детство прошло в посёлке городского типа Пермской области. Там, в их большом родительском доме, кроме отца с матерью, Арины и её младшего братишки, проживала престарелая бабушка. По маминой линии. Коренная коми-пермячка. По рассказам Арины, бабушка не признавала каноническую церковь. Но в высшие силы верила. Часто что-то нашёптывала. Похожее на молитвы.Отец Арины тёщу недолюбливал. Иногда за глаза называл старой ведьмой. В шутку, конечно…Когда девушке исполнилось семнадцать лет, родители решили перебраться в город. Выбор пал на Екатеринбург. Вернее, на одно из близлежащих пригородных поселений.Вот только бабушка переезжать категорически отказалась. За всю свою долгую жизнь она ни разу не выбиралась дальше районного центра. Даже в молодости. А уж на склоне лет и подавно не хотела покидать родные места, где всё знакомо с детства, и где также оседло жили все её предки.Потому решено было бабулю оставить хозяйничать в одной половине дома. А вторую половину продали.Перед самым отъездом бабушка зазвала Арину в свою комнатёнку, где с заговорщицким, но серьёзным видом вынула откуда-то золотой крестик на цепочке. Передавая его внучке, долго что-то втолковывала. Но Арина торопилась по своим делам. Да и на занятный крестик отвлеклась, рассматривая причудливые узоры. Слушала бабулю невнимательно. Запомнила лишь, что крестик очень старинный, передавался издавна в семье из поколения в поколение. Что носили его только женщины. Что заложена в нём великая магическая сила – и светлая, и тёмная. Крестик этот, мол, помогает обрести женское счастье, а также оберегает от врагов и напастей, которые будут повсюду подстерегать её в незнакомом большом городе…Арина была современной девушкой. В «бабушкины сказки» не верила. Но крестику очень обрадовалась. Тем более, что это оказалось первое в её жизни собственное золотое украшение. Да и вид у подарка необычный. Все четыре толстых луча не такие, как у православного креста, а равной длины. С одной стороны по центру искусно выгравировано лучистое солнце, стилизованное под доброе лицо, с другой – лунный круг, разделённый полумесяцем. И тоже с лицом, только уже каким-то недовольным, даже злым. Эти изображения на противоположных сторонах располагались по отношению друг к другу «вверх ногами», как в игральных картах. Чтобы и «солнце», и «луна» смотрелись на груди правильно, у крестика имелось два ушка под цепочку – сверху и снизу.Бабушкин подарок Арина надела уже по приезду на новое место жительства. А надев, почти сразу почувствовала необычные, но очень приятные перемены внутри. Ничем не объяснимый прилив энергии, воодушевления и радости бытия. Такого сильного ощущения счастья оттого, что просто живёшь, прежде она почти никогда не испытывала.А подходя к зеркалу, стала замечать у себя в глазах какой-то игривый, беззаботный и даже дьявольский огонёк. Но это ничуть не пугало, а приводило девушку в восторг.Правда, с крестиком душевные перемены Арина не связывала. Считала, что так на неё повлияла смена размеренной деревенской обстановки на бушующую городскую.Поступила в институт, где сразу близко сдружилась с двумя сокурсницами – Линой и Полей. Под стать Арине обе, тоже приезжие, были по студенческим меркам «скромняшки». Но привыкая к весёлой городской самостоятельной жизни, потихоньку теряли никчёмную скромность. Правда, угнаться за Ариной им было нелегко. К расцветающей на глазах девчонке парни слетались, как мухи на мёд. На зависть подружкам, от кавалеров у бывшей «серой деревенской мышки» не было отбоя.За свой первый год учёбы внешность Арины разительно поменялась. Не прилагая никаких усилий, она приобрела такую фигуру, что все представители мужского пола любого возраста сворачивали головы, проходя мимо. А от одного её лукавого взгляда становились похожими на дурных щенков.Немудрено, что уже по окончании первого курса Арина забеременела и вышла замуж за одного «счастливчика».С рождением ребёнка сняли квартиру, чтобы жить отдельно от Арининых родителей. У молодого супруга с жилплощадью тоже был напряг. Более того, вскоре пришлось приютить в съёмной «двушке» и его папашу, после очередного удара судьбы. Казалось бы, свёкру ноги надо целовать такой невестке. Но неблагодарный мужичина наоборот вконец обнаглел. Нигде не работал, сидя на шее молодожёнов. Да ещё беспрестанно читал замотанной заботами о ребёнке, муже и доме Арине нравоучения, как правильно вести домашнее хозяйство.Но больше всего угнетало то, что любимый супруг никак не реагировал на беспричинные придирки своего отца. А часто даже поддакивал ему.В итоге довели девку до того, что та сбежала вместе с дочкой-грудничком обратно под родительское крыло. Оставив вредного папашу с безропотным сынком одних на съёмной квартире.Правда, совсем отношения с мужем Арина не порвала. Периодически тот навещал её с целью получения супружеского долга. Но обида от такого положения дел копилась только больше.Однажды в очередной такой «гостевой визит» произошло странное и пугающее событие. Уже глубоко за полночь довольно сопящий после полученного «долга» муженёк вдруг судорожно захрипел, хватаясь руками за горло. Дёргаясь всем телом, забился, как припадочный, словно пытаясь сбросить кого-то невидимого с себя. Перепуганная Арина соскочила с кровати, в ужасе глядя на хрипящего с посиневшим лицом мужа. В конце концов он свалился на пол. Потом, подскочив, впрыгнул в брюки и бросился прочь из квартиры. Что это было - Арина не могла понять.Лишь через день, встретившись с ней, муженёк рассказал, что той злополучной ночью его придавили к матрацу и чуть не задушили чьи-то невидимые руки. Рассказ перепуганного насмерть парня выглядел бы смешным, если б молодая женщина сама не была всему свидетелем…С тех пор отношения между супругами окончательно разладились, и вскоре они развелись официально.Но от отсутствия мужского внимания мать с малолетним ребёнком не страдала. Скорее наоборот. Ухажёров было хоть пруд пруди. И спустя непродолжительное время Арина вновь вышла замуж. В этом браке родила уже сынишку. Правда, как и первый, этот союз продержался недолго. Причиной стала мужнина ревность, от которой он просто сходил с ума. Да и немудрено, когда твоей половинке уделяется столько мужского внимания…Несмотря на бытовые трудности матери-одиночки с двумя детьми, бодрости духа Арина совсем не потеряла. Да и, не считая неудачного замужества, в остальном всё у неё складывалось хорошо. Любящие дочка с сыном, родители рядом, высокооплачиваемая непыльная работа. Ну и, что немаловажно, бесчисленные презенты и помощь от поклонников, которых теперь ей, свободной женщине, можно не сторониться.Правда, за последние, насыщенные событиями, годы женщина стала подмечать за собой ещё одну странную особенность. Если она, например, обижалась на кого-нибудь или злилась, с тем человеком тут же начинали случаться неприятности или вовсе беда. Всё можно было бы списать на совпадения, кабы не завидная регулярность подобных происшествий. Даже на собственных детей она старалась не серчать, мысленно сразу себя останавливая, когда они огорчали какой-то очередной проделкой. А тем более не ругать с криком. Потому что несколько раз такие случаи заканчивались то их внезапной болезнью, то уличной травмой.К бабушкиному подарку Арина давно привыкла. Так и носила на шее цепочку с необычным золотым крестиком, не снимая. Но однажды всё-таки потеряла…Всё случилось на пикнике, куда её пригласили институтские подруги Лина и Поля. Лине, кстати, как-то Арина проговорилась о тайне бабушкиного крестика. Но в серьёзность рассказа подруга вряд ли поверила. Да и сама Арина не считала свой крестик каким-то особенным магическим артефактом. Так, побрякушка. Хоть и старинная золотая. Да любимая…На том злосчастном пикнике во время купания в озере Арина случайно зацепила пальцем и порвала цепочку. Увесистый крестик моментально пошёл ко дну. Девушка пыталась ухватить вдогонку исчезающую в глубине блестяшку, но тщетно. Позвала на помощь с берега загорающих подруг, но и им не удалось обнаружить на песчаном дне пропажу. Дружные ныряния так и не дали результата. Бабушкин подарок буквально канул в воду. Но пенять за то некому, сама во всём виновата…С досадной потерей золотого крестика, словно по отмашке, начались неприятности.Женский коллектив на работе, прежде лишь с молчаливой завистью наблюдавший за Арининой популярностью у сильного пола, вдруг перешёл к агрессивным действиям. Дело дошло до открытых конфликтов и бойкота. В конце концов, несчастной женщине пришлось уволиться и искать другое, уже не такое тёплое, место.Да и постреливающие лукавством глазки не производили на мужчин сногсшибательного, как раньше, эффекта. Стоя перед зеркалом, Арина с тоской замечала, что всё больше тускнеют её игривые очи. Просыпаясь по утрам, она перестала чувствовать бешеный прилив энергии и вселенское, ничем не омрачимое, счастье. Наоборот, стали всё чаще раздражать и портить настроение такие мелочи, на которые ещё пару месяцев назад она бы и внимания не обратила.Уже через год Арина превратилась в затурканную жизнью тётку с растоптанными бурками на ногах и пакетами наперевес. Армия поклонников сама собой растворилась, будто и не было никогда. Своё счастье тридцатилетняя женщина теперь продолжала искать на сайтах знакомств. Но даже отдалённого напоминания на прежние успехи не имела и там. Никто не торопился отдавать руку и сердце, а тем более всё «нажитое непосильным трудом», мамаше с двумя детьми, обременённой нескончаемыми бытовыми проблемами.Лишь Лина и Полина - старые институтские однокашницы, дружбу девичью храня, как могли поддерживали в бывшей звезде их неразлучного трио бодрости дух.И как-то летом, чтобы отвлечь замотанную Арину от повседневных житейских забот о хлебе насущном, организовали девичник с выездом на природу. Да с ветерком на новенькой машинке, подаренной Лине совсем недавно щедрым любовником. Дабы заодно отметить подарок по случаю.Поход организовали по-взрослому, с ночёвкой, шашлыками, вином и палаткой. Погодка установилась чудесная. И на ближайшие дни астрологи, то бишь, синоптики, ничего угрожающего не предвещали. Но, как часто с ними бывает, в очередной раз окарались.Первый день действительно прошёл на славу. Подружки нежились под летним солнышком, плескались в озере (как раз том, где год назад Арина «посеяла» крестик с цепочкой), жарили шашлычок и пили винцо.Но уже в ночь началось что-то невообразимое. Неожиданно быстро поднялся штормовой ветер, который рвал полы палатки, грозясь вот-вот растерзать её в клочья. Одновременно грянула такая гроза с проливным дождём, громом и молниями, какую свет не видывал. Вмиг промокшая насквозь палатка провисла, а потом и вовсе завалилась набок, окатив перепуганных женщин ручьями воды. Вздрагивая от трескучих громовых раскатов, бросив бесполезную палатку и вещи в ней, подруги спешно забились в маленькую Линину машинку. По крайней мере, там можно было спастись от нескончаемого потока воды, льющего с неба.Вскоре стало понятно, что прекращаться гроза не собирается. И даже наоборот, ветер и дождь только усиливались. Дело принимало неприятный оборот. Лесная дорога, и в сухую-то погоду больше похожая на полосу препятствий на танкодроме, скоро размоется и превратится в непроезжее болото.Посоветовавшись между собой, подруги решили выезжать из леса, пока не поздно. И ну их - мангал с палаткой да прочим барахлом, оставшимися снаружи. Самим бы невредимыми выбраться!..Но явно по закону подлости новенький автомобиль отказывался заводиться. При повороте ключа в замке зажигания лампочки загорались, но дальше тишина. Лина судорожно щёлкала ключом в замке, но эффект был нулевой. Проклятая железяка словно стала заодно с разбушевавшейся стихией.(В качестве отступления. Судя по Арининому рассказу, скорее всего, причина была в неисправности втягивающего реле стартера. Многие мужики, конечно бы, смогли решить эту проблему. Но для перепуганных женщин она стала непреодолимым препятствием.) И связи нет – ни у одной телефон не ловит сигнал.Подруги уже готовы были разрыдаться от безысходности и досады, как вдруг каким-то чудом машинка прочихалась, и под радостный женский визг мотор заработал!..К сожалению, радость длилась недолго. В первой же дорожной яме, наполненной бурлящей от ливня водой, чудо автомобилестроения заглохло. И уже окончательно.Три беззащитные промокшие женщины безнадёжно застряли в лесу. Ночью, под грозовым ливнем и штормовым ветром, засев по брюхо маленькой машинкой во всё разрастающейся дорожной трясине…Начавшаяся общая женская истерика вскоре переросла во взаимные упрёки и совершенно необоснованные обвинения в случившемся. Так уж устроено большинство современных людей: в любых неудачах и несчастьях привыкли искать виноватого. Да ещё там, где это совершенно бессмысленно.Особенно разошлась Лина. Понятно, ей было обиднее всего. Это её новенькая машинка сломана и вся перемазана грязью снаружи и, благодаря подругам, изнутри. Кто её и когда вообще отсюда вытащит?! До трассы с асфальтом - километров десять через непролазные лесные колдобины, вернее, теперь уже настоящие топи и хляби… Только если сумасшедший танкист какой-нибудь на своём танке!..Распалившись во взаимных претензиях, Лина неожиданно для себя выкрикнула Арине в сердцах:- Ты вообще никто без своего ведьминого креста! Пятнадцать лет таскала - толку никакого! А как потеряла – тут же в клушу облезлую превратилась! Я всего-то два месяца его носила, а смогла найти мужчину, который машину подарил. И скоро дом купит и замуж позовёт!..Выкрикнула сгоряча и тут же осеклась. Но было поздно. Слово, как говорится, не воробей…В тесном салоне сразу повисла тишина (если не считать грохота дождя по крыше и громовых раскатов снаружи).Невольно сжав кулачки, так что побелели костяшки пальцев, Арина угрожающе произнесла сквозь зубы:- Ну-ка, с этого места поподробнее…Помнящей с прежних лет крутой нрав Арины, вмиг присмиревшей подруге ничего не оставалось, как исповедаться в «грехах своих тяжких».Оказалось, что когда они ныряли в поисках так неловко потерянного Ариной крестика, Лина вдруг увидела его на дне! Схватила и хотела уже с радостью вынырнуть, чтобы вручить неуклюжей подруге, как вдруг будто бес ткнул в бок – «не отдавай!». И Лина сунула побрякушку в рот. А вынырнув, пошла к берегу, крикнув девчонкам, что хочет передохнуть минуточку. Там незаметно спрятала золотой крестик среди своих вещей.Уже дома вдела в него свою цепочку и носила на груди, не показывая подругам.Только довелось носить украденное недолго. Через пару месяцев на этом же озере, отдыхая со своим новым богатеньким ухажёром, магического крестика Лина лишилась. И вышло-то всё ещё глупее, чем у Аринки!Чтобы не повторить её ошибки, перед купанием в озере, женщина сняла украшение и оставила на покрывале, расстеленном на берегу. Уже выйдя из воды, оглянувшись, заметила, как нахальная ворона по-хозяйски разгуливает по покрывалу. Покшыкала на неё, замахав руками, и та улетела. Не придала сначала этому значения. Но когда, накупавшись, выбралась на берег, своего золотого украшения не обнаружила. Тут-то и пронзила запоздалая догадка – заветный крестик унесла в клюве вороватая ворона!..Выслушав эту трагикомичную историю, Арина в неё не поверила. «Врёт воровка. Наверняка носит крестик втихаря. Только в этот раз оставила дома, чтобы перед нами не палиться…».В глубокой обиде отвернулась от подруг к окну… И замерла от неожиданности! В нескольких шагах от машины, в полной темноте, на ветке толстенной берёзы плясали три фигурки! Фигурки светились белым неоном и были похожи на человеческие. Но словно нарисованные грубыми штрихами толстого маркера или кисти: ножки без ступней, ручки без пальцев, головки без глаз, рта и носа.Они плясали на ветке, ловко кувыркаясь и перепрыгивая друг через друга!У Арины невольно вырвалось:- Девки, смотрите!..Подруги повернули головы к окну, куда, вытаращив глаза, смотрела Арина, и в один голос испуганно охнули. Бесшумная пляска белых человечков на ветке в тёмном лесу наводила невольную жуть.Арина нутром почувствовала надвигающуюся смертельную опасность. Забыв недавние обиды, прошептала, словно боясь привлечь внимание таинственного зла, притаившегося снаружи:- Девчонки, надо срочно уходить! Пошли скорей пешком до трассы. Пока не поздно!..Но оцепеневшие подруги только мотали головами и наотрез отказывались вылезать из спасительной машины.А Арину всё сильнее переполняло страшное предчувствие чего-то очень плохого. Не выдержав более, застегнула на все пуговицы куртку и завязала покрепче капюшон. Укрыв под курткой сумочку с документами и деньгами, решительно шагнула наружу. Тут же оказавшись по колено в грязной, пузырящейся от дождевых струй, воде…Отойдя на несколько метров от машины, оглянулась. Лиц подруг за тёмными стёклами авто не было видно. А святящиеся белым человечки на нижней ветке толстой берёзы, раскачивавшейся от ветра неподалёку, продолжали свою беззаботную пляску. Вот только почему-то уже вдвоём…Арина шла по лесу, увязая в раскисшей глиняной жиже, царапая ноги о сучья и корни. Стараясь не сбиться в темноте с дороги, подсвечивала периодически путь фонариком телефона. А вокруг бушевал настоящий ураган с проливным дождём, треском грома и сверканием молний…В решающие минуты своей жизни человек (женщина иногда даже в большей степени) способен на, казалось бы, невозможное. Спустя несколько часов, уже под утро, Арина выбралась наконец на автотрассу. Вымокшая насквозь, совершенно обессиленная и окоченевшая. Там её вскоре подобрали, обогрели. Вызвали спасателей для оставшихся в заглохшей машине подруг.Уже при свете на вездеходе поехали вызволять из лесного плена несчастных.Когда добрались до места, ужаснулись. Поперёк раздавленной малолитражки лежал толстенный ствол, поваленной ураганом берёзы. Кузов автомобиля ушёл под воду почти по самые окна.Арина выйти из «эмчеэсовского» вездехода не осмелилась. Видела, как спасатели, приблизившись к придавленной машине, вдруг засуетились и принялись спешно распиливать берёзовый ствол. А затем резать стойки вмятого внутрь салона кузова. Скоро оттуда раздались женские стоны и крики боли. Голос Поли! Точно! Жива!..А Линки не слышно…Покалеченную, но выжившую, Полину срочно отправили в больницу. Лине помощь уже, к сожалению, не требовалась.Арина и спасатели остались на месте, дожидаться полицейских.Пока ждали, мужики распилили поваленную берёзу на части, чтобы освободить дорогу. Из спутавшихся на самой верхушке ветвей извлекли здоровое гнездо, а в нём, среди мусора, перьев и птичьего помёта, вдруг что-то блеснуло. Любопытства ради ковырнули и ахнули! Крестик нательный! И, похоже, из чистого золота!..Как Арина смогла доказать мужикам, что крестик принадлежит ей, не ведаю. Может, опять прежний дьявольский блеск в глазах тогда появился? Но факт остаётся фактом. Он с того дня и по сию пору красуется у неё на груди…11.08.2020.

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