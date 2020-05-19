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Истории из жизни

Сглаз

История родителей моей подруги.

Анна и Николай тогда были молодой семьей. Все у них складывалось хорошо, почти сразу после свадьбы получили квартиру от завода, на котором работал молодой муж, вскоре родилась дочка.

Девочке было 3 месяца, когда стало твориться неладное. Анне начали сниться кошмары, как будто какой-то сморщенный старик тянет к ней руки, а следом и дочка, маленькая Леся, стала практически не переставая сутками плакать, изводя криком уставших родителей, отказывалась от еды, похудела. Доктора в детской поликлинике разводили руками - все в порядке, нет причин для такого поведения, пройдет. Вызвали на помощь бабушку, маму Анны, из деревни. Та перед отъездом в город сходила к местной знахарке за советом. Знахарка почитала молитвы, покапала воском церковной свечи в плошку с водой и говорит бабушке:

- Навели порчу на них, позавидовал кто-то. Считай, что я все сняла, только вот этой водичкой дочку с внучкой умой и все пройдет. Но сразу после этого придет к ним человек, который это сделал, будет у них или что-то просить, или что-то давать, ничего у него не берите и ему ничего не давайте, а то опять все вернется.

Бабушка по приезду практически с порога всех умыла. Внучка Леся заснула сладким сном, весь крик и беспокойство мгновенно прекратились. Не проходит и часа как приходит к ним соседка по лестничной клетке - приятная женщина лет 60 - и говорит:

- Мы с мужем кушать сели, а хлеба нет совсем, купить забыли, одолжите, пожалуйста, хоть кусочек.

Бабушка вспомнила предостережение и отвечает:

- К сожалению, у нас тоже нет ни кусочка, сами только пообедали - все съели.

Соседка ушла, минут через 20 возвращается, держит в руках четверть буханки:

- Я сходила хлеба купила, раз у вас тоже закончился, я с вами по-соседски поделюсь, возьмите, пожалуйста.

Бабушка не растерялась:

- Спасибо, не надо, зять уже пошел в магазин, сейчас уже вернется и хлеб принесет.

И не взяла, несмотря на ласковые уговоры соседки.

scale_1200


С этого момента все наладилось, ребенок успокоился, молодую маму в непродолжительные часы сна перестали мучить кошмары, зажили как раньше. А Анна все поверить не могла, что милая женщина-соседка может заниматься такими темными делишками.

Автор - канал "Мистика для Вас".
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 703Комментарии: 10
+17

Ключевые слова: Подруга родители девочка кошмары знахарка порча зависть обряд соседка воск вода хлеб

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Комментарии

#1 написал: Ель
Сегодня, 05:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 70
1. Разве это сглаз ? Это к нему не имеет никакого отношения.
2. Кто может объяснить механизм того, что человека, сделавшего что то на другого, после контр-мероприятий тянет обратно (что то отдать или попросить ?) И чем ему грозит в случае неудачи ? (усиленная обратка ?)
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 062
Удивляет, что все "заказчики" одинаково действуют после того, как только начинается откат, ведь обратное действие порчи не уходит куда-то в космос, а накрывает их самих. Тут же приходят просить у потерпевших что-либо или наоборот стараются втемяшить что -нибудь от себя. Стараются произвести энергетический обмен, как бы опять заполучить с тем же куском хлеба небольшую порцию энергии жертвы или же на крайний случай передать свой негатив, одолжив от себя продукты, то есть стремятся вновь запустить процесс порчи в сторону жертвы до финального конца.
А такие вот милые и ласковые соседки иногда внутри бывают недобрые, завистливые и как пишут в историях чаще других делают порчу на соседей
За историю +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: xlarafitum
Сегодня, 08:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 165
О, таких "милых" людей очень много, к сожалению... Мою маму когда - то тоже чуть на тот свет не отправили "добрые" люди. +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#4 написал: Ель
Сегодня, 09:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 70
Кто знает как правильно нужно действовать, если именно сглазили. Обычно детей. ? Обычно это делают женщины, кто специально, а кто и не зная... Посмотрят на ребенка, похвалят или скажут что то хорошее на словах, а то и прикоснуться, погладив и получайте родители "подарок".
Дочке было примерно 3 года, риэлтора (женщину) жена домой пригласила, чай пить. Та соловьем все заливалась, что не глазливая, когда я дочку не особо к ней подпускал, будто что то почувствовал.
Сразу после ее ухода, спокойный ребенок стал РЕЗКО биться в истерике, кричать, плакать,хаотично дергаться, покраснел, истерика не прекращалась. Я бегом к дочке.
Почему то сразу снял с нее одежду, включил воду , настроил температуру, и ребенка стал поливать водой, нашептывая при этом с трудом ее удерживая, что то вроде этого "Мать водица, очисти дочку... от всякой скверны, видимой и невидимой......" Минут через 5 истерика стала уменьшаться и прекратилась.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#5 написал: Бессонница
Сегодня, 10:01
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (200|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 157
Цитата: Ель
Кто знает как правильно нужно действовать, если именно сглазили. Обычно детей. ?

Есть много способов снять сглаз. Кто-то советует крещенской водой личико и кисти рук три раз отмыть. Меня в свое время бабушка учила изнаночной стороной подола платья (халата) личико ребёнку обтереть. Можно с себя майку снять и тоже, вывернуть её, изнаночной стороной обтереть ребёнка. Смысл в том, что именно сглаз (не порча) - это негативная энергия, зафиксированая "поверхностно" как грязь на теле ребёнка (именно поэтому сглаз не работает длительное время. Обычно уже через сутки негатив рассеивается и ребёнок успокаивается). Мама, обтирая ребенка изнанкой своей одежды, своей энергией "стирает" чужую. :)

По теме истории. Скорее всего всё же порча была наведена, а не сглаз. Порча ведь не обязательно на смерть, или на болезнь может быть сделана. Но историю плюсану :)
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#6 написал: Ель
Сегодня, 10:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 70
Цитата: Бессонница
Цитата: Ель
Кто знает как правильно нужно действовать, если именно сглазили. Обычно детей. ?

Есть много способов снять сглаз. Кто-то советует крещенской водой личико и кисти рук три раз отмыть. Меня в свое время бабушка учила изнаночной стороной подола платья (халата) личико ребёнку обтереть. Можно с себя майку снять и тоже, вывернуть её, изнаночной стороной обтереть ребёнка. Смысл в том, что именно сглаз (не порча) - это негативная энергия, зафиксированая "поверхностно" как грязь на теле ребёнка (именно поэтому сглаз не работает длительное время. Обычно уже через сутки негатив рассеивается и ребёнок успокаивается). Мама, обтирая ребенка изнанкой своей одежды, своей энергией "стирает" чужую. :)

По теме истории. Скорее всего всё же порча была наведена, а не сглаз. Порча ведь не обязательно на смерть, или на болезнь может быть сделана. Но историю плюсану :)

Риэлтор ничего не оставляла и дочку ничем не угощала, да и слишком быстрое воздействие...просто похоже сильно позавидовала чему то, а энергетика сильная. Еще и прикоснуться похоже успела.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#7 написал: Tanusha13666
Сегодня, 10:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 345
Что-то подобное и мне рассказывали, когда мне около года было кто сильно сглазил. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#8 написал: Talisha
Сегодня, 11:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1685|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 448
Цитата: Ель
1. Разве это сглаз ? Это к нему не имеет никакого отношения.
2. Кто может объяснить механизм того, что человека, сделавшего что то на другого, после контр-мероприятий тянет обратно (что то отдать или попросить ?) И чем ему грозит в случае неудачи ? (усиленная обратка ?)

да, всё вернется ему самому. Потому надо очень быстро восстановить, как было. Их просто очень тянет, мучительно, болезненно.
И да, это не сглаз. Сглаз часто ненамеренный, снимается, но не возвращается к виновнику. А вот порчу делают осознанно и вот так работает её снятие.

Вспомнила историю, когда сестра жила в общаге под Питером и однажды под дверью ее секции нашла клубок волос с каким-то мусором внутри. В то время, как коридор был чисто выметен и вымыт. Но она тогда уже понимала в этом. Аккуратно собрала листком бумаги в другой и вынесла, сожгла за домом. А через несколько минут, как вернулась, в дверь начала барабанить соседка напротив со странной просьбой - дать ей схему вязания чепчика детского (у нее ребенок был). Сестра изумилась, она никогда не вязала. Даже дверь не открыла. Та сначала ломилась, потом орать начала матом и ушла. Про нее ходили слухи, что она шизофренией больна. И она адски ревновала своего мужа ко всем незамужним женщинам этого общежития. Но чтоб такое...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#9 написал: акжана
Сегодня, 12:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 062
Помню, мамина сестра при мне медной монетой (советской в 5 коп). снимала у соседского мальчика сглаз Ребенок (1,5 годика) выгибался дугой, плакал. Она его положила навзничь на колени, подняла распашонку и по часовой стрелка водила монетой по спине минут пять, при этом читала обычную молитву. Ребенок успокоился, во всяком случае перестал дугой выгибаться, а то страшно было смотреть. Эта моя родственница говорила, что бытует мнение мол женщины очень глазливые, да так оно и есть, потому как у женщин глаза суетливые - везде высмотрят и язык несдержан, но самый опасный сглаз от мужских глаз и не специально, а ненароком. сами не зная могут сглазить и этот сглаз очень опасный.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#10 написал: Jako tako
Сегодня, 15:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 382
Тоже уверена, что это не сглаз.
И да, это действительно так работает. Тот, кто сделал это, приходит в течение нескольких дней. Просить, давать или просто встретиться. Я так понимаю, суть именно в том, чтобы сказать нет и не пойти на поводу. А просьбы сделавшего могут быть совершенно любыми.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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