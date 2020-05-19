Сглаз

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 703 Комментарии: 10 +17 Сегодня, 05:17 by

История родителей моей подруги.Анна и Николай тогда были молодой семьей. Все у них складывалось хорошо, почти сразу после свадьбы получили квартиру от завода, на котором работал молодой муж, вскоре родилась дочка.Девочке было 3 месяца, когда стало твориться неладное. Анне начали сниться кошмары, как будто какой-то сморщенный старик тянет к ней руки, а следом и дочка, маленькая Леся, стала практически не переставая сутками плакать, изводя криком уставших родителей, отказывалась от еды, похудела. Доктора в детской поликлинике разводили руками - все в порядке, нет причин для такого поведения, пройдет. Вызвали на помощь бабушку, маму Анны, из деревни. Та перед отъездом в город сходила к местной знахарке за советом. Знахарка почитала молитвы, покапала воском церковной свечи в плошку с водой и говорит бабушке:- Навели порчу на них, позавидовал кто-то. Считай, что я все сняла, только вот этой водичкой дочку с внучкой умой и все пройдет. Но сразу после этого придет к ним человек, который это сделал, будет у них или что-то просить, или что-то давать, ничего у него не берите и ему ничего не давайте, а то опять все вернется.Бабушка по приезду практически с порога всех умыла. Внучка Леся заснула сладким сном, весь крик и беспокойство мгновенно прекратились. Не проходит и часа как приходит к ним соседка по лестничной клетке - приятная женщина лет 60 - и говорит:- Мы с мужем кушать сели, а хлеба нет совсем, купить забыли, одолжите, пожалуйста, хоть кусочек.Бабушка вспомнила предостережение и отвечает:- К сожалению, у нас тоже нет ни кусочка, сами только пообедали - все съели.Соседка ушла, минут через 20 возвращается, держит в руках четверть буханки:- Я сходила хлеба купила, раз у вас тоже закончился, я с вами по-соседски поделюсь, возьмите, пожалуйста.Бабушка не растерялась:- Спасибо, не надо, зять уже пошел в магазин, сейчас уже вернется и хлеб принесет.И не взяла, несмотря на ласковые уговоры соседки.С этого момента все наладилось, ребенок успокоился, молодую маму в непродолжительные часы сна перестали мучить кошмары, зажили как раньше. А Анна все поверить не могла, что милая женщина-соседка может заниматься такими темными делишками.Автор - канал "Мистика для Вас".

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