Соседский дядя - суженый из зеркала

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 546 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 05:11 by

1935 год. Десятилетняя Настя со старшей сестрой и подружками собралась в святки в маленькой комнатке, чтобы погадать на суженого-ряженого. Приготовили зеркало, свечи и начали по очереди вызывать суженого. Настя побаивалась, но потом решилась – интересно же. Вот осталась она в комнате одна, начала в зеркало вглядываться, вдруг в нём стало что-то появляться - мужская фигура, и чем дальше, тем отчётливее.Девочка пригляделась и к своему удивлению узнала в появившемся образе своего соседа, причём в военной форме. Как так?! Неужели дядя Миша – её будущий муж? Ну никак это не сходится - ему около тридцати лет, жена, маленькая дочка имеется. Да и при чём тут военная форма вообще? В итоге Настя сделала вывод, что сходство с соседом ей показалось. Подружкам стеснительная девочка сказала, что ничего не увидела.Шли годы, Настя повзрослела. Настал жуткий 1941-й год и почти всех взрослых мужчин в селе забрали на фронт. Отца Насти тоже забрали, и она осталась с мамой и младшим братишкой, сестра уехала в город на тыловую работу на оборонном заводе. Ушел на фронт и сосед дядя Миша. Настали тяжёлые времена. Соседка, жена дяди Миши, перебралась, на тот момент с уже двумя маленькими дочками, в Настин дом – в тесноте да не в обиде, а по хозяйству и с детьми двум женщинам было легче справляться.Шла война. Голод, болезни, истощение, нищета – сколько горестей выпало на долю народа. В 42-м году не стало Настиной мамы - через неделю после прихода похоронки на её мужа. Через полгода после этого погибла Настина старшая сестра. А еще через несколько месяцев умерла одна из маленьких дочек соседки, а следом и сама соседка, жена дяди Миши. Семнадцатилетняя Настя осталась одна с пятилетним братиком на руках и второй дочуркой соседей. Они чудом пережили эти страшные времена.1945 год. Победа! Доставшаяся такой высокой ценой, ценой человеческих жизней, искалеченных судеб. Немногие выжившие мужчины, некоторые искалеченные, стали возвращаться домой, в почти опустевшее село. Вернулся и сосед Михаил. В опустевший дом.Эхо войны ещё долго отдавалось в сердцах людей, но жизнь продолжалась. Через год Михаил и Настя узаконили свои отношения.Автор неизвестен.

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