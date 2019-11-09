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Истории из жизни

Соседский дядя - суженый из зеркала

1935 год. Десятилетняя Настя со старшей сестрой и подружками собралась в святки в маленькой комнатке, чтобы погадать на суженого-ряженого. Приготовили зеркало, свечи и начали по очереди вызывать суженого. Настя побаивалась, но потом решилась – интересно же. Вот осталась она в комнате одна, начала в зеркало вглядываться, вдруг в нём стало что-то появляться - мужская фигура, и чем дальше, тем отчётливее.

Девочка пригляделась и к своему удивлению узнала в появившемся образе своего соседа, причём в военной форме. Как так?! Неужели дядя Миша – её будущий муж? Ну никак это не сходится - ему около тридцати лет, жена, маленькая дочка имеется. Да и при чём тут военная форма вообще? В итоге Настя сделала вывод, что сходство с соседом ей показалось. Подружкам стеснительная девочка сказала, что ничего не увидела.

Шли годы, Настя повзрослела. Настал жуткий 1941-й год и почти всех взрослых мужчин в селе забрали на фронт. Отца Насти тоже забрали, и она осталась с мамой и младшим братишкой, сестра уехала в город на тыловую работу на оборонном заводе. Ушел на фронт и сосед дядя Миша. Настали тяжёлые времена. Соседка, жена дяди Миши, перебралась, на тот момент с уже двумя маленькими дочками, в Настин дом – в тесноте да не в обиде, а по хозяйству и с детьми двум женщинам было легче справляться.

Шла война. Голод, болезни, истощение, нищета – сколько горестей выпало на долю народа. В 42-м году не стало Настиной мамы - через неделю после прихода похоронки на её мужа. Через полгода после этого погибла Настина старшая сестра. А еще через несколько месяцев умерла одна из маленьких дочек соседки, а следом и сама соседка, жена дяди Миши. Семнадцатилетняя Настя осталась одна с пятилетним братиком на руках и второй дочуркой соседей. Они чудом пережили эти страшные времена.

1945 год. Победа! Доставшаяся такой высокой ценой, ценой человеческих жизней, искалеченных судеб. Немногие выжившие мужчины, некоторые искалеченные, стали возвращаться домой, в почти опустевшее село. Вернулся и сосед Михаил. В опустевший дом.

scale_1200


Эхо войны ещё долго отдавалось в сердцах людей, но жизнь продолжалась. Через год Михаил и Настя узаконили свои отношения.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 546Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Гадание зеркало мужская фигура война смерть близких опустевший дом возвращение соседка дети

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 09:59
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Прослезилась. Про войну всегда очень печально читать. Хорошая история +
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#2 написал: Talisha
Сегодня, 11:25
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Потрясающая история. Договор двух душ сильнее любой логики:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: акжана
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Страшно. что война убивала не только на фронтах, погибли миллионы мирных жителей. Чудовищно, то что люди воевали, победили, приехали домой, а близких никого в живых не осталась.
Плюс+
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#4 написал: Jako tako
Сегодня, 14:56
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Хорошая история! Жизнь - штука непредсказуемая.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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