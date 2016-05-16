Встреча с призраком в Шабалинских лесах Вятского края

















Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:57

Вятка Мистическая Просмотров: 912 Комментарии: 6 +9 Вчера, 05:57 by

Набрав ведро клюквы, захотелось наполнить еще корзину. Шла по лесу, плутая, и не заметила, как на землю спустились густые сумерки. Пора домой - уже и ведро и корзина под завязку набраны ярко-бордовой клюквой, которая высыпается из емкостей при неловком движении.Но не вижу знакомых ориентиров. Солнце село, назло муравейников не встречаю на своем пути. Как узнать, в какую сторону двигаться?Вдруг перед собой, в метрах пяти, увидела прозрачный призрак. Может, это был и не призрак? Но что за сущность? Она колебалась и шла между елочек.- Неужели галлюцинации? - подумалось мне.Но глюки чаще бывают у алкоголиков и психически больных людей. Значит, не глюки. Я стояла в нерешительности. Свет не есть тьма! Но ведь, как говорят набожные люди, и дьявол может явиться в обличии света. Осенила себя крестным знаменем и, будь что будет - устремилась вслед за призраком!Дорога к дому была окончательно потеряна. Доверившись внутренней интуиции, последовала безропотно за светлым облачком. Не отдавала отчет, куда и зачем ступает моя нога? Призрак, словно человеческая тень, плавно двигался меж деревьев. Мне не нужно было пробираться сквозь чащобу.Сумерки усилились. На землю стала опускаться густая ночная тьма, отчего очертания привидения высвечивались все ярче, всё отчетливей, и все более приобретали форму человеческого силуэта. Наконец выхожу из лесной чащи, стараясь разглядеть знакомые приметы в освободившемся пространстве. Едва виднеются крыши домов.- Ба! Да это же Высокая! Деревня, где лет 25 назад еще теплилась жизнь. А тут до моей деревни Харитенки и рукой подать, всего-то вёрст семь.Я с благодарностью оглядываюсь на свет, который вывел меня из чащобы. Прошло какое-то мгновение, пока я разглядывала очертания разрушенных домов, а где же призрак? Исчез… Растворился ли он? Ушел ли обратно в лесную чащобу?И вообще, что это было - я до сегодняшнего дня не пойму.В раннем детстве бабушка Аксинья мне говаривала:- А ты не пугайся, дитятко, если встретишь на своём пути привидение или призрак.Мне чудилось что-то страшное и жуткое в этих словах. Сердце стучало так, что я слышала его ритмичные удары из-под платьица. Закрывала глаза и казалось в этот миг, что умираю от страха. С надеждой вопрошала свою любимую бабулю:- А что делать, если тебя рядом не окажется?Она гладит меня по голове и уверенно отвечает:- Как что? Осени себя крестным знамением и ступай прочь. Но не оглядывайся, а шепчи молитву «Отче наш».И учила меня бабушка молитве той, что слова те жерновами крепко врезалась в память на всю жизнь. И учила она меня, дитя неразумное, пальчики складывать правильно для крещения.- А чем же отличается привидение от призрака? - не унималась я.- Может перед нами появиться либо животина какая умершая, либо человек, косточки которого давно отпеты и погребены под сырой землей. Привиденьице мы один раз видим. А если в одном и том же месте: в поле, либо в лесу или у церквушки, а то и на кладбище, постоянно зрим в белом облачении что-то движущееся, то тут, милое дитя, надо понимать - призрак бродит!- Бабушка, а как мне распознать, что это именно призрак?- Услышишь глухой стук, а то завывание приглушенное звериное, а рядом никого нет. Знай, неспроста это…Помню рассказы бабушки и невольную тревогу, что исходила от неё, хотя сама она пыталась меня успокоить.- Бабушка, а почему, ведь и ты боишься и привидение, и призраков, почему?- Потому, что бесы принимают образ умерших когда-то людей и предстают перед нами! Бесы проклятущие! Вот и учу я тебя неспроста крестному знамению. Ибо только оно разрушает все козни дьявольские.Много годов минуло с той беседы с родным мне человеком, а все слова помню отчетливо, словно вчера учила меня уму-разуму бабуля.Задумываюсь: кто же выводил меня, заблудившуюся, из глухой чащобы? Думается, это было привидение моей бабушки Аксиньи.На фото болото и леса в окрестностях деревни Высокая Шабалинского района.Автор - Надежда Панарина.

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