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Истории из жизни

Призрак в погонах и нечто страшное

В потусторонние силы не верю (простите), но есть истории, которые как были мной просто услышаны (из первых уст), так и происходили со мной. Объяснений не нахожу (не во всех случаях нахожу), но не верю всё равно. Решила, что всё-таки напишу вам.

Призрак в погонах и нечто страшное

1. Знает ли кто у нас о сталинках на Ленина в г. Кирове? Старые сталинские дома, четырёхэтажки. Историю слышала, будучи в гостях у людей, которые снимали там квартиру. Мы и в гостях-то были в этой самой квартире.

Мужчина и женщина снимали однушку в этой сталике у немолодой уже женщины, за 50.
История началась с того, что ночью женщина проснулась, как от толчка. Села, смотрит - в дверном проёме комнаты (дверей нет межкомнатных) стоит, навалившись плечом на дверной косяк, мужчина. Немолодой, в военной форме. Просто стоит и смотрит на лежащих людей. Женщина в крик, стала мужа будить - военный пропал.
Потом и мужчина его увидел. Проснулся, смотрит - сидит тот военный в кресле, прямо напротив их дивана. Руки на груди сложил, смотрит. В мельчайших, говорит, подробностях его можно было рассмотреть! Усатый, седой, военная такая форма старого образца, как во время ВОВ, майорские погоны.
Жильцы не из робких были, но после такого спать стали со светом и с телевизором. До мужика-жильца допёрло у хозяйки спросить: «А папа у Вас не майором был?» Она удивилась очень: «А Вы откуда знаете?»
Отец её был НКВД-шником во времена Сталина. Говорит, очень хотел квартиру получить тут, но мало в ней пожить успел, умер. Ходит, видимо, домой к себе, проверяет, всё ли ок.

Призрак в погонах и нечто страшное

2. Эту историю рассказал мой потенциальный муж.

Родственники мужа (буду его так называть) живут на Украине. Причём их там много (бабушки, тёти), но они расселились в разных нас. пунктах (деревнях).
Кто знает, на Украине ночи тёмные, и темнеет очень быстро. Вроде светло-светло, и р-р-р-раз - быстро темнеет.
Муж (тогда почти мальчик ещё, лет 16-17-ти) жил у одной бабушки в деревне, а на велосипеде приехал к другой бабушке (в другую деревню, соответственно). Погостил, надо возвращаться, пока совсем не стемнело.
Поехал, но не успел до наступления темноты.

Ехать надо было через поле по пологой горке, сто раз по ней ездил. Велосипед хороший, исправный. Говорит: еду и чувствую, что меня кто-то толкает сзади. Как будто в багажник упёрся и толкает изо всех сил. Я - тормозить, колёса встали от тормозов, не крутятся, а скорость набирается всё сильнее и сильнее. Притом, что горка-то совсем не крутая.
Вот так его потолкало и ближе к деревне отпустило. Он, напуганный, во двор дома въехал. Вся деревня спит уже давно, огни нигде не горят. А крыльцо бабушкиного дома обвито густой виноградной лозой, такая зелёная стена. Говорит: велосипед бросил прям во дворе, иду мимо этой стены, а за ней шорох. Копошится кто-то. Ну, я думал, собачка соседская, Кузя. Я позвал: «Кузя, Кузя...» И вдруг ему из-за этой стены (люди!!! представьте себе страшный голос, реально нечеловеческий, хриплый - муж пытался изобразить, жаль, вам не могу передать, как это звучит) отвечают: «КУЗЯ! ГАВ!»

Вообще смешно, наверное, но я это не читала, а слышала - нифига не смешно, если послушать!
Парень просто влетел в дом!!! Дверь захлопнул, и тут же в неё удар офигенной силы!
Говорит, будить никого не стал (и кого будить? Бабку старую?), лег.
А утром на том месте, где ночью копошилось за зелёной этой стеной, ровное круглое отверстие диаметром 30 на 30 см. Ровное-преровное, как будто выстригали аккуратно.

Автор - Провокатор.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:13
Вчера, 05:13 by Вятка МистическаяПросмотров: 893Комментарии: 9
+22

Ключевые слова: Кировская область Вятка старые дома неупокоенные души нечистая сила призраки военный потусторонние силы деревня

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Комментарии

#1 написал: АняДаг
Вчера, 07:09
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Ужас просто! Про Кузю...
Зарегистрирован: 4.07.2017
#2 написал: xlarafitum
Вчера, 07:24
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 160
Не, не смешно. Действительно жутко anguished
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: акжана
Вчера, 08:25
+1
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Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 046
Сталинские дома строились еще до войны вплоть до 60-х годов прошлого века. В плане мистики сталинки очень колоритны.

Вторая история действительно жуткая. Старшие в сое время нас предупреждали , что в поздние сумерки, а именно , когда вот-вот наступит темнота ночи опасно выходить из дома, особенно детям т. к. аура наша в это время уязвима. Вроде этот небольшой отрезок времени самый опасный, джины и всякая там нечисть активизируются.
Парень по дороге зацепил нечисть и привез до дома. Вот она сымитировала Кузю, типа «Кузя! Гав!» Страшно!
Плюс+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: Jako tako
Вчера, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 365
Интересные и странные истории.
Во второй совсем непонятно, что это было.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#5 написал: Barbelo
Вчера, 15:21
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Не смешно. Но интересно. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:42
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 044
Майор на проверку приходил.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 18:27
0
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 675
Впечатлили истории. Если являлся майор неоднократно, почему с ним не пообщались по своей инициативе?
По второй истории: судя по активности неизвестности, с пацаном должно было случаться подобное неоднократно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Tanusha13666
Вчера, 20:13
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 330
Квартиры в Сталинках меня завораживают, есть в них что-то мистическое, столько лет всё же) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#9 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:05
0
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 329
Отличные истории. Майор не парился и не заморачивался. Увидят его или испугаются, пришёл домой, и всё тут. И сколько он так лет ходит то? Если в квартире пожил не долго? Что ему покоя не даёт. Ну вторая история... Жесть. Кто это интересно такой активный. И на велике покатался, и за собаку ответил, в дверь шибанул, виноградник простриг.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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