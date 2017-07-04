Призрак в погонах и нечто страшное

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:13

Вятка Мистическая Просмотров: 893 Комментарии: 9 +22 Вчера, 05:13 by

В потусторонние силы не верю (простите), но есть истории, которые как были мной просто услышаны (из первых уст), так и происходили со мной. Объяснений не нахожу (не во всех случаях нахожу), но не верю всё равно. Решила, что всё-таки напишу вам.Знает ли кто у нас о сталинках на Ленина в г. Кирове? Старые сталинские дома, четырёхэтажки. Историю слышала, будучи в гостях у людей, которые снимали там квартиру. Мы и в гостях-то были в этой самой квартире.Мужчина и женщина снимали однушку в этой сталике у немолодой уже женщины, за 50.История началась с того, что ночью женщина проснулась, как от толчка. Села, смотрит - в дверном проёме комнаты (дверей нет межкомнатных) стоит, навалившись плечом на дверной косяк, мужчина. Немолодой, в военной форме. Просто стоит и смотрит на лежащих людей. Женщина в крик, стала мужа будить - военный пропал.Потом и мужчина его увидел. Проснулся, смотрит - сидит тот военный в кресле, прямо напротив их дивана. Руки на груди сложил, смотрит. В мельчайших, говорит, подробностях его можно было рассмотреть! Усатый, седой, военная такая форма старого образца, как во время ВОВ, майорские погоны.Жильцы не из робких были, но после такого спать стали со светом и с телевизором. До мужика-жильца допёрло у хозяйки спросить: «А папа у Вас не майором был?» Она удивилась очень: «А Вы откуда знаете?»Отец её был НКВД-шником во времена Сталина. Говорит, очень хотел квартиру получить тут, но мало в ней пожить успел, умер. Ходит, видимо, домой к себе, проверяет, всё ли ок.. Эту историю рассказал мой потенциальный муж.Родственники мужа (буду его так называть) живут на Украине. Причём их там много (бабушки, тёти), но они расселились в разных нас. пунктах (деревнях).Кто знает, на Украине ночи тёмные, и темнеет очень быстро. Вроде светло-светло, и р-р-р-раз - быстро темнеет.Муж (тогда почти мальчик ещё, лет 16-17-ти) жил у одной бабушки в деревне, а на велосипеде приехал к другой бабушке (в другую деревню, соответственно). Погостил, надо возвращаться, пока совсем не стемнело.Поехал, но не успел до наступления темноты.Ехать надо было через поле по пологой горке, сто раз по ней ездил. Велосипед хороший, исправный. Говорит: еду и чувствую, что меня кто-то толкает сзади. Как будто в багажник упёрся и толкает изо всех сил. Я - тормозить, колёса встали от тормозов, не крутятся, а скорость набирается всё сильнее и сильнее. Притом, что горка-то совсем не крутая.Вот так его потолкало и ближе к деревне отпустило. Он, напуганный, во двор дома въехал. Вся деревня спит уже давно, огни нигде не горят. А крыльцо бабушкиного дома обвито густой виноградной лозой, такая зелёная стена. Говорит: велосипед бросил прям во дворе, иду мимо этой стены, а за ней шорох. Копошится кто-то. Ну, я думал, собачка соседская, Кузя. Я позвал: «Кузя, Кузя...» И вдруг ему из-за этой стены (люди!!! представьте себе страшный голос, реально нечеловеческий, хриплый - муж пытался изобразить, жаль, вам не могу передать, как это звучит) отвечают: «КУЗЯ! ГАВ!»Вообще смешно, наверное, но я это не читала, а слышала - нифига не смешно, если послушать!Парень просто влетел в дом!!! Дверь захлопнул, и тут же в неё удар офигенной силы!Говорит, будить никого не стал (и кого будить? Бабку старую?), лег.А утром на том месте, где ночью копошилось за зелёной этой стеной, ровное круглое отверстие диаметром 30 на 30 см. Ровное-преровное, как будто выстригали аккуратно.Автор - Провокатор.

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