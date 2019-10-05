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Истории из жизни

Было - не было

Так как преамбулу моему рассказу я придумать не могу, то начнем сразу с амбулы.
Простая женщина с вполне обычной судьбой и несложным жизненным путем. Закончила школу, поступила в институт, вышла замуж, ребенок, потом еще один… Два раза за жизнь переезжала, круг знакомых устоявшийся. Никаких особых приключений, потрясений, разве что с мужем развелась, так это обычное дело.

И вот, поехала эта женщина поездом к родителям в родной город. Сидит, значит, в вагоне и замечает, что один мужчина её просто взглядом сверлит. Посмотрела она на него с неудовольствием, а он встал, к ней подошел и говорит:
- Валя, ты меня не узнаешь?
А она его в первый раз видит.
А он продолжает:
- Валя, да как же так! Я ведь Алексей, помнишь... - и называет населенный пункт.
И тут у нее как в голове вспыхнуло! Алеха! И картинки - деревня, запах пыльных тополей, бабушкин дом с заросшим огородом… Компания из "местных" и "городских", мальчик Алеха.

Короче, всю дорогу до станции назначения она проговорила с этим мужчиной, в котором узнала свою первую любовь. Вспоминали общих знакомых, события тех далеких годов, что еще говорили и не помнит.
Приехали, распрощались, он ей сумку помог вынести. Что-то там договаривались созвониться, но как- то затолкало их в толпе и потерялись.
"Так вот, еду я на трамвае к родителям, еду и вдруг понимаю с ужасом, что у меня обе бабушки городские, я в деревню никогда на каникулы не ездила - не к кому. Парня по имени Алексей у меня сроду не было, всего то один ухажер был в институте, да потом с мужем познакомилась. Я не из тех красоток, которые всех своих мужиков и не помнят.
И что это было?! Кто это был? Почему мои воспоминания о том, чего со мной никогда не было, были такие яркие, с запахами и эмоциями?", - и смотрит на меня вопросительно.
Я ей ничего не смогла ответить.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:05 by слон и слоненокПросмотров: 676Комментарии: 22
+14

Ключевые слова: Встреча знакомый воспоминания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 03:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Вот чёрт его знает, что это за встречи. Тоже был случай- в электричке встречаю давнишнюю знакомую, определенно узнаем друг друга, здороваемся и начинаем досужие разговоры в стиле "как дела, как работа- всё там же? как здоровье,...итд". Разговариваем так минут десять, и тут я задаю роковой вопрос: " как дела у Виты?" (одна из её дочек), на что получаю встречный вопрос : "..у какой.. Виты..?...)... Обе смутились, на ближайшей станции женщина вышла, я осталась в раздумьях. Знала её с детства, соседями были, позже частенько встречались и такой вот пассаж.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Arhip
Сегодня, 03:21
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1391|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 340
Цитата: Kinigos
. Разговариваем так минут десять, и тут я задаю роковой вопрос: " как дела у Виты?" (одна из её дочек), на что получаю встречный вопрос : "..у какой.. Виты..?...).

Может у нее несколько дочек Витами зовут
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 03:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: Arhip
Цитата: Kinigos
. Разговариваем так минут десять, и тут я задаю роковой вопрос: " как дела у Виты?" (одна из её дочек), на что получаю встречный вопрос : "..у какой.. Виты..?...).

Может у нее несколько дочек Витами зовут

Да ну что ж ты такое говоришь, сказала же- знаю её с детства, и всех её детей; тот жизненный период часто встречались, пока она не укатила в Ставрополь.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: Arhip
Сегодня, 03:28
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1391|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 340
Цитата: Kinigos
Цитата: Arhip
Цитата: Kinigos
. Разговариваем так минут десять, и тут я задаю роковой вопрос: " как дела у Виты?" (одна из её дочек), на что получаю встречный вопрос : "..у какой.. Виты..?...).

Может у нее несколько дочек Витами зовут

Да ну что ж ты такое говоришь, сказала же- знаю её с детства, и всех её детей; тот жизненный период часто встречались, пока она не укатила в Ставрополь.

Ну а может в Ставрополе родилась еще одна. Назвали тоже Витой. Вот она и пыталась уточнить про какую речь
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 03:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: Arhip
Ну а может в Ставрополе родилась еще одна. Назвали тоже Витой. Вот она и пыталась уточнить про какую речь

Блииин! Не бомби! Это незадолго до её отъезда было, к тому же эта тётя была возрастная, ей уже не до детей было, а внуки ещё не народились. Уехала, больше здесь не появлялась, потому и спросить её не смогла что это за глюк был.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#6 написал: Arhip
Сегодня, 03:42
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1391|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 340
Цитата: Kinigos
Цитата: Arhip
Ну а может в Ставрополе родилась еще одна. Назвали тоже Витой. Вот она и пыталась уточнить про какую речь

Блииин! Не бомби! Это незадолго до её отъезда было, к тому же эта тётя была возрастная, ей уже не до детей было, а внуки ещё не народились. Уехала, больше здесь не появлялась, потому и спросить её не смогла что это за глюк был.

Ну тогда как вариант - она забыла как ее детей зовут и всех Витами называла.
Либо ей имя не понравилось и она Виту переименовала
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 04:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: Arhip
Ну тогда как вариант - она забыла как ее детей зовут и всех Витами называла.
Либо ей имя не понравилось и она Виту переименовала

Теоретически всё может быть, тети часто начинают прогонять, хотя эта на энцефалопата не тянула.
Я отбываю уговоривать себя как-то поспать, чтобы вечером были силы рвануть на отдых.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#8 написал: daytaler
Сегодня, 05:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Простая женщина с вполне обычной судьбой и несложным жизненным путем.
Прописанный сценарий от системы.Развод тому подтверждение.Программа материального разума реализовалась, потому и развод.Все в точь-в-точь как у насекомых, только вот мужа не съела (разводом обошлась), но то, что подьела его дух — это факт.
Нет никакой мистики, сознание картинки подкидывает и стебётся.Материальный разум (дьявол) — он из мудреца делает дурака, а из дурака мудреца.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#9 написал: VicZhou
Сегодня, 05:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 397
Морок какой-то.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 06:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: daytaler
Прописанный сценарий от системы.Развод тому подтверждение.Программа материального

Как раз- таки наоборот. Сценарий от системы- жена боготворит, боится, размножается и наставляет муженьку роги, а тот её патриархально колошматит; век кряду как люди восстали против той системы и живут своей жизнью.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#11 написал: daytaler
Сегодня, 08:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Цитата: Kinigos
люди восстали

Своими мыслями?Не смешите дьявола!Он так лихо свои мнения выдает за наши, что мы все у него как куклы на веревочках.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#12 написал: Kinigos
Сегодня, 08:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
люди восстали

Своими мыслями?Не смешите дьявола!Он так лихо свои мнения выдает за наши, что мы все у него как куклы на веревочках.

Вы выбрали кем вы будете обмануты. Не стоит быть таким как я, парень. Идите домой. Заведите семью. Поставьте частокол. И купите настоящую гитару.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#13 написал: daytaler
Сегодня, 09:00
-2
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Цитата: Kinigos
Вы выбрали кем вы будете обмануты.

А то Бог не обманывает!Я уже писал, что дьявол — это маскарадная маска Отче.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#14 написал: Kinigos
Сегодня, 09:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 777
[quote=daytaler][quote=Kinigos]Вы выбрали кем вы будете обмануты.[/quote]
А то Бог не обманывает!Я уже писал, что дьявол — это ....
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#15 написал: conjure one
Сегодня, 09:41
+1
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Репутация: (7216|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 807
+++++ Мне понравилось такое развитие событий... Интересно.
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#16 написал: UserBlooby
Сегодня, 10:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Я что-то суть не уловил, без оценки noknow
Зарегистрирован: 3.07.2020
#17 написал: xlarafitum
Сегодня, 10:29
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 152
Как вариант - переброска реальностей или что-то связанное с прошлой жизнью...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#18 написал: daytaler
Сегодня, 10:47
-2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 212
Цитата: UserBlooby
суть не уловил

Да какая суть.Здесь только бабули из самоваром не хватает.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#19 написал: Lami
Сегодня, 11:02
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Как-то моя мама, минут 30 разговаривала по стационарному телефону с бывшим коллегой по работе Сашей. Все новости друг другу пересказали, общих знакомых обсудили, на тяжелую жизнь пожаловались, в общем приятная была беседа. Пока этот Саша не спросил про некоего загадочного Витьку. Тут мама и зависла, пытаясь вспомнить, кто это такой, потому что в её окружении никакого Виктора сроду не было. Оказалось, этот Саша номером ошибся и они вообще не знакомы.
Мама была огорчёна потом, говорила, мужчина такой интересный попался, интеллигентный.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#20 написал: Tanusha13666
Сегодня, 16:40
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 317
Есть такое мнение, что наша память видоизменяет все воспоминания, убирая тревожные моменты, таким образом оберегая нас от психологических травм. И ещё, помню было тут очень много историй о воспоминаниях, которые "живут" в голове только одного человека. Что это такое? Загадка)
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#21 написал: Йожык
Сегодня, 17:47
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 29
Может мужик гипнозом баловался? Решил в электричке потренироваться.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#22 написал: NEMO 1
Сегодня, 17:58
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 254
Цитата: Йожык
Может мужик гипнозом баловался? Решил в электричке потренироваться.

Гипноз))) это как вариант... тема интересная, обсуждения жаркие, значит история в тему +++
Зарегистрирован: 2.01.2019
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