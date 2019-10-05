Было - не было

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

слон и слоненок Просмотров: 676 Комментарии: 22 +14 Сегодня, 01:05 by

Так как преамбулу моему рассказу я придумать не могу, то начнем сразу с амбулы.Простая женщина с вполне обычной судьбой и несложным жизненным путем. Закончила школу, поступила в институт, вышла замуж, ребенок, потом еще один… Два раза за жизнь переезжала, круг знакомых устоявшийся. Никаких особых приключений, потрясений, разве что с мужем развелась, так это обычное дело.И вот, поехала эта женщина поездом к родителям в родной город. Сидит, значит, в вагоне и замечает, что один мужчина её просто взглядом сверлит. Посмотрела она на него с неудовольствием, а он встал, к ней подошел и говорит:- Валя, ты меня не узнаешь?А она его в первый раз видит.А он продолжает:- Валя, да как же так! Я ведь Алексей, помнишь... - и называет населенный пункт.И тут у нее как в голове вспыхнуло! Алеха! И картинки - деревня, запах пыльных тополей, бабушкин дом с заросшим огородом… Компания из "местных" и "городских", мальчик Алеха.Короче, всю дорогу до станции назначения она проговорила с этим мужчиной, в котором узнала свою первую любовь. Вспоминали общих знакомых, события тех далеких годов, что еще говорили и не помнит.Приехали, распрощались, он ей сумку помог вынести. Что-то там договаривались созвониться, но как- то затолкало их в толпе и потерялись."Так вот, еду я на трамвае к родителям, еду и вдруг понимаю с ужасом, что у меня обе бабушки городские, я в деревню никогда на каникулы не ездила - не к кому. Парня по имени Алексей у меня сроду не было, всего то один ухажер был в институте, да потом с мужем познакомилась. Я не из тех красоток, которые всех своих мужиков и не помнят.И что это было?! Кто это был? Почему мои воспоминания о том, чего со мной никогда не было, были такие яркие, с запахами и эмоциями?", - и смотрит на меня вопросительно.Я ей ничего не смогла ответить.

Ключевые слова: Встреча знакомый воспоминания авторская история

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