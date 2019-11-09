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Истории из жизни

Необычное природное явление

Необычное природное явление.

Это был сентябрь 1995 года. Тогда я еще и полугода не работал в отделе изысканий одной проектной фирмы в Тюмени. И когда кому-то из наших, один из руководителей другой проектной фирмы, предложил халтуру, мне, в свою очередь, было предложено в этом поучаствовать. В пятницу на работе мы вчетвером написали заявления на отгул, якобы в понедельник всем надо стало срочно картошку копать, и с обеда отпросились у своего начальника (работы на тот момент у нас не было, так, штаны в офисе просиживали).

Договорились с водителем рабочей вахтовки, забросили ему инструменты, и он отвез нас в аэропорт, уж не помню билеты там взяли или заранее покупали, но вечером того же дня прибыли мы в Ханты-Мансийск, где предстояло сделать тахеометрическую съемку улицы Гагарина. Устроились в гостинице при биатлонном центре и, с утра следующего дня, в начале девятого были уже на объекте. Работали мы в две пары, продвигаясь навстречу друг другу, я «бегал на рейке» с Михаилом, Слава же с Володей двигались нам навстречу с другого края объекта. Погода с самого утра была даже очень как-то не очень: серые низкие облака закрывали все небо, временами моросил мелкий дождь, усиление которого грозило сорвать работу, что совершенно не входило в наши планы.

Мы работали в таких условиях уже минут 40-50, и очередной раз меняя точку, проходя мимо Миши с теодолитом, я услышал сбоку его голос: «Смотри», - негромко сказал он, взглядом показав на странного человека, который шел по улице, поднимая руки вверх и опуская их, разводя в стороны (похожее движение совершает пловец брассом), - «облака разгоняет - чудик», - добавил напарник. Ну обычный городской сумасшедший на прогулке, мужичок лет 35-40, одетый во что-то невзрачное, серое, совершенно ничем, кроме своего необычного поведения, незапоминающийся, так он прошел по улице, исчезнув за горизонтом.

Минут через 10-15 после этого облака разошлись в разные стороны, прямо от этой самой улицы Гагарина, и весь день светило солнце в ясном осеннем небе. И так как мы - люди, старающиеся все объяснять с научной точки зрения и далекие от всяких суеверий, сей случай для нас еще несколько раз в течение дня послужил поводом шуток.

Следующий день начался, как и предыдущий, точно с такой же мерзкой пасмурной погоды, что тут же натолкнуло на мысль о вчерашнем «чудике», о чем перед началом работы перекинулись с Мишей парой слов. Он появился примерно в то же время и с той же стороны улицы, все так же одетый во что-то невзрачное, совершая такие же махи руками, прошел по улице, опять исчезнув за горизонтом. Через 10-15 минут, как и днем ранее, облака совершили уже знакомый маневр, разойдясь от середины улицы, оставив ее во власти уже не жаркого сентябрьского солнца.
- А ведь и в правду опять разогнал, - бросил Миша, когда я очередной раз с рейкой пробегал мимо него, и с этим было трудно поспорить.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:26 by Слепой стрелецПросмотров: 216Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Работа облака дождь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 19:22
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Публикаций: 6
Комментариев: 273
Мне бы такие способности! Захотел нагнал дождик, захотел разогнал облака good
Зарегистрирован: 9.11.2019
#2 написал: Скарм
Сегодня, 20:57
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Обалдеть! Кто же это такой?
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 21:31
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Комментариев: 321
Человек был занят полезным делом. Подошли бы лучше и спасибо сказали smile
Хотя не понимаю, чем пасмурная погода плоха (если это не происходит каждый день и весь год).
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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