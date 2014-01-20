Дом, построенный на старом кладбище

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46

Вятка Мистическая Просмотров: 209 Комментарии: 2 -2 Сегодня, 05:46 by

Подумала и решила написать фантастическую историю. Из этических соображений не называю ни фамилии, ни имён.Итак... Лет 5 назад я лежала в нашей больнице. В палате было 4 женщины. Вот одна из женщин поведала такую историю, приключившуюся с её семьёй.Это было давненько, ещё в советское время, когда давали бесплатно квартиры. Вот им дали квартиру; стали обустраиваться, решили углубить и расширить подполье. При "раскопках" наткнулись на изопревшие доски и кости (очевидно, гроб и человеческие останки). Всё собрали в кучу и вынесли в мусорный контейнер.А на утро дочь этой семейной пары с ужасом рассказала, что среди ночи, когда она уже заснула, кто-то приподнял одеяло (она открыла глаза и увидела рядом со своей кроватью высокую мужскую фигуру в длинном чёрном пальто и шляпе-цилиндре) и лёг рядом с нею. От него несло леденящим холодом. Девушка не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни, тем более, что-то сказать или крикнуть. Её словно парализовало. И так повторялось не одну ночь."Нужно было кости не выбрасывать, а закопать", - последовал совет. "Вызовите священника и освятите помещение", - посоветовала другая соседка по палате. "Всё испробовано, - вздохнула хозяйка дома с привидением, - ничего не помогает".Она впоследствии выяснила, что её дом был построен на старинном кладбище.И вот в прошлом году я встретила эту женщину и, заранее извинившись за не совсем деликатную тему, спросила про это привидение. Она нисколько не удивилась, не возмутилась, а ответила: "А мы переехали в другой дом". "Ну, теперь ОН отстал от вас, наверное", - сказала я. "Кабы... ОН переехал вместе с нами", - вздохнула женщина.Оказывается, ОН показывает своё присутствие сейчас посторонними шумами: звоном посуды, стуком, скрипом дверей, мебели... Со слов женщины, они, жильцы, уже привыкли к этому. Вот такая история...Кстати, такие явления не отрицает даже наука, называя "ПОЛТЕГЕЙСТОМ", точнее, - "ШУМНЫМ ПОЛТЕРГЕЙСТОМ". Это "страшное" место у нас в городе.Автор - Вера Мохова.

Ключевые слова: Кировская область бывшее кладбище необьяснимое полтергейст привидение женщина семья

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