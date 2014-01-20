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Истории из жизни

Дом, построенный на старом кладбище

Подумала и решила написать фантастическую историю. Из этических соображений не называю ни фамилии, ни имён.

Итак... Лет 5 назад я лежала в нашей больнице. В палате было 4 женщины. Вот одна из женщин поведала такую историю, приключившуюся с её семьёй.

Это было давненько, ещё в советское время, когда давали бесплатно квартиры. Вот им дали квартиру; стали обустраиваться, решили углубить и расширить подполье. При "раскопках" наткнулись на изопревшие доски и кости (очевидно, гроб и человеческие останки). Всё собрали в кучу и вынесли в мусорный контейнер.

А на утро дочь этой семейной пары с ужасом рассказала, что среди ночи, когда она уже заснула, кто-то приподнял одеяло (она открыла глаза и увидела рядом со своей кроватью высокую мужскую фигуру в длинном чёрном пальто и шляпе-цилиндре) и лёг рядом с нею. От него несло леденящим холодом. Девушка не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни, тем более, что-то сказать или крикнуть. Её словно парализовало. И так повторялось не одну ночь.

"Нужно было кости не выбрасывать, а закопать", - последовал совет. "Вызовите священника и освятите помещение", - посоветовала другая соседка по палате. "Всё испробовано, - вздохнула хозяйка дома с привидением, - ничего не помогает".

Она впоследствии выяснила, что её дом был построен на старинном кладбище.

И вот в прошлом году я встретила эту женщину и, заранее извинившись за не совсем деликатную тему, спросила про это привидение. Она нисколько не удивилась, не возмутилась, а ответила: "А мы переехали в другой дом". "Ну, теперь ОН отстал от вас, наверное", - сказала я. "Кабы... ОН переехал вместе с нами", - вздохнула женщина.

Оказывается, ОН показывает своё присутствие сейчас посторонними шумами: звоном посуды, стуком, скрипом дверей, мебели... Со слов женщины, они, жильцы, уже привыкли к этому. Вот такая история...

Кстати, такие явления не отрицает даже наука, называя "ПОЛТЕГЕЙСТОМ", точнее, - "ШУМНЫМ ПОЛТЕРГЕЙСТОМ". Это "страшное" место у нас в городе.

Автор - Вера Мохова.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46
Сегодня, 05:46 by Вятка МистическаяПросмотров: 209Комментарии: 2
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Ключевые слова: Кировская область бывшее кладбище необьяснимое полтергейст привидение женщина семья

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 08:07
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 1 221
Я тут недавно историю писала про дом на старом кладбище, просто факты и фото, это обычная практика, когда на их месте строят дома, так как по сути земля пустует, хотя это кощунство. Там когда дом строили, то черепа в котловане под фундамент валялись и дети ими играли, сейчас мы ходили пару раз на детскую площадку возле того дома, люди живут себе там, детей рожают, парковка есть, дворик уютный, живут и не тужАт как то.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 09:11
0
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Репутация: (1673|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 379
Прогнать и все. Не дух человека это, а сущность-паразит. Выкидывая кости, наверняка была мысль о том, что делаете, вот и прицепился. играть начал. Откуда этот мистический трепет перед мертвыми костями и их бывшими хозяевами? Духу всё равно, а сущам вредным не место в доме. Но просто разозлиться и прогнать на правах хозяина мало кто "отваживается", проще быть терпеливой жертвой или искать - кто поможет. А никто, это ваша территория и вы на ней хозяин, вам и решать - быть тут незваным или нет. И это ж какой жертвой надо быть внутри, чтобы оно последовало за человеком на другую квартиру... astonished
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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