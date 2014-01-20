Дед приходил

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:38

Вятка Мистическая Просмотров: 217 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 05:38 by

Здравствуйте. Было мне 6 лет, когда не стало моего любимого дедушки. Онкология никого не жалеет. Перед смертью он постоянно говорил: "Бабушка, только не клади меня в гроб в рубашке в горошек". Всю жизнь он их не любил. Бабушка покупала, ей они нравились, но он не носил.Дедушки не стало. Бабушка забыла или не приняла в серьез просьбу дедушки - не надевать на него эту рубашку, собрала вещи в морг, и вместе с ними эту рубашку.Прошло 6 дней с похорон, бабушка осталась жить одна. Приезжает к нам в гости, вся напуганная.- Вася (так звали моего дедушку) сегодня всю ночь на кухне шумел.Мы ей, мол, бабушка, ты, что, он ведь умер. Она говорит: не пойду одна и все, опять всю ночь спать не буду. Пришлось родителям мою старшую сестру с ней отправить, а она, ей тогда было 17 лет, скептик по жизни, не верила ни во что. Она без страха поехала с бабушкой.Прошло три дня, бабушка вместе с сестрой приезжают обратно. Сестра в шоке. И рассказывает:- Легли мы, значит, с бабушкой спать, я достаточно быстро уснула, да и утром надо на учебу в училище ехать. Будит меня бабушка около 00 часов ночи и говорит, что дед опять пришел. Я села на диван и слушаю. Квартира у бабушки однокомнатная была. Кухня в 5-ти шагах. Слышу: звук кружки, кто-то как чай мешает ложкой, скрип пола, и слышны шаги. Потом звук включенной воды, и чайник со звуком ставится на плиту. Мы с бабушкой сидим и дышать боимся. Последней каплей был свисток чайника.Я собрала волю в кулак, включаю в комнате свет и резко открываю дверь комнаты, захожу на кухню. А там тишина. Все стоит на своих местах. Как ничего и не было. И так три ночи подряд.Потом сестра из-за постоянного страха и недосыпаний забрала вещи и с бабушкой вернулась к нам. Бабушка несколько ночей ночевала у нас, пока ей не приснился сон, где дедушка ее ругал за эту рубашку. Утром она поехала в церковь и поговорила с батюшкой. Он посоветовал выполнить волю покойного и отдать рубашку, которую просил дедушка, нищим у церкви. Бабушка так и сделала. После этого дедушка ее не беспокоил.Не зря ведь говорят, что надо выполнить по возможности последнюю волю покойника. Иначе душа может не успокоиться.Автор - Татьяна Синкина.

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