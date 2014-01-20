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Истории из жизни

Дед приходил

Дед приходил

Здравствуйте. Было мне 6 лет, когда не стало моего любимого дедушки. Онкология никого не жалеет. Перед смертью он постоянно говорил: "Бабушка, только не клади меня в гроб в рубашке в горошек". Всю жизнь он их не любил. Бабушка покупала, ей они нравились, но он не носил.

Дедушки не стало. Бабушка забыла или не приняла в серьез просьбу дедушки - не надевать на него эту рубашку, собрала вещи в морг, и вместе с ними эту рубашку.

Прошло 6 дней с похорон, бабушка осталась жить одна. Приезжает к нам в гости, вся напуганная.

- Вася (так звали моего дедушку) сегодня всю ночь на кухне шумел.

Мы ей, мол, бабушка, ты, что, он ведь умер. Она говорит: не пойду одна и все, опять всю ночь спать не буду. Пришлось родителям мою старшую сестру с ней отправить, а она, ей тогда было 17 лет, скептик по жизни, не верила ни во что. Она без страха поехала с бабушкой.

Прошло три дня, бабушка вместе с сестрой приезжают обратно. Сестра в шоке. И рассказывает:

- Легли мы, значит, с бабушкой спать, я достаточно быстро уснула, да и утром надо на учебу в училище ехать. Будит меня бабушка около 00 часов ночи и говорит, что дед опять пришел. Я села на диван и слушаю. Квартира у бабушки однокомнатная была. Кухня в 5-ти шагах. Слышу: звук кружки, кто-то как чай мешает ложкой, скрип пола, и слышны шаги. Потом звук включенной воды, и чайник со звуком ставится на плиту. Мы с бабушкой сидим и дышать боимся. Последней каплей был свисток чайника.

Я собрала волю в кулак, включаю в комнате свет и резко открываю дверь комнаты, захожу на кухню. А там тишина. Все стоит на своих местах. Как ничего и не было. И так три ночи подряд.

Потом сестра из-за постоянного страха и недосыпаний забрала вещи и с бабушкой вернулась к нам. Бабушка несколько ночей ночевала у нас, пока ей не приснился сон, где дедушка ее ругал за эту рубашку. Утром она поехала в церковь и поговорила с батюшкой. Он посоветовал выполнить волю покойного и отдать рубашку, которую просил дедушка, нищим у церкви. Бабушка так и сделала. После этого дедушка ее не беспокоил.

Не зря ведь говорят, что надо выполнить по возможности последнюю волю покойника. Иначе душа может не успокоиться.

Автор - Татьяна Синкина.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:38
Сегодня, 05:38 by Вятка МистическаяПросмотров: 217Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Кировская область дед рубашка неупокоенная душа церковь просьба

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 08:15
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 1 221
Веселая история как по мне
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 09:03
+2
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Репутация: (1673|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 379
Какой же бред с этой послесмертной "волей". Просто думала бабуля, от чего дед не может упокоиться и подсознательно вспомнила про рубашку. А священники поддерживают эту ерунду... Нищие остались в выигрыше:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 09:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 503
Цитата: Talisha
Какой же бред с этой послесмертной "волей". Просто думала бабуля, от чего дед не может упокоиться и подсознательно вспомнила про рубашку. А священники поддерживают эту ерунду... Нищие остались в выигрыше:)

Согласна с вами полностью.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#4 написал: supik
Сегодня, 11:08
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 595
можно просто было закопать рубашку на могиле и все....
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:20
0
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Публикаций: 42
Комментариев: 1 376
Цитата: supik
можно просто было закопать рубашку на могиле и все....

Обычно так и поступают. И всё, покойники не беспокоят
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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