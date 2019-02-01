Призрак с собакой

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:09

РљСЂРёСЃС‚РёРЅР° РљР°С†РµСЂ Просмотров: 604 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 06:09 by

Как-то летом меня и моего старшего брата родители завезли в деревню к бабушке и дедушке, а сами через день уехали. Мне было 5 лет, а брату 7.И как-то раз мы очень сильно провинились перед дедушкой, за что он нас и отругал. Но мы были маленькие и не понимали за что нас отругали, мы обиделись на дедушку и убежали за забор. Мы сидели и возмущались, но долго нам возмущаться не пришлось...Мы сидели и наблюдали, как к нам приближается какая-то женщина в возрасте. Всё бы ничего, но она была в пальто, в зелёном пальто и зелёной шляпе (напомню, было лето), а на руках она несла маленькую собачку, белую такую. Дело в том, что мои бабушка с дедушкой жили на хуторе, а рядом с домом была канава, и через неё невозможно было пройти (от слова - НИКАК), а эта женщина вышла именно оттуда. Мы не думали как она прошла через эту канаву, но у нас было 3 вопроса: кто она? Почему она в пальто? Почему её собака не лаяла на нас?Ну вот, эта женщина обошла нас и не поздоровалась, и даже не посмотрела на нас. Она зашла за угол забора, и мы её больше не видели. Мы подумали, что это подруга бабушки и побежали за ней, сказать, что бабушка пошла к автолавке. У нас за забором стоял туалет, и эта женщина остановилась около него и начала что-то говорить сама себе, я и брат начали пробовать с ней разговаривать, но она не обращала на нас внимания. Мы стояли около неё минут 5, потом она развернулись и ушла в сторону леса. Так как мы были маленькие, мы не придали этому значения.Когда пришла бабушка мы рассказали кто приходил, но она не понимала кто это и сказала, что нам показалось.Эта женщина приходила ещё 3 дня вечером и стояла на том же месте, а потом уходила в сторону леса, она была в том же пальто, с той же шляпой и так же держала собаку в руках. Потом её приходы закончились или же мы перестали замечать её визиты.Вот мне исполнилось 12 лет, мой дедушка уже умер. Я подошла к бабушке и решила спросить то, про что забыла на 7 лет. Моя бабушка сначала сказала, что я всё выдумала, но потом сказала, что, даже если это так и было, то она не знает похожих женщин.Опять же лето, только мне уже было 13, мы собирались продавать дом в деревне, так как моя бабушка заболела и не справлялась. И в один из вечеров я решила выйти на поле, где раньше замечала ту женщину. На поле я пробыла недолго. Я всё то время смотрела на лес, а когда собиралась пойти домой, развернулась и увидела, что там стоит та женщина, она громко плакала. Мне стало ужасно страшно, но я решила подойти к ней и спросить, нужна ли ей помощь. Я подошла к ней со спины и решила похлопать ей по плечу, чтобы она обернулась. Когда я дотронулась до неё, она исчезла - я очень сильно испугалась и побежала в дом, рассказывать бабушке эту историю. Она мне не хотела верить, пока мы не увидели как по краю леса шла та самая женщина в зелёном пальто, зелёной шляпе и с белой собакой...

Ключевые слова: Деревня бабушка женщина лес собака призрак авторская история

Другие, подобные истории: