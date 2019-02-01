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Истории из жизни

Призрак с собакой

Как-то летом меня и моего старшего брата родители завезли в деревню к бабушке и дедушке, а сами через день уехали. Мне было 5 лет, а брату 7.

И как-то раз мы очень сильно провинились перед дедушкой, за что он нас и отругал. Но мы были маленькие и не понимали за что нас отругали, мы обиделись на дедушку и убежали за забор. Мы сидели и возмущались, но долго нам возмущаться не пришлось...

Мы сидели и наблюдали, как к нам приближается какая-то женщина в возрасте. Всё бы ничего, но она была в пальто, в зелёном пальто и зелёной шляпе (напомню, было лето), а на руках она несла маленькую собачку, белую такую. Дело в том, что мои бабушка с дедушкой жили на хуторе, а рядом с домом была канава, и через неё невозможно было пройти (от слова - НИКАК), а эта женщина вышла именно оттуда. Мы не думали как она прошла через эту канаву, но у нас было 3 вопроса: кто она? Почему она в пальто? Почему её собака не лаяла на нас?

Ну вот, эта женщина обошла нас и не поздоровалась, и даже не посмотрела на нас. Она зашла за угол забора, и мы её больше не видели. Мы подумали, что это подруга бабушки и побежали за ней, сказать, что бабушка пошла к автолавке. У нас за забором стоял туалет, и эта женщина остановилась около него и начала что-то говорить сама себе, я и брат начали пробовать с ней разговаривать, но она не обращала на нас внимания. Мы стояли около неё минут 5, потом она развернулись и ушла в сторону леса. Так как мы были маленькие, мы не придали этому значения.

Когда пришла бабушка мы рассказали кто приходил, но она не понимала кто это и сказала, что нам показалось.

Эта женщина приходила ещё 3 дня вечером и стояла на том же месте, а потом уходила в сторону леса, она была в том же пальто, с той же шляпой и так же держала собаку в руках. Потом её приходы закончились или же мы перестали замечать её визиты.

Вот мне исполнилось 12 лет, мой дедушка уже умер. Я подошла к бабушке и решила спросить то, про что забыла на 7 лет. Моя бабушка сначала сказала, что я всё выдумала, но потом сказала, что, даже если это так и было, то она не знает похожих женщин.

Опять же лето, только мне уже было 13, мы собирались продавать дом в деревне, так как моя бабушка заболела и не справлялась. И в один из вечеров я решила выйти на поле, где раньше замечала ту женщину. На поле я пробыла недолго. Я всё то время смотрела на лес, а когда собиралась пойти домой, развернулась и увидела, что там стоит та женщина, она громко плакала. Мне стало ужасно страшно, но я решила подойти к ней и спросить, нужна ли ей помощь. Я подошла к ней со спины и решила похлопать ей по плечу, чтобы она обернулась. Когда я дотронулась до неё, она исчезла - я очень сильно испугалась и побежала в дом, рассказывать бабушке эту историю. Она мне не хотела верить, пока мы не увидели как по краю леса шла та самая женщина в зелёном пальто, зелёной шляпе и с белой собакой...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:09
Сегодня, 06:09 by РљСЂРёСЃС‚РёРЅР° РљР°С†РµСЂПросмотров: 604Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Деревня бабушка женщина лес собака призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 07:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (247|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 581
Трогательно
Не верю. Ну не верю и всё тут.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1671|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 368
Бред собачий (и в зеленом пальто).
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Славянин777
Сегодня, 09:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 207
Здравствуйте!
По Истории меня тоже терзают смутные сомнения...
А вот за НИК Автору ставлю Безусловный Плюс!!!
Жаль, что у меня нет немецкого дешифратора "Энигма", явно пригодился бы ...)
Весьма Оригинально!!!)+
Зарегистрирован: 21.12.2019
#4 написал: Летяга
Сегодня, 09:50
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10063|-4)
Публикаций: 880
Комментариев: 9 117
Не достоверно написано, доверия не вызывает.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 10:26
+3
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 303
Надо было это в раздел страшилок помещать. И образ опасного продумывать детальнее. Чтобы смотрелось страшнее. Вон, почитайте у..
Я вспомнила, как мне однажды в школьные годы надоело слушать одни и те же страшилки, и я сидела сочиняла свою по ходу рассказа. про какие-то бутылочки, страшный магазин. Так убедительно и страшно это было, что меня попросили ее рассказать второй раз. Но я не помнила ничего. Пришлось сказать, что я все выдумала.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 11:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 648
Цитата: Славянин777
нет немецкого дешифратора

Не ломая голову и не заморачиваясь, увидела только знакомое PSP (PlayStation Portable).
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#7 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 15:03
+3
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 285
Цитата: Славянин777

Жаль, что у меня нет немецкого дешифратора "Энигма", явно пригодился бы ...)
Весьма Оригинально!!!)+


Ник автора расшифровала при помощи Ноутпада и перевода кодировки из ANSI в UTF-8, прошу любить и жаловать: "Кристина Кацер")))

По истории как-то слабо верится, сплошные недомолвки: бабушка наврала, что не знала ее? и еще смутил момент, где якобы стало страшно, но девушка решила зачем-то "похлопать по плечу". Ведь все мы, если видим странных мистических теть с собачками, испытываем такое желание)) Концовка истории как будто оборвана.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#8 написал: Славянин777
Сегодня, 15:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 207
Цитата: Zero Endorphine
Цитата: Славянин777

Жаль, что у меня нет немецкого дешифратора "Энигма", явно пригодился бы ...)
Весьма Оригинально!!!)+


Ник автора расшифровала при помощи Ноутпада и перевода кодировки из ANSI в UTF-8, прошу любить и жаловать: "Кристина Кацер")))

Здравствуйте!
Браво!
Заслуженный Плюс!!!
А говорили, что древнешумерский давно забытый язык...
Ан нет!!!)))
Зарегистрирован: 21.12.2019
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