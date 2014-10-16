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Истории из жизни

Опасные гадания

Интересную историю слышал от одной знакомой женщины из Кирова, в адекватности которой я не сомневаюсь. Случай произошёл с её родственниками, решившими погадать на Рождество с помощью блюдечка (многие, наверное, помнят этот способ: на ватмане чертят круги с буквами и цифрами, в середине рисуется чёртик, в полночь призывается какой-нибудь дух, например, Гоголя и т.д., который с помощью движущегося блюдечка отвечает на различные вопросы). Ну, вот...

В полночь для гадания собралось их несколько человек. Тут были и в возрасте люди и две девушки молодые. Решили вызвать дух Высоцкого. Ну, после некоторых манипуляций и слов - блюдо задвигалось. Каждый задавал по очереди вопросы, на которые блюдце отвечало, двигаясь. Одной даме на вопрос "Что меня ждёт?" - был ответ: "Поедешь в Израиль" (а она как раз оттуда сюда погостить приехала). Погадали-погадали да решили заканчивать сие действо, говорят духу: "Уходи!", а он отвечает: "Не уйду!". Снова: "Уходи!", а он: "Не уйду!"

Короче говоря, не стали они резину тянуть, спать всем уже хотелось, одна молодая, шутя, скинула блюдце на пол. Взяли да и убрали тупо всё со стола и пола и легли спать.

Утром же все были в ужасе, взглянув на одну из молодых участниц ночного гадания, которая сбросила блюдечко. На верхних сторонах кистей обеих рук, лбу, шее, левом виске девушки были как будто бритвой нацарапаны крестики (кресты). Кстати, живности кошачей у них не было. Нательный же крест как будто кто-то снял - он валялся под кроватью.

Девушку повезли к батюшке в один из храмов Кирова (кстати, моя знакомая там прислуживает). Священник сказал, что её надо отчитывать, мол, нечисть в ней, бесы завелись.

Вроде как отчитал, что ль.

Так вот беды да несчастия никуда не ушли.

Муж бросил, ушёл к другой. Ребенку было 2 месяца, здоровый - умер на приёме у врача, на столе. С мужчинами так и не складывается больше. Пить начала.

В доме том, где гадали, стали происходить аномалии всякие.

А вам я скажу: "Не лезьте в бездну эту ради шуток и любопытства, а если уж делаете, то делайте с умом и осторожностью..."

Автор: А.М.Н.
Пересказано со слов женщины, работающей в одном из храмов г. Кирова.
Источник.

Опасные гадания


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10 by Вятка МистическаяПросмотров: 413Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Киров гадания нечистая сила храм необъяснимое дух ритуал кресты

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:26
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Я вот одного не пойму?Зачем знать наперед то, что выдумает нечистая сила.Она же ничего доброго не скажет, а только подольет масла в огонь сознания, где и так присутствуют страхи от незнания.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:49
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Так как автор начинающий+, художника обидеть может каждый.... сама история без драйва, я думаю автор учёт и в следующих оборот событий будет динамичнее 407
Зарегистрирован: 2.01.2019
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 15:54
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Не верю истории. Такие байки, очевидно, пишутся церковными фанатиками. Я это так для себя давно определила.
Церковь противоречит себе во многом. Что это за ерунда с вещими снами, например? То есть как обычным людям снятся вещие сны - так это от демонов. А как Иосифу они снились - так норм.
Так же и с гаданиями.
Оставляю без оценки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: Nlo
Сегодня, 17:26
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Комментариев: 510
Это не гадания, а спиритизм! В сотый раз уже пишу.. Разница большая, хотя духи, может, и одинаковые.
Я много занималась им в юности, скажу что есть вероятность, что дух остаётся в квартире, где баловались. Но чаще к конкретному человеку привязывается.

Но по юности лихо обычно обходит стороной. Может, дети лучше защищены..
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
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