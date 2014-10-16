Опасные гадания

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:10

Вятка Мистическая Просмотров: 413 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 08:10 by

Интересную историю слышал от одной знакомой женщины из Кирова, в адекватности которой я не сомневаюсь. Случай произошёл с её родственниками, решившими погадать на Рождество с помощью блюдечка (многие, наверное, помнят этот способ: на ватмане чертят круги с буквами и цифрами, в середине рисуется чёртик, в полночь призывается какой-нибудь дух, например, Гоголя и т.д., который с помощью движущегося блюдечка отвечает на различные вопросы). Ну, вот...В полночь для гадания собралось их несколько человек. Тут были и в возрасте люди и две девушки молодые. Решили вызвать дух Высоцкого. Ну, после некоторых манипуляций и слов - блюдо задвигалось. Каждый задавал по очереди вопросы, на которые блюдце отвечало, двигаясь. Одной даме на вопрос "Что меня ждёт?" - был ответ: "Поедешь в Израиль" (а она как раз оттуда сюда погостить приехала). Погадали-погадали да решили заканчивать сие действо, говорят духу: "Уходи!", а он отвечает: "Не уйду!". Снова: "Уходи!", а он: "Не уйду!"Короче говоря, не стали они резину тянуть, спать всем уже хотелось, одна молодая, шутя, скинула блюдце на пол. Взяли да и убрали тупо всё со стола и пола и легли спать.Утром же все были в ужасе, взглянув на одну из молодых участниц ночного гадания, которая сбросила блюдечко. На верхних сторонах кистей обеих рук, лбу, шее, левом виске девушки были как будто бритвой нацарапаны крестики (кресты). Кстати, живности кошачей у них не было. Нательный же крест как будто кто-то снял - он валялся под кроватью.Девушку повезли к батюшке в один из храмов Кирова (кстати, моя знакомая там прислуживает). Священник сказал, что её надо отчитывать, мол, нечисть в ней, бесы завелись.Вроде как отчитал, что ль.Так вот беды да несчастия никуда не ушли.Муж бросил, ушёл к другой. Ребенку было 2 месяца, здоровый - умер на приёме у врача, на столе. С мужчинами так и не складывается больше. Пить начала.В доме том, где гадали, стали происходить аномалии всякие.А вам я скажу: "Не лезьте в бездну эту ради шуток и любопытства, а если уж делаете, то делайте с умом и осторожностью..."Автор: А.М.Н.Пересказано со слов женщины, работающей в одном из храмов г. Кирова.

Ключевые слова: Киров гадания нечистая сила храм необъяснимое дух ритуал кресты

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