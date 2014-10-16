Городские легенды про женщину с копытами

Летяга Просмотров: 596 Комментарии: 10 +12 Сегодня, 08:24 by

Эта история о друге моего отца. Он бывший балагур и выпивоха, по молодости, по рассказам отца, его не видели трезвым годами, хотя исправно работал, женился; просто вечером как по расписанию обязательно чекушечку, да под селедочку, удавливал, но вот уже лет 30 как не пьёт. После случая одного. Был 1980 год, этот дядя, назовем его Айдар (это не его настоящее имя), подвыпивший ехал домой с другого города. Была ночь. И вдруг он видит - на обочине стоит симпатичная блондиночка и голосует. Радости дяди Айдара не было предела, тогда он еще молод был и кровь горячая; естественно, остановился. Спросил: "Куда, красавица?" Та, томно улыбаясь, назвала тот же город, в который он ехал. Села, значит, она на переднее пассажирское сиденье, едут разговаривают. И тут он вдруг заметил, что у нее вместо ног из-под юбки торчат козьи копыта. Сперва подумал, что померещилось, но потом уже пригляделся и офигел! Тут дядя стал прикидывать, как же быть, и тут он придумал. Остановил машину у обочины и попросил красавицу с козьими копытцами выйти и посмотреть правую переднюю фару, типа ему показалось, что она не горит. "Девушка" слезла, он тут же захлопнул дверь семерочки и по газам!!! Но не тут-то было: только он с облегчением вздохнул, как увидел в зеркало заднего вида, что эта блондиночка его плавно догоняет. Он уже на запредельной скорости, а та не отстает, и тут слышит ее цокот копыт уже слева от себя. Смотрит, она бежит рядом с ним и заглядывает к нему в окно! Мужик не из робких, хотя, как он выразился, обоссался, но поставил себе цель доехать до дома! Приехал, значит, во двор свой, а выйти не может. Эта деваха круги нарезает вокруг его машины, бегает как угорелая. Тут он просто сильно стал сигналить, но как будто никто не слышал сигнала его машины, и тут потерял сознание... С утра его нашли без сознания, у него был сердечный приступ, дядю Айдара спасли, но с тех пор он не пьёт и по ночам никогда не ездит.В общем, живу я в Алмате. Неподалеку от города есть озеро Капчагай (хочу заметить, озеро искусственное). Как-то раз я поехала с сестренкой и дядей на Капчагай, так как мама уехала туда на неделю. В общем, по дороге туда ничего особенного не было, мы поспали, поиграли в города, и не заметили, что уже приехали. В общем, встретила я там своего братишку и его друзей. Вечером мы все вместе устраивали посиделки и рассказывали страшные истории. Некоторые меня заинтересовали и даже напугали. Если вы не знаете, у нас тут ходят местные легенды: мол, Капчагай захватил половину или четверть кладбища, и теперь на трассе случаются аварии по непонятным причинам.Вот одна из историй. Ехала как-то молодая пара, парень за рулем, а девушка рядом, остановила их девушка - вроде с виду нормальная, а потом оказывается, что торс у нее человеческий, а вместо ног копыта.Ребятам я не поверила, потому что они часто прикалывались, и уже было непонятно, где ложь, где правда. Пока я не увидела все своими глазами. Когда мы возвращались в Алмату ближе к вечеру, я увидела нечто! Я облокотилась на дверь и так всю дорогу ехала. Смотрела я только вправо и вперед, а кошмар весь в том, что когда я повернулась и посмотрела назад, я увидела девушку с копытами, которая внезапно исчезла. После этого я больше не ездила на Капчагай и не собираюсь.Я живу в Казахстане, соответственно, это произошло тоже тут. Случилось это с дядей моей близкой подруги лет 5-6 назад примерно. Ее дядя ехал по трассе один; кажется, от родственников; короче – домой направлялся. Путь был неблизкий. Он как раз недавно купил Тойоту Прадо, и машина была на обкатке, 60-90 км/ч максимум, поэтому ехал не спеша.Время было уже позднее, темнело, как он нам рассказывал. Примерно в районе п. Зеренды он заметил, что на обочине стоит девушка и голосует на трассе среди ночи. На лицо была симпатичная, и дядька остановился. Тут я ему задавал вопросы: а вдруг бандюги хотели ограбить или еще что. Я б не остановился на его месте. Так вот, он опускает стекло и спрашивает у нее: мол, куда вам и т.д. В ответ она ему только машет головой и садится в машину. Дядька начал говорить ей, что он только до Кокчетава едет – типа, куда ей-то доехать надо? Она так же продолжала молчать. И тут он обращает внимание на ее ноги и видит, что у нее голени заканчиваются копытами. Испугавшись, он выскочил из машины и, не знаю как, попросил ее тоже выйти, помочь с чем-то. Как он говорил, был сильно напуган, плохо помнит, что говорил ей. Всякий бред, говорит, придумывал. Как только она вышла из машины, дядька резко сел обратно и дал газу. Эта девушка погналась за ним и начала пинать копытами сзади по машине. Он рассказывает, что у него аж тело тряслось, брови поседели полностью. До города он доехал благополучно, бампер был помят. Кстати, а брови на самом деле седые. Я был удивлен. Хотя об этой девушке много историй. Дальнобойщики рассказывали, что видели, как она недалеко от обочины стоит, но остановиться не решались. Даже как-то давно в каком-то старом казахском фильме она упоминалась. Вот.История приключилась на Капчагайской трассе (которую признают аномальной и наиболее аварийной, особенно между 42-м и 103-м км включительно).Двое молодых людей осенним вечером 2006 года направлялись из Капчагая в Алматы. По дороге заметили женщину в белом платье, которая "голосовала". Остановились спросить, не подвезти ли. Но пока женщина объясняла водителю адрес, сидящий рядом с ним и соответственно ближе к женщине заметил, как взметнулось при порыве ветра ее длинное платье. При этом с ужасом обнаружил, что у нее вместо ног копыта. Его дикий крик "Поехали отсюда скорей!" заставил водителя на всех скоростях рвануть с места. Женщина некоторое время преследовала их, но затем отстала.Женщина эта шла по дороге на Кордайском перевале в белом длинном платье, и решил ее кто-то подвезти. Копыт никто не заметил, но при посадке ее в машину услышали характерный цокот. Далеко они не уехали, так как машина, внезапно и непонятно каким образом для людей, оказалась в кювете перевернутой. Что было дальше и куда исчезла женщина с копытами, история умалчивает.Автор - levi.juden.

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