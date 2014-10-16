Толстуха

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Glebby Просмотров: 86 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 03:15 by

В ту пору я учился в колледже. Ни мне, ни моим сокурсникам учеба не претила. Да и кому она была нужна в 17 лет? Любознательные парни и девушки любили изучать друг друга, до учебников им дела не было.Вся наша группа уже была разбита по парочкам, однако были и любовные треугольники, которые ничем хорошим не заканчивались. К весне все мы знали друг друга намного лучше, чем того допускали правила.Была в нашем гнезде белая ворона. Ее звали Валей. Умной не была, но трудолюбие вывело ее на доску почета. Но лицо дурнушка, да и с весом у той были большие проблемы. Видно было, что девушка комплексовала, только из года в год становилась все толще и толще. От неправильного питания ее лицо напоминало лунные кратеры. Изъеденное акне лицо она прятала под челкой.Это сейчас, в наше время, процветает бодипозитив, любовь к себе и так далее. А лет десять назад все люди были зациклены на обложке. Толстый, но веселый? Значит душа компании. Худой, но молчаливый? Все равно куда–нибудь втиснется.Неинтересным и некрасивым людям жилось плохо. Особенно тем, про кого говорят: «Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса». Валя и была такой. Умом и красотой не отличалась, душой компании тоже не была, ни с кем не общалась.В тот год все изменилось. В первый учебный день всем было понятно, что Валя, наконец–то созрела. Вычурные стрелки, лицо под слоем тонального крема, кофта с глубоким вырезом и юбка до щиколоток. Помимо прочего, она старалась общаться с каждым представителем мужского пола, даже навязывалась на прогулки и встречи. Дошло до того, что про нее стали распускать слухи, мол, она зарегистрировалась на сайте знакомств, где искала свою любовь. Слухи оказались правдой.Один наш однокурсник, который шарил в информатике, а также помогал нам убирать вирусы после очередного просмотра несанкционированного порно, взломал ее аккаунт на сайте знакомств. Валя переписывалась и с молодыми, и со стариками, грязи там было много. Одному она выложила историю про наш курс, где описывала всех парней в неприглядном ключе. Писала, что мы все уроды, задроты, да и вообще не готовы для отношений. Такого стерпеть наша гордость не могла, и на следующий день уже весь колледж знал про ее страстные переписки, про ее безрезультатные поиски любви.Валю стали травить. Тем не менее, Валя не понимала, за что именно ее травят. И вместо того, чтобы прилюдно извиниться за свои слова, она решила начать худеть. Тем более на тот момент за ней официально закрепилась кличка «толстуха».Худела у всех на глазах, то контейнер с салатом принесет, то и вовсе кефиром питалась. Худела, худела, но килограммы никуда не уходили. Тогда она вены стала резать. Говорила, что таким образом может переключиться с голода на физическую боль. Завела дневник похудения, фотографировала себя каждый день в надежде увидеть результат, но, увы.Летом, когда все экзамены были позади, все благополучно разъехались по домам, дачам и курортам, и, к началу учебного года, уже забыли про Валю. Через два месяца мы снова вернулись за расписанные и обшарпанные парты и ахнули не только от предстоящей учебы, но и от внешнего вида Вали. Валя похудела раза в 4. Стройная, острые скулы, длинные ноги. Естественно, все стали задавать ей вопросы: как так, на какой диете, сколько сбросила и так далее. Про грязь, которую она рассказывала 50-летним дедам о нас, все забыли. Валя стала звездой. Лишилась девственности, о чем мечтала с прошлого года. И не с извращенцем, а с вполне приличным кандидатом - спортсменом Денисом из параллельной группы.Несмотря на это, с Валей стало происходить что–то странное. На занятиях постоянно озиралась, рисовала непонятные символы на руках, читала заговоры, когда думала, что ее никто не слышит. В общем, с крышей у нее стало совсем худо. Иногда засыпала прямо на занятиях таким мертвым сном, что даже преподаватель не мог ее разбудить.Зимой она вконец стала параноиком. Приходила только ко второй паре, поскольку боялась идти темными дорогами к 9 утра. От людей стала шарахаться, похудела еще больше.Такие изменения заметили не только мы, но и преподаватели, которые забили тревогу. Вызвали психолога, та поговорила с ней, а потом нас всех созвали на собрание. Злые преподаватели стали расспрашивать, кто подсадил девочку на наркоту. Грозились устроить массовую сдачу крови на наркотики.На собрании выяснилось, что Валя рассказала психологу о том, что она постоянно видит тени, которые кричат и не дают ей покоя. Она также сказала, что скоро ее заберут, что они уже украли половину ее жизни и так далее. Психолог, естественно, связала все это с принятием веществ, так как, по ее мнению, только они дают такие сбои в мозгу. Психолога, кстати, потом уволили.Правда раскрылась через неделю. Наша однокурсница, которая тогда сблизилась с Валей, рассказала нам, что та сделала с собой.Оказалось, летом Валя поехала на дачу, а там пошла к бабке–ворожее, которая, якобы, была сильной ведьмой. Та ей и сказала, что сделает ритуал, который поможет Вале похудеть, только той нужно будет всю жизнь блюсти невинность, поскольку темные силы, которых бабка призовет, не смогут ей навредить, пока она чиста и невинна. А коли прольется ее девственная кровь, то духи ее учуют и заморят до смерти. Валя согласилась, только пункт про сохранение невинности решила не соблюдать.Ведьма также сказала Вале о том, что темные силы будут следовать за ней вечно, и что той лучше не заводить близких знакомств, иначе пострадают другие люди, поскольку темные силам нужна энергия, а Валя для них будет недоступна.Глупая, глупая Валя. В феврале ее отправили в психиатрическую больницу: ночью она пыталась удушить своего маленького брата. Темные силы сводили с ума не только Валю, но и ее окружение. Ее родители развелись, разругались, брата забрала бабушка, а разум Вали постепенно забирали неведомые тени.Не знаю, сожалела ли Валя о том, что избавилась от облика толстухи таким образом. Этого уже никто не узнает: после выписки из больницы она оборвала все связи с родственниками и знакомыми.Ту бабку, кстати, потом допрашивали сельчане. Она им сказала, что давала Вале какую-то настойку из бледных поганок, якобы для ускорения обмена веществ, а про духов и знать и не знала.Одно могу сказать точно. В истории не нужно искать виноватых и невинных. Повторюсь, нам было 17 лет. В этой истории у каждого из нас был выбор, и каждый из нас в будущем поплатился за свои поступки.

Ключевые слова: Тени бабка-колдунья деревня авторская история

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