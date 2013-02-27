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Истории из жизни

Домовой в образе бабушки

Доброго времени суток. История произошла со мной лет 20 или чуть больше назад, мне был тогда 21 год. Когда мои бабушка и дедушка были живы, я часто оставалась ночевать у них. Так было с самого детства; можно сказать, до двадцати с небольшим лет я большую часть жизни провела у них. Хоть родители мои и жили недалеко, но мне нравилось у бабушки с дедушкой, все мои друзья детства жили поблизости.

Когда я была школьницей, то спала обычно в комнате с бабушкой (квартира была двухкомнатной), там стояли две кровати - на одной бабушка, на другой я. Бабушка моя во сне обычно храпела, и не временами, а постоянно. У меня очень чуткий сон, и меня постоянно будил её храп. Я пробовала стелить себе постель на полу в комнате с дедушкой, но и там история с храпом повторялась. В конце концов я стала стелить себе на полу в кухне.

И вот, в одну из ночей я засыпала под радио. Это был не радиоприёмник, а радио-точка на стене, которая прекращала работу в 12 часов ночи. Помню, сквозь дрему отметила, что радио замолчало, и я вроде как уснула, но, видимо, некрепко, потому что спустя какое-то время услышала, что дверь в спальню бабушки открылась. Бабушка каждую ночь вставала в туалет, и я не удивилась, а просто отметила про себя, что она идет по нужде.

Расположение комнат в квартире было такое, что вход в кухню располагался прямо напротив спальни через длинный коридор, и вдоль коридора находились кладовая, потом туалет и последняя дверь, ближайшая к кухне, вела в ванную комнату.

И вот, лежу я на животе лицом ко входу и вижу сквозь приоткрытые веки, как бабушка проходит кладовую, проходит туалет и идет дальше. Помню, как я немного удивилась, почему она не зашла в туалет, и решила, что бабушке зачем-то понадобилось в ванную. И тут до меня доходит, что бабушка что-то шепчет на ходу. Честно скажу, хоть я была уже взрослой девицей, стало жутковато. Без всякой логики и рассуждений, не до них вдруг стало, меня аж обдало жаром, когда я прислушалась и поняла, что именно она шепчет. Шептала она одно единственное слово, причем повторяла его очень-очень быстро: "Зло, зло, зло, зло, зло, зло...". В тот момент, когда стало ясно, что и дверь в ванную она прошла и собирается зайти на кухню, я от ужаса, который меня просто парализовал, единственное, что смогла сделать - это отвернуть голову в другую сторону. Потом было такое ощущение, что мне приснился просто кошмар, и надо стряхнуть с себя это сонное ощущение. И только я об этом подумала, как просто физически почувствовала, что надо мной в области лопаток кто-то как будто держит ладонь. Было чувство жара и ощущение, что держат руку буквально в миллиметре от спины. Захотелось просто орать со страха, но как это бывает при сонном параличе, я смогла только замычать слабенько. После этого окончательно проснулась и поняла, что в доме все тихо и спокойно. Уснула, конечно, но было очень неприятно.

Говорят, что домовые могут показаться в виде хозяина или хозяйки дома и предупредить о предстоящем событии. Возможно, это был просто сон, а возможно и нет. Меньше, чем через полгода бабушки не стало.

В дополнение скажу, что в этой квартире ночью мне даже сейчас, спустя 20 с лишним лет, не очень уютно. Бывало такое, что собака по ночам начинала рычать и смотреть в коридор.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:15
Вчера, 07:15 by лаураияПросмотров: 912Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Бабушка домовой ночь кухня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Madame Margo
Вчера, 11:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 428
А Вы уверены, что это была на самом деле не Ваша бабушка, а кто-то в ее образе? Может это она и была, просто ходила во сне? В рассказе я не нашла уточнений, что именно в тот момент Вы видели, что она спала в своей комнате. Все бывает в жизни, плюс. И я видела мельком двойника мужа дома перед его приходом, но в тот момент не спала, к чему бы это могло быть?
Зарегистрирован: 27.02.2013
 
#2 написал: Talisha
Вчера, 13:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1657|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 314
"Зло" никак смерть не могло обозначать, потому что смерть сама по себе не является злом, если она не насильственная и не жестокая, конечно.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 17:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 661
Хоть сон, хоть видение--ничего хорошего это событие worried не предвещало.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#4 написал: каменная башка
Вчера, 19:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
повезло что не летаргический сон
Зарегистрирован: 12.05.2020
#5 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:14
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2844|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 6 062
Цитата: Talisha
"Зло" никак смерть не могло обозначать, потому что смерть сама по себе не является злом, если она не насильственная и не жестокая, конечно.

Согласна, но мы привыкли, что домовой приходит к добру или к худу, и всё- таки антоним слова добро, скорее зло. Кто же знает, что у него на уме. )) Но так выходит, что к худу приходил. Может плохо без хозяйки будет, переживал, наверное.
Интересно, а сама бабушка упоминала, что у неё домовой есть? +++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
#6 написал: NEMO 1
Вчера, 21:11
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 114
Домовой всегда в своём образе))) другой вопрос, что или кого видел автор?)
Зарегистрирован: 2.01.2019
#7 написал: vikki z
Сегодня, 00:21
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 79
Да уж я тоже испугалась +++за историю
Зарегистрирован: 21.01.2020
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