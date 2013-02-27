Домовой в образе бабушки

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:15

лаураия Просмотров: 912 Комментарии: 7 +14 Вчера, 07:15 by

Доброго времени суток. История произошла со мной лет 20 или чуть больше назад, мне был тогда 21 год. Когда мои бабушка и дедушка были живы, я часто оставалась ночевать у них. Так было с самого детства; можно сказать, до двадцати с небольшим лет я большую часть жизни провела у них. Хоть родители мои и жили недалеко, но мне нравилось у бабушки с дедушкой, все мои друзья детства жили поблизости.Когда я была школьницей, то спала обычно в комнате с бабушкой (квартира была двухкомнатной), там стояли две кровати - на одной бабушка, на другой я. Бабушка моя во сне обычно храпела, и не временами, а постоянно. У меня очень чуткий сон, и меня постоянно будил её храп. Я пробовала стелить себе постель на полу в комнате с дедушкой, но и там история с храпом повторялась. В конце концов я стала стелить себе на полу в кухне.И вот, в одну из ночей я засыпала под радио. Это был не радиоприёмник, а радио-точка на стене, которая прекращала работу в 12 часов ночи. Помню, сквозь дрему отметила, что радио замолчало, и я вроде как уснула, но, видимо, некрепко, потому что спустя какое-то время услышала, что дверь в спальню бабушки открылась. Бабушка каждую ночь вставала в туалет, и я не удивилась, а просто отметила про себя, что она идет по нужде.Расположение комнат в квартире было такое, что вход в кухню располагался прямо напротив спальни через длинный коридор, и вдоль коридора находились кладовая, потом туалет и последняя дверь, ближайшая к кухне, вела в ванную комнату.И вот, лежу я на животе лицом ко входу и вижу сквозь приоткрытые веки, как бабушка проходит кладовую, проходит туалет и идет дальше. Помню, как я немного удивилась, почему она не зашла в туалет, и решила, что бабушке зачем-то понадобилось в ванную. И тут до меня доходит, что бабушка что-то шепчет на ходу. Честно скажу, хоть я была уже взрослой девицей, стало жутковато. Без всякой логики и рассуждений, не до них вдруг стало, меня аж обдало жаром, когда я прислушалась и поняла, что именно она шепчет. Шептала она одно единственное слово, причем повторяла его очень-очень быстро: "Зло, зло, зло, зло, зло, зло...". В тот момент, когда стало ясно, что и дверь в ванную она прошла и собирается зайти на кухню, я от ужаса, который меня просто парализовал, единственное, что смогла сделать - это отвернуть голову в другую сторону. Потом было такое ощущение, что мне приснился просто кошмар, и надо стряхнуть с себя это сонное ощущение. И только я об этом подумала, как просто физически почувствовала, что надо мной в области лопаток кто-то как будто держит ладонь. Было чувство жара и ощущение, что держат руку буквально в миллиметре от спины. Захотелось просто орать со страха, но как это бывает при сонном параличе, я смогла только замычать слабенько. После этого окончательно проснулась и поняла, что в доме все тихо и спокойно. Уснула, конечно, но было очень неприятно.Говорят, что домовые могут показаться в виде хозяина или хозяйки дома и предупредить о предстоящем событии. Возможно, это был просто сон, а возможно и нет. Меньше, чем через полгода бабушки не стало.В дополнение скажу, что в этой квартире ночью мне даже сейчас, спустя 20 с лишним лет, не очень уютно. Бывало такое, что собака по ночам начинала рычать и смотреть в коридор.

Ключевые слова: Бабушка домовой ночь кухня авторская история

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