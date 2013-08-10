Вещунья

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:06

курилка-дурилка Просмотров: 318 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 06:06 by

Однажды летом бабушка попросила маму с сестрой (сестра года 2 как вышла замуж и приехала погостить на несколько дней) собрать саксаул (это такой низкорослый кустарник, которым топят печи). Маме тогда было лет 20, сестра немного постарше. Далее со слов мамы.Собрали мы саксаула по две здоровенные связки, а за разговорами и не заметили, что далеко забрели, аж до старого казахского кладбища, а это километра 4 от поселка. Вера (сестра) вдруг говорит: "Ань, погляди, какая женщина красивая идет, прямо как картинка!". Я поднимаю голову и вижу - со стороны кладбища идет высокая стройная женщина в белом платье, с темными волосами и очень красивым лицом. На шее повязан белый шарф и он развевается в движении вместе с полами платья. Но что самое странное - чем ближе она подходила, тем выше становилась... Когда она была примерно метрах в 50 от нас, ее рост составлял 12-15 метров и постоянно увеличивался по мере ее приближения. Мы стояли в полном оцепенении, даже не могли пошевелиться. Я с огромным трудом отвела от нее взгляд, бросила свою вязанку, схватила Веру за руку, и мы побежали... Я больше никогда в жизни ТАК не бегала и ТАК не пугалась! Добежали до поселка за считанные минуты! Вера бежала еще и со связкой саксаула, забыла с перепугу бросить...Прибежали и рассказываем маме, что видели, а сами аж трясемся от страха. А в это время к нам зашла соседка, она стала невольным слушателем истории и сказала, что это нам вещевали и надо было спросить "К добру или к худу?". Да какой там спрашивать, чуть на месте не скончались! А бабушка сказала, что это была чья-то смерть и кто-то из нас в очень скором времени умрет... И не ошиблась бабушка - меньше чем через месяц в аварии погибла Вера... И, как оказалось, не одна, а со своим нерожденным ребенком...Автор неизвестен.

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