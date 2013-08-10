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Истории из жизни

Вещунья

Однажды летом бабушка попросила маму с сестрой (сестра года 2 как вышла замуж и приехала погостить на несколько дней) собрать саксаул (это такой низкорослый кустарник, которым топят печи). Маме тогда было лет 20, сестра немного постарше. Далее со слов мамы.

Собрали мы саксаула по две здоровенные связки, а за разговорами и не заметили, что далеко забрели, аж до старого казахского кладбища, а это километра 4 от поселка. Вера (сестра) вдруг говорит: "Ань, погляди, какая женщина красивая идет, прямо как картинка!". Я поднимаю голову и вижу - со стороны кладбища идет высокая стройная женщина в белом платье, с темными волосами и очень красивым лицом. На шее повязан белый шарф и он развевается в движении вместе с полами платья. Но что самое странное - чем ближе она подходила, тем выше становилась... Когда она была примерно метрах в 50 от нас, ее рост составлял 12-15 метров и постоянно увеличивался по мере ее приближения. Мы стояли в полном оцепенении, даже не могли пошевелиться. Я с огромным трудом отвела от нее взгляд, бросила свою вязанку, схватила Веру за руку, и мы побежали... Я больше никогда в жизни ТАК не бегала и ТАК не пугалась! Добежали до поселка за считанные минуты! Вера бежала еще и со связкой саксаула, забыла с перепугу бросить...

Прибежали и рассказываем маме, что видели, а сами аж трясемся от страха. А в это время к нам зашла соседка, она стала невольным слушателем истории и сказала, что это нам вещевали и надо было спросить "К добру или к худу?". Да какой там спрашивать, чуть на месте не скончались! А бабушка сказала, что это была чья-то смерть и кто-то из нас в очень скором времени умрет... И не ошиблась бабушка - меньше чем через месяц в аварии погибла Вера... И, как оказалось, не одна, а со своим нерожденным ребенком...

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:06
Сегодня, 06:06 by курилка-дурилкаПросмотров: 318Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Кладбище женщина предвестие вещунья авария деревня смерть сестра бабушка Казахстан

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 08:50
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 6 051
Бабуля могла бы и промолчать, не знаешь как избежать, незачем рот открывать. А вообще похоже на богиню из древне- русской мифологии. И опять же, может и не за тем приходила, но вот услышала бабку и разозлилась. ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
#2 написал: Talisha
Сегодня, 09:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1655|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 295
Бабушке "респект" за такую мыслеформу, угробила внучку." Наблюдатель создает наблюдаемое",т.е.во что верим,то и получим. Бабуля создала программу,которая в итоге сработала на более слабой
энергетически внучке, вот и всё.Нет предсказаний о чем-то,есть программы (приметы), навязываемые людям и людьми. Всегда и всё можно ОТМЕНИТЬ. Сколько я отменила в своей жизни "100-процентных" примет! Дух человека решает, чему быть, а чему нет. У чего идти на поводу (принимать), а что отменить - и так оно и будет. Не сомневайтесь в себе и в своей силе никогда! Смело отменяйте и отказывайтесь от негатива, даже если он уже начал происходить - и увидите, как он отступает и вовсе исчезает.
Не кто-то там решает нас забрать или наказать, а МЫ САМИ создаем такую реальность.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:08
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 6 051
Цитата: Talisha
Бабушке "респект" за такую мыслеформу, угробила внучку." Наблюдатель создает наблюдаемое",т.е.во что верим,то и получим. Бабуля создала программу,которая в итоге сработала на более слабой
энергетически внучке, вот и всё.Нет предсказаний о чем-то,есть программы (приметы), навязываемые людям и людьми. Всегда и всё можно ОТМЕНИТЬ. Сколько я отменила в своей жизни "100-процентных" примет! Дух человека решает, чему быть, а чему нет. У чего идти на поводу (принимать), а что отменить - и так оно и будет. Не сомневайтесь в себе и в своей силе никогда! Смело отменяйте и отказывайтесь от негатива, даже если он уже начал происходить - и увидите, как он отступает и вовсе исчезает.
Не кто-то там решает нас забрать или наказать, а МЫ САМИ создаем такую реальность.

Согласна, девчата и так испугались, а им ещё негатив в дагонку прицепили.
Я тоже знаю - не знаю, если подобное рассказывают, говорю, что защитник полей, много хвороста взяли, извинись и оставь молока задобрить. И всё будет хорошо.
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
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