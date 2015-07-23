Кольская сверхглубокая, или не стоит подглядывать за Преисподней

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Адам Просмотров: 257 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 06:02 by

История, представленная ниже, дошла до меня, мягко говоря, не из первых уст. Я доверяю человеку, поведавшему мне ее, но и допускаю возможность неких приукрашиваний, неизбежно возникающих при рассказе подобных сюжетов.От себя я добавил только более подробные описания деталей работ, производимых на Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважине (СГ-3), и уточнил их хронологию.Научно-техническая часть истории также затрагиваться не будет, во избежание некоторых противоречий.***Рассказ этот я услышал от своей коллеги. Дама эта была родом из Новосибирска, а ее дед, бывший геологом по образованию, работал преподавателем на какой-то кафедре в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Так вышло, что в 1970 году он прошел серьезный отбор на работу на геологическом объекте в Мурманской области. Подробностями он тогда не делился, упомянул о государственной тайне, после чего расспросы родни прекратились сами собой. Ранней весной дед вылетел в Москву..."В начале мая из Москвы нас отправили самолетом в Мурманск. Целая делегация - около ста человек геологов, геофизиков и сейсмологов. Все были лучшими умами в своих направлениях. Как выяснилось позже, кроме ученых на объект были также отправлены около четырехсот рабочих.Из Мурманска мы долго добирались на спецтехнике до поселка Заполярный, а оттуда еще на десять километров западнее. И вот, мы прибыли на объект. В Москве нам уже разъяснили задачу - создание сверхглубокой скважины, главным назначением которой было прохождение отметки "9583 метров", принадлежавшей американцам".Дед работал на этой скважине много лет. Там он сдружился с Андреем - сейсмологом из Челябинска, они жили в одной квартире в Заполярном, в свободное от смен время. У Андрея была молодая жена, по которой тот безумно скучал - они женились буквально за полгода до его отбытия в Мурманскую область. Поскольку работа шла на удаленном объекте вахтовым методом, то возможность видеться с семьей была не чаще, чем раз в три-четыре месяца.В семьдесят девятом году поставленная задача по глубине была выполнена. Министр геологии Советского Союза лично приезжал с поздравлениями, выдавал награды и премии. Также весь научный состав получил по месячному отпуску. Дед вернулся в Новосибирск к бабушке и маме моей коллеги, а Андрей - к своей жене.Однако из отпуска Андрей вернулся подавленный. Оказалось, что у его жены начались проблемы со здоровьем, самочувствие ее ухудшалось. Ее мучил сухой кашель - врачи диагностировали острый пульмонит. Видимо, сказалась ее работа в покрасочном цеху, на одном из металлургических заводов. Андрей старался чаще ездить к ней, дед помогал ему, прикрывая перед начальством.К началу 1983 года была пройдена баснословная отметка в 12 километров. Тогда же Андрею пришла новость о смерти жены. Болезнь дала осложнение на сердце, и она скончалась в реанимационном отделении ночью. Горе раздавило его. Он замкнулся в себе, почти не разговаривал с сослуживцами. Дед заметил в их общей квартире появление бумажных икон, которых раньше точно не было.Чертовщина началась с 12 000 метров. Сначала буровая установка испытывала сильный перегрев, поскольку температура на этой глубине намного превышала прогнозируемую. Персонал скважины даже пошучивал: "Мол, пробурились в самое пекло..." Затем микрофоны ученых записали странные звуки на глубине. После обработки записи, шутки закончились, поскольку многие из них пришли к единому мнению - на пленке кричали люди...Поползли слухи, рабочие начали протестовать насчет дальнейших работ. Многие сотрудники стали жаловаться на ночные кошмары. Андрей же всем говорил о том, что мы пробурили скважину в ад, и теперь демоны вырвутся на свободу, а еще - что он слышит по ночам, как с ним разговаривает умершая жена.Авария произошла 27 сентября 1984 года. Оборвалась буровая колонна. Сотрудники ночной смены рассказывали, что в момент извлечения бура, из скважины раздался зловещий смех, а по стенам бурового помещения появлялись человеческие тени.Той же ночью в Андрея что-то вселилось. Сначала он забился в угол своей комнаты и не выходил оттуда. Когда дед зашел к нему, тот начал бросаться на него и кричать, причем казалось, что сразу несколькими разными голосами. Когда на помощь деду прибежали соседи, они втроем не смогли его удержать. Андрей начал разговаривать с ними на неизвестном языке и постоянно смеялся. В этот момент все иконы в его комнате вспыхнули. Пока огонь тушили, Андрей исчез.Его обнаружили в туалете соседней квартиры. Когда дверь выломали, он уже перестал дышать, удавившись тросом, вынутым из бачка. Откачать его не удалось...Жители окрестных поселков рассказывали о странных тенях, крадущихся по стенам и жутких голосах, слышных по ночам. Говорили и о том, что в домах их появлялись жуткие надписи на разных языках. Кто-то видел и на русском: "Теперь я свободен".***Вот такая вышла история. Верить или нет - решать вам. Я в своей жизни слышал немало подобных история о Кольской скважине (не поверите, но один раз в роли рассказчика выступал священник), но именно эта привлекла мое внимание своей близостью к реальному участнику тех событий.

Ключевые слова: Скважина одержимость тени авторская история

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