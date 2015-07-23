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Истории из жизни

Кольская сверхглубокая, или не стоит подглядывать за Преисподней

Кольская сверхглубокая, или не стоит подглядывать за Преисподней


История, представленная ниже, дошла до меня, мягко говоря, не из первых уст. Я доверяю человеку, поведавшему мне ее, но и допускаю возможность неких приукрашиваний, неизбежно возникающих при рассказе подобных сюжетов.

От себя я добавил только более подробные описания деталей работ, производимых на Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважине (СГ-3), и уточнил их хронологию.

Научно-техническая часть истории также затрагиваться не будет, во избежание некоторых противоречий.

***

Рассказ этот я услышал от своей коллеги. Дама эта была родом из Новосибирска, а ее дед, бывший геологом по образованию, работал преподавателем на какой-то кафедре в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Так вышло, что в 1970 году он прошел серьезный отбор на работу на геологическом объекте в Мурманской области. Подробностями он тогда не делился, упомянул о государственной тайне, после чего расспросы родни прекратились сами собой. Ранней весной дед вылетел в Москву...

"В начале мая из Москвы нас отправили самолетом в Мурманск. Целая делегация - около ста человек геологов, геофизиков и сейсмологов. Все были лучшими умами в своих направлениях. Как выяснилось позже, кроме ученых на объект были также отправлены около четырехсот рабочих.

Из Мурманска мы долго добирались на спецтехнике до поселка Заполярный, а оттуда еще на десять километров западнее. И вот, мы прибыли на объект. В Москве нам уже разъяснили задачу - создание сверхглубокой скважины, главным назначением которой было прохождение отметки "9583 метров", принадлежавшей американцам".

Дед работал на этой скважине много лет. Там он сдружился с Андреем - сейсмологом из Челябинска, они жили в одной квартире в Заполярном, в свободное от смен время. У Андрея была молодая жена, по которой тот безумно скучал - они женились буквально за полгода до его отбытия в Мурманскую область. Поскольку работа шла на удаленном объекте вахтовым методом, то возможность видеться с семьей была не чаще, чем раз в три-четыре месяца.

В семьдесят девятом году поставленная задача по глубине была выполнена. Министр геологии Советского Союза лично приезжал с поздравлениями, выдавал награды и премии. Также весь научный состав получил по месячному отпуску. Дед вернулся в Новосибирск к бабушке и маме моей коллеги, а Андрей - к своей жене.

Однако из отпуска Андрей вернулся подавленный. Оказалось, что у его жены начались проблемы со здоровьем, самочувствие ее ухудшалось. Ее мучил сухой кашель - врачи диагностировали острый пульмонит. Видимо, сказалась ее работа в покрасочном цеху, на одном из металлургических заводов. Андрей старался чаще ездить к ней, дед помогал ему, прикрывая перед начальством.

К началу 1983 года была пройдена баснословная отметка в 12 километров. Тогда же Андрею пришла новость о смерти жены. Болезнь дала осложнение на сердце, и она скончалась в реанимационном отделении ночью. Горе раздавило его. Он замкнулся в себе, почти не разговаривал с сослуживцами. Дед заметил в их общей квартире появление бумажных икон, которых раньше точно не было.

Чертовщина началась с 12 000 метров. Сначала буровая установка испытывала сильный перегрев, поскольку температура на этой глубине намного превышала прогнозируемую. Персонал скважины даже пошучивал: "Мол, пробурились в самое пекло..." Затем микрофоны ученых записали странные звуки на глубине. После обработки записи, шутки закончились, поскольку многие из них пришли к единому мнению - на пленке кричали люди...

Поползли слухи, рабочие начали протестовать насчет дальнейших работ. Многие сотрудники стали жаловаться на ночные кошмары. Андрей же всем говорил о том, что мы пробурили скважину в ад, и теперь демоны вырвутся на свободу, а еще - что он слышит по ночам, как с ним разговаривает умершая жена.

Авария произошла 27 сентября 1984 года. Оборвалась буровая колонна. Сотрудники ночной смены рассказывали, что в момент извлечения бура, из скважины раздался зловещий смех, а по стенам бурового помещения появлялись человеческие тени.
Той же ночью в Андрея что-то вселилось. Сначала он забился в угол своей комнаты и не выходил оттуда. Когда дед зашел к нему, тот начал бросаться на него и кричать, причем казалось, что сразу несколькими разными голосами. Когда на помощь деду прибежали соседи, они втроем не смогли его удержать. Андрей начал разговаривать с ними на неизвестном языке и постоянно смеялся. В этот момент все иконы в его комнате вспыхнули. Пока огонь тушили, Андрей исчез.

Его обнаружили в туалете соседней квартиры. Когда дверь выломали, он уже перестал дышать, удавившись тросом, вынутым из бачка. Откачать его не удалось...

Жители окрестных поселков рассказывали о странных тенях, крадущихся по стенам и жутких голосах, слышных по ночам. Говорили и о том, что в домах их появлялись жуткие надписи на разных языках. Кто-то видел и на русском: "Теперь я свободен".

***

Вот такая вышла история. Верить или нет - решать вам. Я в своей жизни слышал немало подобных история о Кольской скважине (не поверите, но один раз в роли рассказчика выступал священник), но именно эта привлекла мое внимание своей близостью к реальному участнику тех событий.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:02 by Марк АдамПросмотров: 257Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Скважина одержимость тени авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 06:05
+2
Онлайн
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Комментариев: 2 395
Ну я даже не знаю...

Дело в том, что благодаря шутке (а впервые статья по поводу записанных в скважине "голосов из ада" была опубликована в указанной финской газете в местный день дурака) возникла легенда, ставшая крайне популярной в православной и околоправославной среде. Записи "голосов из преисподней" с различными комментариями и разной степени мистичности можно найти, наверное, на всех популярных аудио- и видеохостингах. Вот только мнение директора "Кольской..." Д.М. Губермана основательно расходится с данной версией.

====
– Откуда тогда взялось столько публикаций, рассказывающих про странные звуки в глубине, про чертей?

– Для меня эти публикации стали полной неожиданностью. Мы спокойно работали в Заполярном, и вдруг на наш офис обрушился шквал телефонных звонков – на уровне главных редакторов областных газет и секретарей обкомов партии. Звонившие спрашивали, как идет бурение, не появились ли интересные новости. Я отвечал: нет, работаем по плану, уже за 12 км перебурили. Ладно, говорят, спасибо. И так – первый звонок, минут через 20 – второй. И наконец я задал звонившему прямой вопрос: почему все вдруг нами заинтересовались? Ну как же, говорит, во всех газетах написано: сенсация. Вы там до ада добурились и чертей подняли.

Мы провели расследование и выяснили, что информация перепечатана из финской молодежной газеты, которая вышла в День дурака (это типа нашего 1 апреля). Статью оттуда взяла сыктывкарская молодежная газета, и после этого «сенсация» разлетелась не только по нашей стране, но и по всему миру.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Talisha
Сегодня, 07:22
+1
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Без оценки только лишь за труд автора.
Чушь несусветная.
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#3 написал: Ббу
Сегодня, 08:25
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А мне понравилось
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#4 написал: Exeler
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Нет историй про Рай?
В этой истории случае как например с зельями. Возможно сделать зелье отравления, да невозможно сделать зелье возрождения! Отравиться можно и без зелий.
Так и здесь: Рай на небе а ад под землёй. До ядра земли легче добраться чем до неба!



P.S. Всех с Днём Победы.
Зарегистрирован: 1.03.2020
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