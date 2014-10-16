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Истории из жизни

Хлопок дверью

Добрый день. Хочу рассказать свою историю из моей жизни. Происходящее я, для себя, так рационально и не объяснил.

Эта история произошла в 2013 году. Мы с супругой в то время жили вдвоем в двухкомнатной квартире. С нами проживал еще мой пес. Собака была очень активна и, если слышала какой-то шум на лестничной клетке подъезда, подымала громкий лай. Так что, подкрасться незаметно к нашей входной двери было невозможно.

Сам я атеист и в потустороннее никогда не верил, а вот жена постоянно мне рассказывала про необъяснимые события, происходящие с ней на протяжении жизни. Истории эти были, в основном, с ее детства и до нашего знакомства. Но, на протяжении последнего года, супруга стала жаловаться на странности, которые вновь стали с ней происходить. В основном эти события носили безвредный характер (что-то показалась, краем зрения заметила движение в пустой комнате, ощущение присутствия кого-то в полном одиночестве и тд.). Супруге я верил, бредом ее рассказы не называл. Зная много лет друг друга, мы понимали, что параноиков и шизофреников среди нас нет. Супругу я всегда успокаивал и находил рациональное объяснение всему, что с ней происходило (обман зрения, игра теней, усталость, переутомляемость и т.д.).

Однако и со мной, незадолго до описанных событий, стали происходить похожие странности. Себе происходящее я объяснял так же и искренне верил, что ничего паранормального в мире не бывает и объясняется логично и научно обоснованно. Так мы и продолжали жить, и даже попривыкли к разным событиям и (во всяком случае я) перестали обращать на все это внимание. Но, в жаркую летнюю ночь и началась моя история, которой я хочу поделиться.

Как обычно, поздним вечером мы готовились ко сну. В последнее время мы ложились в зале, так как там работал кондиционер. Наша комната располагалась рядом с кухней, дверь которой мы всегда закрывали на ночь, чтобы туда не ходил пес. Сама дверь была со стеклянным окном, которое из-за несчастного случая разбилось. Из-за кондиционера окно на кухне закрывалось и, соответственно, в комнате тоже. Сквозняк был, в связи с этим, невозможен. Мы легли спасть и уснули крепким здоровым сном. Ночью я и жена проснулись одновременно. Мы услышали сильный хлопок. Оба с спросонья ничего не поняли, во сне ли слышали или наяву. Но сознание с опозданием проснулось и начало работать, и я понял, что слышал сильный хлопок двери. Я сразу обратил внимание на пса, он лежал рядом с диваном и зевал, так что причиной хлопка двери собака быть не могла. Я особо не стал долго размышлять на тему происходящего и лег досыпать дальше.

Утром, за завтраком, мы с женой вкратце обсудили происходящее. Я, как всегда, пытался объяснить это рационально (правда, так и не смог), а жена уже настойчиво заявила о паранормальном случае, который ее очень тревожит. День пролетел в суетах и заботах повсеместной жизни, и наступила следующая ночь. Громкий двойной удар чего-то, опять разбудил нас с женой. Я встал с дивана и обратил внимание, что пес, как всегда, лежит рядом и испуганно смотрит в сторону кухни. Выйдя в коридор, я увидел закрытую дверь на кухню, впрочем, как и в другую комнату. Мое сознание обработало ситуацию, и я понял, что источником громкого звука была дверь на кухню, которая с силой открылась, ударилась ручкой об стену и мгновенно закрылась, произведя громкий хлопок. Спать я все же лег, но уснул далеко не сразу. Спокойствия прошлой ночи со мной уже не было.

Утром я проспал на работу, и не было возможности обсудить произошедшее с женой. Но на протяжении дня я все время думал о случившемся и не мог найти ни одного разумного объяснения. Вечером я начал лазить в интернете, пытаясь найти информацию о подобных случаях и хоть какие-то объяснения, но так ничего и не нашел.

Эти события повторились и следующей ночью, на протяжении еще нескольких ночей. Мы с супругой как бы уже привыкли к этому, и адреналин на эти события уже не вырабатывался. Позже я наткнулся на информацию в интернете, где описывались паранормальные события и объяснялась их активность. Если верить автору, то силы, которые делают нашу жизнь кошмаром, питаются нашим страхом. И чем сильнее мы боимся, тем активнее происходит их действия. Я обратил на это внимание, так как заметил, что хлопки перестали быть такими громкими в последнее время. Как только мы привыкли и перестали пугаться, дверь хлопала все слабее.

Прошло шесть ночей подряд и, после третьего раза, дверь билась о стену все слабее и мягче. На седьмую ночь и вовсе ничего не произошло. С женой мы стали придерживаться мнения, что если что-то и существует, то оно питается нашими страхами. И как только мы просто привыкли и перестали бояться, все успокоилось. Я даже стал забывать все происходящее, стал относиться к недавним событиям, как к чему-то обычному. Снова я стал реалистом, подумал, что если это и происходило, то, значит, на это были вполне физические причины. А мистикой нам показалось, просто потому, что мы не нашли объяснений.

Но прошло меньше недели, как ночью мы с женой снова проснулись от сильных хлопков. На этот раз их было много, сколько - не помню, хотя во сне еще слышал грохот. Жена бледная сидя выкатила глаза и сменяла взгляд то на меня, то на дверь на кухню. Собака забилась под диван ближе к моей стороне. Сам я, будучи далеко не из пугливых, потерял дар речи и очень испугался. Все произошло довольно быстро, но очень громко. Но наступила тишина, и складывалось впечатление, что ничего не было, а мы просто спятили. Но прошло немного времени, я пришёл в себя, сознание снова включилось. Я встал и пошёл посмотреть на кухню, что так сильно могло грохотать. Увиденное оставило все сомнения. Больше нельзя было все отрицать и думать, что все показалось. Штукатурка около двери отвалилась. На стене была выбита выемка от ручки, а сама ручка валялась на полу вся разбитая. С огромной силой, что-то открыло дверь, ударило об стену и с силой закрыло обратно. И так много раз. Сила была очень сильная, что штукатурка на стене и краска на двери местами отвалились и валялись на полу.

Больше ничего с тех пор не происходило. Потихоньку мы перестали ночами вздрагивать из-за различных шорохов, и жизнь налаживалась.

Прошло несколько месяцев с той страшной ночи, мы уже почти о ней забыли. Приехали с женой к родителям. За столом обсуждали наши дела, вели диалог о различных событиях, и тут моя теща рассказала нам про свою находку. Теща решила перебрать перину со старых подушек. Сшить из них несколько маленьких. Она распорола одну и обнаружила в ней странную куклу, связанную из веревки. Будучи религиозным человеком, теще прочла молитву и сожгла находку. По рассказу я узнал, что эти подушки очень давно подарила бабушка моей жены по отцовской линии. Как выяснилось, она сильно недолюбливала мою тещу и детей. Но, со временем, вроде смирилась и перестала ломать всем жизнь, уехала к себе в село, и до самой ее смерти о ней не вспоминали. После нескольких уточняющих вопросов, мы с женой, побледневшие, поняли, что куклу сожгли именно в ту ночь, когда произошло вышеописанное событие. В последнюю, самую жуткую ночь. Моя супруга этой куклой объяснила и происходящее с ней в детстве, ведь это была именно ее подушка.

Все давно прошло, больше паранормальных событий с нами не случалась. Я очень долго размышлял над всем этим и перестал быть таким категоричным. Я теперь точно знаю, что что-то существует, и это что-то не принадлежит обычной нашей физической жизни. Оно не поддаётся законам физики. Я так и не стал религиозным человеком, но крайне сильно поменял свой скептицизм. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:09 by EVGANПросмотров: 502Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Дверь удар ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 22:46
-1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 821
Это происходило в физической реальности, а значит поддается физическим законам.Когда нет объяснений данным явлениям, то люди называют это мистикой.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:50
+1
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Репутация: (2378|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 205
Ничего себе, получается Нечто наведенное когда-то на детей нелюбимой невестки обитало далеко от подушки и куклы в ней. Вот это мастерство. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 23:26
+1
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Комментариев: 510
Страшно становится от того, что все эти подклады так долго действуют, неужели у них нет срока давности и они не теряют свою силу ? Или действие этого подклада возобновилось от того, что его обнаружили. Что-то я запуталась. За историю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:08
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Я так понимаю, свекровь и невестка снова невзлюбили друг друга, история стара, как мир! + good
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#5 написал: Казах_Демонолог
Сегодня, 03:12
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Комментариев: 8
Жена в детстве или в подростковом возрасте не гадала на суженого ряженого ? Это нужно уточнить у нее. Потому что если гадала демон уже считает ее своей собственностью и ждёт ее естественной смерти чтобы овладеть ее личностью. А тут она вышла замуж и демону это не нравится вот он вам и мешает жить , психует , дверью бьёт о стену

Рекомендую жене сменить ФИО полностью и снова пройти обряд крещения под новое имя .

Подклады ерунда, это не из-за этого
Зарегистрирован: 15.04.2020
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