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Истории из жизни

Нечто в доме

Моей бабушке 84 года, это ее история.

Когда ей было лет 30, дедушку положили в больницу, серьезные осложнения с желудком. На тот момент у них было трое детей, дядя с тетей школьники, папа ходил в садик. Бабушка работала в шахте, были ночные смены, когда они выпадали, детей отправляли к бабушкиной сестре. Дальше буду писать от ее имени.

Пришла домой с ночной смены, искупалась и легла отдохнуть на пару часов, так как надо было к дедушке съездить в больницу. Ее спальня в конце дома, чтоб попасть, нужно пройти прихожую и зал.

Двери тогда не закрывали, брать было особо нечего, да и люди были попроще. Обстановка в доме была скудной, в прихожей софа и буфет, в зале большой стол со стульями и, естественно, кровати железные с сетками в спальнях. Ковров и паласов не было, поэтому слышимость была хорошая, можно сказать эхом отдавалось.

Я уже начала проваливаться в сон, как слышу - двери ключом кто-то открывает, в голове мелькнуло: "Когда успела закрыть, может так устала, что не помню?". И шаги от двери к залу, такие шаркающие, как будто калоши на несколько размеров больше.

Первое, что пришло в голову: "Мужа выписали, и он домой приехал". Шаги остановились в зале, возле стола. "Надо встать, муж наверное голодный, покормить его". А встать не могу, тело все сковало, и сказать тоже не могу, голос пропал и все. Слышу, в спальню идет, а я на животе лежу и повернуться не могу, сил нет даже глаза открыть.

И это существо на меня залазит, что аж пружины просели, и так давит, что дышать трудно становится. А сам большой, тяжелый, как взрослый человек. И руки лохматые к шее тянет и душить начинает, а запах как от собаки мокрой.

Я испугалась, что делать - не знаю, и главное молитву не одну вспомнить не могу, как из головы стерли. И тут вспомнила, что бабушка говорила, когда домовой приходит, нужно спросить: на худо или на добро. Спросить я не могла, а в уме подумала, и он мне ответил: "К худу".

И я в сердцах его на все, что помню матерные слова начала чихвостить. Он начал слазить с меня, медленно, не спеша и пошоркал по дому к двери. Слышу, дверь ключом открылась, вышел кто-то и закрыл на ключ.

И только тогда я смогла хоть чуть-чуть двигаться, я свалилась с кровати и в прямом смысле поползла к двери, так как ноги не слушались. Дверь на ключ не была замкнута, но я точно слышала как ключи поворачивались в замке. Я по стеночке поднялась, обошла весь дом, никого.

Спустя пару дней умер дедушка.

Автор - Мария Баучкина.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 499Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Бабушка семья больница работа шахта дом отдых шаги нечисть примета смерть

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 06:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1645|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 266
Ого... Домовой не приходит-уходит. Но любая сущность-вестник отвечает, в принципе, на этот вопрос.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Казах_Демонолог
Сегодня, 09:54
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Ключевой момент в этой истории , бабушка работала по ночам в шахте . Если бы она там не работала дедушка бы не умер. Она привела оттуда демона .

А что на счёт открывания и закрывания на ключ двери , то демон даже не прикасался к двери а просто создал звук манипуляций с ключом , звук создал для того чтобы показать парализованной что вот мол смотри Я ушел. Это значит он не ушел а оставался все это время в комнате и наблюдал за ней .

И раз женщину парализовало значит демон залез ей в мозги ещё до шаркающих шагов от двери , что наталкивает на мысль что он все время был у ее кровати и ждал пока начнет проваливаться в сон в надежде что потом это спишет на сон , а все остальное звуковые эффекты
Зарегистрирован: 15.04.2020
#3 написал: Sisi
Сегодня, 10:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 114
Цитата: Казах_Демонолог
Ключевой момент в этой истории , бабушка работала по ночам в шахте . Если бы она там не работала дедушка бы не умер. Она привела оттуда демона

Вот оно что.... А я то думала медицина Г......а это демон
Зарегистрирован: 1.07.2019
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 11:22
+2
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 541
Цитата: Казах_Демонолог
И раз женщину парализовало значит демон залез ей в мозги ещё до шаркающих шагов от двери , что наталкивает на мысль что он все время был у ее кровати и ждал пока начнет проваливаться в сон в надежде что потом это спишет на сон , а все остальное звуковые эффекты

Какой, однако, демон продуманый. Целая стратегия. Не дай бог бабушка его выкупит и спросит.

Цитата: Казах_Демонолог
Ключевой момент в этой истории , бабушка работала по ночам в шахте . Если бы она там не работала дедушка бы не умер. Она привела оттуда демона .

Да, не то дедушка жил бы вечно.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
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