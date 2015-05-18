Нечто в доме

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 499 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 05:18 by

Моей бабушке 84 года, это ее история.Когда ей было лет 30, дедушку положили в больницу, серьезные осложнения с желудком. На тот момент у них было трое детей, дядя с тетей школьники, папа ходил в садик. Бабушка работала в шахте, были ночные смены, когда они выпадали, детей отправляли к бабушкиной сестре. Дальше буду писать от ее имени.Пришла домой с ночной смены, искупалась и легла отдохнуть на пару часов, так как надо было к дедушке съездить в больницу. Ее спальня в конце дома, чтоб попасть, нужно пройти прихожую и зал.Двери тогда не закрывали, брать было особо нечего, да и люди были попроще. Обстановка в доме была скудной, в прихожей софа и буфет, в зале большой стол со стульями и, естественно, кровати железные с сетками в спальнях. Ковров и паласов не было, поэтому слышимость была хорошая, можно сказать эхом отдавалось.Я уже начала проваливаться в сон, как слышу - двери ключом кто-то открывает, в голове мелькнуло: "Когда успела закрыть, может так устала, что не помню?". И шаги от двери к залу, такие шаркающие, как будто калоши на несколько размеров больше.Первое, что пришло в голову: "Мужа выписали, и он домой приехал". Шаги остановились в зале, возле стола. "Надо встать, муж наверное голодный, покормить его". А встать не могу, тело все сковало, и сказать тоже не могу, голос пропал и все. Слышу, в спальню идет, а я на животе лежу и повернуться не могу, сил нет даже глаза открыть.И это существо на меня залазит, что аж пружины просели, и так давит, что дышать трудно становится. А сам большой, тяжелый, как взрослый человек. И руки лохматые к шее тянет и душить начинает, а запах как от собаки мокрой.Я испугалась, что делать - не знаю, и главное молитву не одну вспомнить не могу, как из головы стерли. И тут вспомнила, что бабушка говорила, когда домовой приходит, нужно спросить: на худо или на добро. Спросить я не могла, а в уме подумала, и он мне ответил: "К худу".И я в сердцах его на все, что помню матерные слова начала чихвостить. Он начал слазить с меня, медленно, не спеша и пошоркал по дому к двери. Слышу, дверь ключом открылась, вышел кто-то и закрыл на ключ.И только тогда я смогла хоть чуть-чуть двигаться, я свалилась с кровати и в прямом смысле поползла к двери, так как ноги не слушались. Дверь на ключ не была замкнута, но я точно слышала как ключи поворачивались в замке. Я по стеночке поднялась, обошла весь дом, никого.Спустя пару дней умер дедушка.Автор - Мария Баучкина.

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