Синдром внезапной смерти

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:48

Glebby Просмотров: 102 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:48 by

Деревенская жизнь пестрит страшными байками, легендами, историями. Любят этим промышлять старожилы, которых хлебом не корми, а дай только запугать городских.Так было и со мной. Каждое лето я гостил у бабушки, гулял с местной ребятней, да и слушал их страшные байки после заката. Призраки, духи, полтергейсты были их любыми пугалками. Какие-то из них были уровня лагерных страшилок, а после некоторых я боялся идти домой по темным улицам.Минул то ли 2005, то ли 2006 год, не помню уже. Меня как обычно отвезли к дедушке и бабушке на летний сезон. Немного поговорив со стариками, послушав их комплименты по поводу того, как я за год вытянулся, вышел я на улицу, где меня уже ждал соседский парень Колька, который как раз и промышлял байками.- Тебе бабка рассказала, что у нас произошло? – спросил меня Колька, пиная камушек, который все норовил сбежать от него в поросль травы.- Нет, а что случилось?У Кольки заблестели глаза. Прочистив горло, он улегся у березы, швырнул камушек в крапиву, а сам похлопал рядом с собой, приглашая послушать занимательную историю.- Помнишь Катюху нашу? Конопатую, у которой брат Митька уехал заграницу, да так и пропал навеки.Я кивнул.- Так вот, в начале сентября приехал к нам какой-то щегол заграничный. В одежке дорогой, одеколоном весь пропах. Сказал, что он Митькиным другом был, мол, тот пошел работать на производство, да там авария какая-то случилась, ну Митьку и того, порубило. Сказал, что заказное письмо отправлял на Катьку, а оно ему почему-то обратно пришло. Вот и решил он сам наведаться, да и рассказать ей, что там было…Колька замолчал, как-то странно нос скрючил, взял в руки соломинку, а потом продолжил.- Катькина бабка на весь двор орала, щегла того метлой гнала, проклятиями кидалась, кричала, что это он Митьку со свету сжил, а сам приехал и их сожрать. Катька и плакала, и перед гостем извинялась, и бабку пыталась в дом отправить. В общем, вышел тот паренек бледный, растрепанный, да и пошел восвояси. Я его лично не видел, но моя бабушка говорила, что он дом снял в конце улицы, а сам стал к ней наведываться, молоко покупать, да про Катьку спрашивать, почему она не одна живет, есть ли у нее ухажер и так далее.Не знаю, как так вышло, но Катька и тот щегол в октябре уже вместе гуляли за ручку по деревне, чем страшно злили Авдотью. Та ее даже из дома выгнала, сказала, что знать ее не хочет, раз с убийцей брата повелась. Потом тишина, никто не видал ни Катьку, ни ее ухажера.Ближе к зиме Катька только объявилась. Оказалось, что за тот период он Катьку обрюхатил, а сам уехал подобру-поздорову. Катька, чтобы бабку не разозлить, жила в том доме одна, а как аренда закончилась, вернулась к Авдотье. Шуму было, Авдотья за ней с палками бегала по всей деревне, ведрами кидала, злее собаки была. Моя бабушка к ней в тот вечер пришла, чтобы Катьку защитить, а та снова разоралась.Кричала, чтобы Катька от ребенка избавилась, чтобы честь брата сохранила, чтобы семью не позорила. Катька отказывалась, говорила, что Виктор, так звали щегла, за ней летом вернется, в город заберет жить. Тогда-то Авдотья совсем с катушек съехала.Говорили, что она чем-то вроде ворожбы в молодости помышляла, да потом бросила, чтобы грех от себя отвести. Так вот, после этого разговора в лес она зачастила, собирала что-то, головешки какие-то. Катька потом рассказывала, что предчувствие у нее было нехорошее, будто Авдотья что-то против нее злое хочет сотворить. То Катьке какой-то отвар в чай добавит, пока та не видит, то еду чем-то приправит, что у той аж в глазах темнело. Катька вся белая ходила, похудела, только живот стал сильнее выпирать. Есть вообще перестала. К моей бабушке только приходила за молоком, им и питалась. А потом вообще жуть произошла.На этом моменте Колька задумался, глядя куда-то вдаль. Немного поразмыслив о чем-то, он вновь продолжил.- Как-то ночью, по словам Катьки, та проснулась от того, что кто-то ей в лицо дышал. Она открыла глаза, а над ней бабка склонилась. Глаза у той закатились, только белки видны были, шептала что-то, а сама углем на ее животе символы странные чертила. Тут Катька не выдержала, собрала что было, да и к моей бабушке побежала. А бабка ей вслед орала, что поздно, дело уже сделано, умертвила она ребенка. Так и прожила у нас Катька до родов. Только они раньше срока у нее начались. Врачи сказали, что из-за стресса такое может быть. Поехала она в больницу, пыталась с отцом ребенка связаться, а у того телефон выключен был. Ну и поняла, что в город он ее не возьмет, а после больницы деваться ей некуда, только к Авдотье возвращаться.Родила она мальчика, если я не ошибаюсь. Бабушка к ней два раза приезжала, вещи и лекарства завозила. Пока Катька в роддоме была, к Авдотье весь свет ходил, то моя бабушка зайдет, то твоя, то Витькина. Короче, уговаривали они Катьку принять, некуда той идти было. Авдотья согласилась, да уж больно подозрительно, даже кроватку Катькину из сарая достала. Не к добру это было…Тут мы увидели, что вдали идет тощий Катькин силуэт. Взгляд пустой, где-то волос седой проглядывался, а сама она выглядела болезненно и потерянно. Она прошла мимо, никак на нас не отреагировав.- А потом что? – спросил я, глядя на то, как Катька преодолевает дорогу нетвердой походкой.- Вернулась она к Авдотье с ребенком. Митькой назвала, в честь брата. Авдотья ей даже его купать помогала. Неделю жили тихо. Потом среди ночи по всей деревни раздался крик, будто раненое животное попало в западню. Катька в сорочке с ребенком бежала, а за ней Авдотья. Умер у Кати ребеночек. Врачи сказали, что какой-то синдром внезапной смерти. Катька его недоношенным родила, курила много, а это факторы риска.- А с Авдотьей что?- А Авдотья вслед за ребенком ушла в мир иной. Катька сказала, что Митенька очень жить хотел, не хотел второй раз так рано умирать, да карга старая не дала, вот и забрал он ее в отместку.

Ключевые слова: Деревенские истории ворожба старуха деревня авторская история

Другие, подобные истории: